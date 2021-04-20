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ABD Büyükelçisi Yunan hava üssünü ziyaret etti! Türkiye'ye karşı savaş mesajı

Türkiye düşmanlarını yanına çeken Yunanistan'ın hava üssünde hareketli saatler yaşandı. 7 ülkenin Yunanistan için savaş jetlerini havalandırmasının ardından ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da Yunan hava üssünü ziyaret etti. Büyükelçi Pyatt'ın bölgedeki savaş uçağının kokpitinden verilen pozu paylaşması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 17:03
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ABD Büyükelçisi Yunan hava üssünü ziyaret etti! Türkiye'ye karşı savaş mesajı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'a ABD'nin desteği her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın kışkırtmalarına ses çıkarmayan ABD, yetmezmiş gibi savaş çığlıklarına ortak oldu. ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt gün içinde Yunan hava üssünü ziyaret etti.

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ABD Büyükelçisi Yunan hava üssünü ziyaret etti! Türkiye'ye karşı savaş mesajı

MİÇOTAKİS VE PYATT HAVA ÜSSÜNDE

Gün içinde ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yanında Yunan hayranı ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'la birlikte Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti.

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ABD Büyükelçisi Yunan hava üssünü ziyaret etti! Türkiye'ye karşı savaş mesajı

Pilot ceketi giyen Miçotakis, Fransız Rafale jetlerinin önünde konuşma yaptı. ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt ise, F-16'ya binip fotoğraf paylaştı.

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ABD Büyükelçisi Yunan hava üssünü ziyaret etti! Türkiye'ye karşı savaş mesajı

Büyükelçi Pyatt, Twitter mesajında kokpitten kendisine nefes kesen Yunanistan manzaraları gösteren ABD'nin Avrupa-Afrika komutanlığına teşekkür etti ve tatbikata katılmaktan gurur duyduklarını söyledi.

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ABD Büyükelçisi Yunan hava üssünü ziyaret etti! Türkiye'ye karşı savaş mesajı

ABD Büyükelçisi, INIOCHOS tatbikatının Yunanistan'ın benzersiz jeostratejik pozisyonunu gösterdiğini ve Washington'ın Atina'yla askeri işbirliğini artıracağını yazdı.