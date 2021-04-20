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ABD Büyükelçisi Yunan hava üssünü ziyaret etti! Türkiye'ye karşı savaş mesajı
Türkiye düşmanlarını yanına çeken Yunanistan'ın hava üssünde hareketli saatler yaşandı. 7 ülkenin Yunanistan için savaş jetlerini havalandırmasının ardından ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da Yunan hava üssünü ziyaret etti. Büyükelçi Pyatt'ın bölgedeki savaş uçağının kokpitinden verilen pozu paylaşması dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:40Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 17:03