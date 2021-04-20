ABD Büyükelçisi Yunan hava üssünü ziyaret etti! Türkiye'ye karşı savaş mesajı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'a ABD'nin desteği her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın kışkırtmalarına ses çıkarmayan ABD, yetmezmiş gibi savaş çığlıklarına ortak oldu. ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt gün içinde Yunan hava üssünü ziyaret etti.