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Haberler Galeri ABD Başkanı Trump’un oğlu Trump Jr’ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Trump’un oğlu Trump Jr’ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle koronavirüse yakalandı

Donald Trump'ın seçim çalışmalarına katılmaya hazırlanan aynı zamanda Trum'ın oğlu Trump Jr'ın kız arkadaşı olan Kimberly Guilfoyle'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonucu seçim gezisine katılamadı. Eski Fox News sunucusu olan Guilfoyle'nin pozitif çıkmasının ardından Donald Trump Jr.'a da testler uygulandı.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 10:11
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ABD Başkanı Trump’un oğlu Trump Jr’ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle koronavirüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresine de sıçradı. Başkanın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle virüse yakalandı.

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ABD Başkanı Trump’un oğlu Trump Jr’ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donal Trump'ın aynı adı taşıdığı oğlu Donald Trump Jr'un kız arkadaşı ve eski Fox News sunucusu Kimberly Guilfoyle, Başkan Trump'la birlikte Güney Dakota'daki seçim çalışmalarına katılmayı planladı. Ancak, Guilfoyle'nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından seçim gezisine katılamadığı belirtildi.

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ABD Başkanı Trump’un oğlu Trump Jr’ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle koronavirüse yakalandı

Eski bir Fox News çalışanı olan Guilfoyle'nin testlerinin pozitif çıkmasının ardından Donald Trump Jr.'a da testler uygulandı.

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ABD Başkanı Trump’un oğlu Trump Jr’ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle koronavirüse yakalandı

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Trump Jr.'ın testleri negatif çıktı.

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ABD Başkanı Trump’un oğlu Trump Jr’ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle koronavirüse yakalandı

TRUMP'TAN "ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜYOR" AÇIKLAMASI

Trump, vakaların hızla artmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.