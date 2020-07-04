ABD Başkanı Trump’un oğlu Trump Jr’ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle koronavirüse yakalandı

Donald Trump'ın seçim çalışmalarına katılmaya hazırlanan aynı zamanda Trum'ın oğlu Trump Jr'ın kız arkadaşı olan Kimberly Guilfoyle'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonucu seçim gezisine katılamadı. Eski Fox News sunucusu olan Guilfoyle'nin pozitif çıkmasının ardından Donald Trump Jr.'a da testler uygulandı.