ABD Başkanı Trump’tan Grönland için geri adım! Tarife tehdidi rafa kalktı, “anlaşma çerçevesi” açıklandı

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 08:42 PAYLAŞ ABONE OL YAZI ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı baskı altına almak için kullandığı gümrük tarifesi tehdidinden geri adım attı. Reuters'ın haberine göre Trump, NATO müttefikleriyle krize yol açan çıkışlarının ardından güç kullanma seçeneğini de masadan kaldırdı ve Danimarka'ya bağlı stratejik ada için "herkesi memnun edecek" bir anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland üzerinden Avrupa'ya karşı tırmandırdığı ekonomik ve siyasi baskıda ani bir fren yaptı. Reuters'ın aktardığına göre Trump, Grönland'ı ABD'nin kontrolüne alma hedefi doğrultusunda gündeme getirdiği gümrük tarifeleri tehdidinden vazgeçtiğini açıkladı. Trump ayrıca güç kullanma ihtimalini tamamen dışlayarak, Danimarka ile yaşanan gerilimi sona erdirecek bir "anlaşma çerçevesinin" oluştuğunu ileri sürdü.

Söz konusu kriz, son yılların en ciddi ABD–Avrupa–NATO gerilimlerinden biri olarak değerlendirilirken, Trump'ın geri adımı transatlantik ilişkilerde açık bir kopuşun önüne geçti.

NATO'YU SARSTI, TİCARET SAVAŞINI TETİKLEYEBİLİRDİ Trump, son haftalarda Grönland'ı ABD'nin güvenliği açısından "vazgeçilmez" olarak nitelendirmiş, Danimarka'ya baskı kurmak amacıyla sekiz Avrupa ülkesinin ABD'ye ihracatına ek gümrük tarifeleri getirmekle tehdit etmişti. Bu çıkışlar NATO içinde ciddi rahatsızlığa yol açarken, küresel piyasalarda da yeni bir ticaret savaşı endişesini artırmıştı. Ancak İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, tonunu bir anda değiştirdi.

"HERKESİN MEMNUN OLACAĞI UZUN VADELİ BİR ANLAŞMA" Reuters'a göre Trump, Grönland için Batılı Arktik müttefiklerin yeni bir uzlaşmaya varabileceğini belirterek, bu anlaşmanın: ABD'nin "Altın Kubbe" füze savunma sistemi hedefini, kritik minerallere erişim talebini, Rusya ve Çin'in Arktik'te artan etkisini dengeleme amacını aynı anda karşılayacağını savundu.