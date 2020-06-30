MERKEL'E "APTAL" YORUMU

Telefon görüşmelerine dayandırılan habere göre Donald Trump, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May için "zayıf" diyerek eleştirdi. Öne çıkan detaylardan bir diğer ise Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel için "aptal" demesi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı yorumlarda, "Rusların cebinde" ifadelerini kullandı.