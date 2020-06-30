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ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler basına sızdı! May ve Merkel hakkında dikkat çeken ifadeler
ABD'de araştırmacı gazeteci Carl Bernstein, Başkan Donald Trump'ın, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini, resmi belgelere ve tanıklara dayandırarak yayımladı. Trump'ın liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde Alman Şansölyesi Merkel'i "aptal", İngiltere eski Başbakanı Therasa May'i ise " omurgasız" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.06.2020 15:01Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 15:05