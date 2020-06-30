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Haberler Galeri ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler basına sızdı! May ve Merkel hakkında dikkat çeken ifadeler

ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler basına sızdı! May ve Merkel hakkında dikkat çeken ifadeler

ABD'de araştırmacı gazeteci Carl Bernstein, Başkan Donald Trump'ın, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini, resmi belgelere ve tanıklara dayandırarak yayımladı. Trump'ın liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde Alman Şansölyesi Merkel'i "aptal", İngiltere eski Başbakanı Therasa May'i ise " omurgasız" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 15:05
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ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler basına sızdı! May ve Merkel hakkında dikkat çeken ifadeler

ABD'de 1972-1974 yılları arasında ABD Başkanı Richard Nixon yönetimini içeren ve Nixon'ın başkanlığının sona ermesiyle sonuçlan Watergate skandalını ortaya çıkaran araştırmacı gazeteci Carl Bernstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin detayları paylaştı.

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ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler basına sızdı! May ve Merkel hakkında dikkat çeken ifadeler

ABD medyasından CNN International, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump ile yaptığı görüşmelerde daha üstün geldiğini bildirdi. Diğer telefon görüşmelerine ilişkin detaylar da basına sızdırıldı.

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ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler basına sızdı! May ve Merkel hakkında dikkat çeken ifadeler

PUTİN'E KARŞI ÜSTÜNLÜK SAVAŞI

Donald Trump'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin detaylar da yer aldı. Bahsi geçen görüşmelerde, Trump'ın sık sık kendisini övdüğü, ABD ekonomisinde gösterdiği başarıdan dolayı övündüğü aktarıldı.

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ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler basına sızdı! May ve Merkel hakkında dikkat çeken ifadeler

Öte yandan, kendisinin, özellikle Obama yönetiminden daha güçlü ve akıllı olduğunu söylediği ifade edildi. CNN'deki haberde, Putin ve Trump görüşmeleri, 'buhar banyosunda muhabbet eden iki adam' olarak değerlendirildi.

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ABD Başkanı Trump'ın dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler basına sızdı! May ve Merkel hakkında dikkat çeken ifadeler

MERKEL'E "APTAL" YORUMU

Telefon görüşmelerine dayandırılan habere göre Donald Trump, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May için "zayıf" diyerek eleştirdi. Öne çıkan detaylardan bir diğer ise Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel için "aptal" demesi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı yorumlarda, "Rusların cebinde" ifadelerini kullandı.