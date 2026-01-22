ABD Başkanı Trump peşinde: Putin Grönland için fiyat verdi

"GRÖNLAND BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"



Trump'ın hedefindeki Grönland'a ilişkin de konuşan Putin, "Grönland'da olanlar bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD ile 1867'de benzer sorunları çözme konusunda deneyimimiz var, bilindiği gibi Rusya, Alaska'yı ABD'ye sattı." dedi.

Putin, Alaska'nın 1 milyon 717 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğuna işaret ederek, "Belki biraz daha fazladır. ABD, Alaska'yı bizden 7,2 milyon dolara almıştı. Bugünün enflasyonuyla bu miktar yaklaşık 158 milyon dolardır." diye konuştu.

Grönland'ın ise yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğunu belirten Putin, "Bunu ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." ifadesini kullandı.

Başkan Putin, ABD ile Danimarka'nın konuyu "kendi aralarında" çözeceği değerlendirmesinde bulunarak, "Bu arada Danimarka, her zaman Grönland'ı bir koloni olarak görmüş, ona oldukça sert, hatta acımasızca davranmıştır ama bu başka bir konu, şu anda kimsenin ilgisini çekeceğini sanmıyorum." dedi.