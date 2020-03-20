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ABD Başkanı Donald Trump’ın korona yalanları! İşte gün gün değişen açıklamalar…

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 10 binden fazla insanın canına mal olan koronavirüsü 20 gün önce ciddiye almayan ABD Başkanı Donald Trump, siyasi rakibi Demokrat Parti'nin uydurduğu asılsız bir haber olarak söylüyordu. Bugün gelinen noktada ise Trump bunun dünyayı saran bir salgın olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. İşte Trump'ın günden güne değişen korona açıklamaları…

Giriş Tarihi: 20.03.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 18:01
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ABD Başkanı Donald Trump’ın korona yalanları! İşte gün gün değişen açıklamalar…

"Biliyorsunuz birçok kişi, nisan sıcaklarıyla virüsün yok olacağını düşünüyor. Havalar ısınınca... Yine de çok iyi durumdayız."

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ABD Başkanı Donald Trump’ın korona yalanları! İşte gün gün değişen açıklamalar…

"Görünüşe göre nisanda, bilirsiniz teoride hava biraz ısındığında mucize eseri yok oluyormuş. Umarım doğrudur."

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ABD Başkanı Donald Trump’ın korona yalanları! İşte gün gün değişen açıklamalar…

"Tüm yaptıklarımız sebebiyle Amerikan halkına yönelik risk çok düşük."

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ABD Başkanı Donald Trump’ın korona yalanları! İşte gün gün değişen açıklamalar…

"Bir gün yok olacak. Mucize gibi bir şey. Kıyılarımızdan yokolup gidecek. Şunu bilin ki her şey düzelmeden önce kötüye gidecek ve belki yok olacak. Ne olacağını göreceğiz. Kimse gerçekten bilmiyor."

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ABD Başkanı Donald Trump’ın korona yalanları! İşte gün gün değişen açıklamalar…

Demokratlar şimdi de corona virüsü politize ediyor. Biliyorsunuz değil mi? Corona virüs. Bu onların yeni uydurması."