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ABD Başkanı Donald Trump’ın korona yalanları! İşte gün gün değişen açıklamalar…
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 10 binden fazla insanın canına mal olan koronavirüsü 20 gün önce ciddiye almayan ABD Başkanı Donald Trump, siyasi rakibi Demokrat Parti'nin uydurduğu asılsız bir haber olarak söylüyordu. Bugün gelinen noktada ise Trump bunun dünyayı saran bir salgın olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. İşte Trump'ın günden güne değişen korona açıklamaları…
Giriş Tarihi: 20.03.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 18:01
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