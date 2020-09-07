ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir skandal daha! Ofisinde sıkıştırıp zorla…

ABD seçimine sayılı günler kala, Başkan Donald Trump hakkında yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Yakın çevresi tarafından birbiri ardına çıkarılan kitaplar, Trump'ın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bu kez Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, bomba iddiaların yer aldığı bir kitap çıkarmaya hazırlandı. Cohen, ofisinde kadınları sıkıştırıp zorla öptüğü, destekçilerinin 'bir yetişkin filmi yıldızıyla yatmasının' havalı olduğunu düşüneceğini düşündüğünü ve avukatının 15 yaşındaki genç kızına yan gözle baktığı iddialarını detaylıca anlattı. Tüm bu iddiaların detaylıca anlatıldığı kitap, gündeme bomba gibi düştü!