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ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir skandal daha! Ofisinde sıkıştırıp zorla…

ABD seçimine sayılı günler kala, Başkan Donald Trump hakkında yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Yakın çevresi tarafından birbiri ardına çıkarılan kitaplar, Trump'ın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bu kez Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, bomba iddiaların yer aldığı bir kitap çıkarmaya hazırlandı. Cohen, ofisinde kadınları sıkıştırıp zorla öptüğü, destekçilerinin 'bir yetişkin filmi yıldızıyla yatmasının' havalı olduğunu düşüneceğini düşündüğünü ve avukatının 15 yaşındaki genç kızına yan gözle baktığı iddialarını detaylıca anlattı. Tüm bu iddiaların detaylıca anlatıldığı kitap, gündeme bomba gibi düştü!

Giriş Tarihi: 07.09.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 11:44
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ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir skandal daha! Ofisinde sıkıştırıp zorla…

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazılan çizilen bitmek bilmiyor. ABD'nin bugüne kadarki belki de en tartışılan başkanı olan Trump'ın bir zamanlar yakın çevresinde olan kişiler, onunla ilgili anılarını anlattıkları kitapları bir bir yayınlıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir skandal daha! Ofisinde sıkıştırıp zorla…

3 Kasım'da gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimlerine sayılı günler kalmışken, bu kez Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, ABD Başkanıyla ilgili bomba iddiaları içeren bir kitap yayınlamaya hazırlanıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir skandal daha! Ofisinde sıkıştırıp zorla…

Donald Trump, eski avukatının kaleme aldığı bomba etkisi yaratan yeni kitaba göre, destekçilerinin 'bir porno yıldızıyla ilişkiye girmesinin' havalı olacağını düşündü ve Michael Cohen'in o zamanlar 15 yaşında olan kızının ne kadar 'ateşli' olduğuna dair yorumlar yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir skandal daha! Ofisinde sıkıştırıp zorla…

Michael Cohen'in iddialarına göre ayrıca, Kainat Güzeli yarışması sırasında, Melania Trump ile evli olan Trump'ın yarışmacılara "ağzı sulanarak baktı" ve isterse "hepsine sahip olabileceğinden" övünerek bahsetti.

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ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir skandal daha! Ofisinde sıkıştırıp zorla…

Cohen ayrıca Trump'ın ofisinde kadınları köşeye sıkıştırdığını ve zorla öptüğünü gördüğünü de iddia etti.