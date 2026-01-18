18 Ocak 2026, Pazar
ABD basınından İran iddiası! Netanyahu yalvarmış: Tahran'a saldırmayın
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak İsrail'in kendini savunmaya tam olarak hazır olmadığı gerekçesiyle İran'a saldırıdan kaçınmasını istediği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD yönetimine gönderdiği bir mesajın gerilimi düşürdüğü belirtilirken, Trump'ın İran'a yönelik askeri misilleme planından, müttefiklerden gelen baskılar ve bölgedeki askeri kapasite yetersizliğinin de etkisiyle vazgeçtiği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 18.01.2026 12:31