ABD basınından İran iddiası! Netanyahu yalvarmış: Tahran’a saldırmayın

"TRUMP VENEZUELA TARZI OPERASYONLAR İSTİYOR"



Kaynaklar, Trump'ın İran'a yönelik saldırıların "sorunsuz ve kısa süreli" olmayacağını, aksine 30 bin ABD askerini tehlikeye atacak karmaşık bir savaşa dönüşebileceğini fark ettiğini söyledi.

Eski bir ABD'li yetkili, Trump'ın Venezuela'daki gibi sonuç odaklı ve daha az maliyetli operasyonları tercih ettiğini, ancak İran senaryosunun çok daha kanlı ve zor olacağını gördüğünü ifade etti.