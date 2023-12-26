26 Aralık 2023, Salı
A Haber ekibi El-fara Mülteci Kampı'nı görüntüledi! Filistinlilerden İsrail drone’larına karşı şilte
Siyonist işgalci İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıları da giderek artıyor. A Haber ekibi de Batı Şeria'nın Tubas kentinde bulunan El-fara Mülteci Kampı'na gitti ve son durumu görüntüledi. O anlarda Filistinlilerin İsrail drone'larına karşı gözetlenmemek için sokak aralarına şilte astığı görüldü.
Giriş Tarihi: 26.12.2023 19:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 19:09
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