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Haberler Galeri A Haber ekibi El-fara Mülteci Kampı'nı görüntüledi! Filistinlilerden İsrail drone’larına karşı şilte

A Haber ekibi El-fara Mülteci Kampı'nı görüntüledi! Filistinlilerden İsrail drone’larına karşı şilte

Siyonist işgalci İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıları da giderek artıyor. A Haber ekibi de Batı Şeria'nın Tubas kentinde bulunan El-fara Mülteci Kampı'na gitti ve son durumu görüntüledi. O anlarda Filistinlilerin İsrail drone'larına karşı gözetlenmemek için sokak aralarına şilte astığı görüldü.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.12.2023 19:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 19:09
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A Haber ekibi El-fara Mülteci Kampı’nı görüntüledi! Filistinlilerden İsrail drone’larına karşı şilte

Filistin'de İsrail'in mazlum sivillere yönelik soykırımı devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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A Haber ekibi El-fara Mülteci Kampı’nı görüntüledi! Filistinlilerden İsrail drone’larına karşı şilte

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında olaylar çıkıyor.

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A Haber ekibi El-fara Mülteci Kampı’nı görüntüledi! Filistinlilerden İsrail drone’larına karşı şilte

A Haber ekibi de Batı Şeria'nın Tubas kentinde bulunan El-fara Mülteci Kampı'na gitti ve son durumu görüntüledi.

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A Haber ekibi El-fara Mülteci Kampı’nı görüntüledi! Filistinlilerden İsrail drone’larına karşı şilte

İSRAİL DRONE'LARINA KARŞI ŞİLTE

O anlarda Filistinlilerin İsrail drone'larına karşı gözetlenmemek için sokak aralarına şilte astığı görüldü.

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A Haber ekibi El-fara Mülteci Kampı’nı görüntüledi! Filistinlilerden İsrail drone’larına karşı şilte

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA CAN KAYBI 10 BİN 569'A ÇIKTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, 4 bin 324'ü çocuk olmak üzere 10 bin 569'a yükseldi.