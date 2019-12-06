8 bin lira maaşla her gün 9 saat uyuyacak kişiler aranıyor!

Herhangi bir alanda tamamlanmış bir lisans sahip, en az 8 saatlik bir sağlam uyku için yatakta kalacak, kafasını yastığa koyduktan sonra 10-20 dakika içinde uykuya dalacak, uyku ürünleri konusunda güçlü bir bilgiye sahip ve bunların daha iyi bir uykuya nasıl yardım ettiğini bilen bir görüşe sahip olan elemanlar avantajlı.