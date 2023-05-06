06 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 70 yıl sonra bir ilk! Kral Charles bugün tacına kavuşuyor! Törene kimler katılacak?

70 yıl sonra bir ilk! Kral Charles bugün tacına kavuşuyor! Törene kimler katılacak?

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkacak olan Kral Charles'ın taç giyme töreni bugün gerçekleşecek. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreninin ardından 70 yıl sonra ilk kez İngiltere'de taç giyme töreni düzenlenecek. İngiltere'nin heyecanla beklediği bu büyük günde hangi dünya liderlerinin törende yer alacağı ve törenin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. İşte Kral 3. Charles taç giyme törenine dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.05.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 10:31
  • 1
  • 15
70 yıl sonra bir ilk! Kral Charles bugün tacına kavuşuyor! Törene kimler katılacak?

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral oluyor.

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, bugün başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde taç giyecek.
Tören, 2 Haziran 1953'ten bu yana yapılan ilk taç giyme töreni olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
70 yıl sonra bir ilk! Kral Charles bugün tacına kavuşuyor! Törene kimler katılacak?

Seremoni, Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilecek. Taç giyme töreni, 1066'dan bu yana Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetiliyor.

Kral'ın taç giyme töreni canlı olarak televizyon ekranlarında yayınlanacak.

  • 3
  • 15
70 yıl sonra bir ilk! Kral Charles bugün tacına kavuşuyor! Törene kimler katılacak?

14 Kasım 1948'te doğan Kral Charles, annesinin ölümünden sonra İngiltere Kralı olmuştu. Ancak bugünkü taç giyme töreni, Kral'ın yeni hükümdarlığının sembolik bir kutlaması olacak.

Taç giyme töreninde 74 yaşında olacak Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar olacak.

  • 4
  • 15
70 yıl sonra bir ilk! Kral Charles bugün tacına kavuşuyor! Törene kimler katılacak?

DAHA KISA SÜRECEK
Kral Charles, taç giyme törenini mümkün olduğunca kısa tutmak istediğini söyledi.

Annesi Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni 3 saat sürmüştü, Kral Charles'ın töreninin buna kıyasla çok daha kısa süreceği düşünülüyor.

  • 5
  • 15
70 yıl sonra bir ilk! Kral Charles bugün tacına kavuşuyor! Törene kimler katılacak?

DÜNYA LİDERLERİ KATILACAK
Dünya liderleri ve önemli siyasi isimler de taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alacak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yanı sıra bakanlar ve bazı Lordlar Kamarası üyelerinin de katılacağı törende, Liz Truss ve Tony Blair gibi eski İngiltere başbakanlarının yanı sıra İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da bulunacak.