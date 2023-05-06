70 yıl sonra bir ilk! Kral Charles bugün tacına kavuşuyor! Törene kimler katılacak?

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkacak olan Kral Charles'ın taç giyme töreni bugün gerçekleşecek. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreninin ardından 70 yıl sonra ilk kez İngiltere'de taç giyme töreni düzenlenecek. İngiltere'nin heyecanla beklediği bu büyük günde hangi dünya liderlerinin törende yer alacağı ve törenin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. İşte Kral 3. Charles taç giyme törenine dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.05.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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