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7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı
Türkiye düşmanlarını yanına çeken Yunanistan gövde gösterisi yapmaya kalkıştı. Avrupa'nın yaramaz çocuğunu destekleyerek Türkiye'nin üzerine gönderenler Doğu Akdeniz için hukuksuz hareketlere destek verdi. Yunanistan'ı destekleyen İsrail, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs savaş uçaklarını havalandırdı.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:40
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