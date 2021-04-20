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Haberler Galeri 7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı

7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı

Türkiye düşmanlarını yanına çeken Yunanistan gövde gösterisi yapmaya kalkıştı. Avrupa'nın yaramaz çocuğunu destekleyerek Türkiye'nin üzerine gönderenler Doğu Akdeniz için hukuksuz hareketlere destek verdi. Yunanistan'ı destekleyen İsrail, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs savaş uçaklarını havalandırdı.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:40
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7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın hukuksuz hamlelerini destekleyen İsrail, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kanada ve Güney Kıbrıs'ın savaş uçakları Yunanistan'dan kalkış yaptı. Görüntüleri servis eden Yunan medyası "Gökyüzünde ateş" ve "Yasak kaçta başlar?" manşetleriyle Türkiye'ye savaş mesajı verdi.

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7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı

Ankara'da geçen hafta Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ziyareti sırasında patlak veren yeni krizin şok dalgalarına Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Fransız gemisi eklendi, Yunan medyası ise Türkiye'yi manşetten veriyor.

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7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı

Yunanistan hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni, Türk ve Yunan savaş gemilerini karşı karşıya getiren Fransız araştırma gemisi L'Atalante'nin Yunan kıta sahanlığı bölgesinde bulunduğunu savundu. Yerel medya, 'L'Atalante' gemisininin mürettebatında Fransız, Yunan, İtalyan ve İsrail vatandaşlarının bulunduğunu bildiriyor.

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7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı

Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyen Peloni, Yunan hükümetinin Türkiye ile iletişim için açık kanallar aradığını söyledi. Peloni ayrıca Atina'nın Ankara'dan uluslararası hukuka uymasını beklediğini de sözlerine ekledi.

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7 ülkenin savaş jetleri Yunanistan'dan kalkış yaptı! Yunan medyasından Türkiye'ye savaş mesajı

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise, bugün Suudi Arabistan'a gidiyor. Atina ve Riyad'ın imza koyacağı savunma anlaşmasına göre, Yunanistan elindeki Patriot füzelerini Suudi Arabistan'a transfer edecek.