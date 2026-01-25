508 metrede ölümle dans! Alex Honnold Taipei 101’e ipsiz tırmandı

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 13:44 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

ABD'li ünlü tırmanıcı Alex Honnold, dünyanın en yüksek gökdelenlerinden biri olan Tayvan'daki "Taipei 101"e ip emniyeti olmadan tırmanarak sınırları zorladı. Canlı yayımlanan tırmanış, izleyenlerin nefesini kesti.

"Serbest solo" olarak bilinen, ip ve emniyet ekipmanı kullanılmadan yapılan tırmanışlarıyla tanınan Honnold, 508 metre yüksekliğindeki, 101 katlı dev yapının tepesine yaklaşık 1,5 saatlik ölümcül bir mücadele sonunda ulaştı.

CAM CEPHEDEN ZİRVEYE: ADIM ADIM TEHLİKE Honnold, tırmanışın ilk aşamasında binanın cam ve çelikten oluşan 113 metrelik alt bölümünü, yalnızca kenar korkuluklarını kullanarak geçti. Ardından "bambu kutuları" olarak adlandırılan ve yer yer 7 dereceye kadar dikleşen, toplam 274 metre yüksekliğindeki sekiz bloktan oluşan bölümü aştı.

En kritik bölüm ise kulenin külah kısmının bulunduğu 121 metrelik son etap oldu. Tutunmanın neredeyse imkânsız olduğu bu bölümde, tek bir hatanın ölümle sonuçlanabileceği anlar yaşandı. Honnold, gökdelenin direğinin ucuna ulaşarak tırmanışı zirvede tamamladı.

Tırmanışın sonunda binanın tepesinde özçekim yapan Honnold, "Taipei 101"e ip emniyeti olmadan çıkan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Daha önce Fransız tırmanıcı Alain Robert, 2004 yılında binaya iple tırmanmıştı.