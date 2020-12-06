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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 29 yaşında vurularak öldürüldü! Kendi cenaze töreninde kapıda kaldı 29 yaşında vurularak öldürüldü! Kendi cenaze töreninde kapıda kaldı
Son dakika haberine göre; Karayipler'de evinde babası ile birlikte silahlı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki genç kendi cenaze törenine giremedi. Kilise yetkilileri Lewis'in naaşını cenaze törenine uygunsuz hazırlandığı için içeri almadı.
Giriş Tarihi: 06.12.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 14:35
Karayipler'de akıl almaz bir olay yaşandı. Karayipler'deki Trinidad ve Tobago'da vurularak öldürülen Che Lewis, kendi cenazesine alınmadı. Evinde babasıyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki gencin bedeni, sandalyede oturur şekilde sergilenince kilise tepki gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR GELENEKLERE UYGUN DEĞİL
Hıristiyan geleneklerine göre vefat eden kişinin bedeni cenaze törenlerinde yatar pozisyonda tahnit edilmiş şekilde sergileniyor.
TÖRENE KATILANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ
Güneş gözlüğü, pembe ceket ve beyaz pantolonuyla sandalyesinde oturan Lewis, ülkenin başkenti Port of Spain'de düzenlenen törene katılanları şaşkına uğrattı.
MASKE TAKMADIĞI İÇİN UYARDILAR
Diego Martin kasabasındaki St. John the Evangelist Kilisesi yetkilileri, Lewis'in naaşını cenaze törenine uygunsuz hazırlandığı için içeri almadı.
Genç adam, sandalyede oturur pozisyonda kilisenin dışına kondu. Hatta bazı ziyaretçiler adamı canlı zannederek maske takmadığı için uyardı.