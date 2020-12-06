29 yaşında vurularak öldürüldü! Kendi cenaze töreninde kapıda kaldı

Son dakika haberine göre; Karayipler'de evinde babası ile birlikte silahlı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki genç kendi cenaze törenine giremedi. Kilise yetkilileri Lewis'in naaşını cenaze törenine uygunsuz hazırlandığı için içeri almadı.