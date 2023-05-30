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Haberler Galeri 28 Mayıs seçimleri dünya basınında: Küresel bir zafer! Başkan Erdoğan'ın o özelliğine dikkat çektiler

28 Mayıs seçimleri dünya basınında: Küresel bir zafer! Başkan Erdoğan'ın o özelliğine dikkat çektiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu dünyanın manşetlerinden düşmek bilmedi. Uluslararası pek çok gazete Erdoğan'ın zaferinin küresel bazda bir zafer olduğunu söylerken, Başkan Erdoğan'ın bir özelliğine de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 30.05.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:00
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28 Mayıs seçimleri dünya basınında: Küresel bir zafer! Başkan Erdoğan’ın o özelliğine dikkat çektiler

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu sona erdi. CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza attı.

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28 Mayıs seçimleri dünya basınında: Küresel bir zafer! Başkan Erdoğan’ın o özelliğine dikkat çektiler

Uluslararası basın ise Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip etti. Dünyanın doğusundan batısına pek çok ülke Başkan Erdoğan'ın zaferini kaleme aldı.

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28 Mayıs seçimleri dünya basınında: Küresel bir zafer! Başkan Erdoğan’ın o özelliğine dikkat çektiler

The Washington Post'ta yer alan bir haberde Erdoğan'ın seçimleri kazandığından bahsedildi. Haberin devamında ise bunun yalnızca ülke çapında değil, küresel bazda bir galibiyet olduğunu dikkat çekildi.

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28 Mayıs seçimleri dünya basınında: Küresel bir zafer! Başkan Erdoğan’ın o özelliğine dikkat çektiler

BBC ise Erdoğan destekçilerinin Türkiye'de büyük bir coşkuyla seçim zaferini kutladığını dile getirdi.

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28 Mayıs seçimleri dünya basınında: Küresel bir zafer! Başkan Erdoğan’ın o özelliğine dikkat çektiler

İngiltere merkezli Middle East Eye ise Erdoğan'ın güçlü liderleriğine dikkat çekeren siyasetin fay hattını bu liderliğin belirlediğini ifade etti.