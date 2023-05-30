28 Mayıs seçimleri dünya basınında: Küresel bir zafer! Başkan Erdoğan'ın o özelliğine dikkat çektiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu dünyanın manşetlerinden düşmek bilmedi. Uluslararası pek çok gazete Erdoğan'ın zaferinin küresel bazda bir zafer olduğunu söylerken, Başkan Erdoğan'ın bir özelliğine de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 30.05.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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