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20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti

20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sandra Lee'nin kapısını çalan kadın gerçekleştirilen operasyonla kafasındaki kistten kurtuldu.

Giriş Tarihi: 04.04.2021 20:25 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 20:27
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20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti

20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sandra Lee'nin kapısını çalan kadın operasyonla başındaki kistten kurtuldu. O anlar ise Dr. Sandra Lee'nin sosyal medya hesabı üzerinde yayınlandı.

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20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti
20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.
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20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti
Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.
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20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti
20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi.
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20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti
İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.