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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti 20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti
20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sandra Lee'nin kapısını çalan kadın gerçekleştirilen operasyonla kafasındaki kistten kurtuldu.
Giriş Tarihi: 04.04.2021 20:25 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 20:27