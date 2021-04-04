20 yıl bu şekilde yaşadı....Kafasından çıkanlar şoke etti

20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sandra Lee'nin kapısını çalan kadın operasyonla başındaki kistten kurtuldu. O anlar ise Dr. Sandra Lee'nin sosyal medya hesabı üzerinde yayınlandı.