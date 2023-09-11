11 Eylül saldırı olayı nedir, kaç yılında, saat kaçta gerçekleşti? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısını kim yaptı, kaç kişi öldü?

11 Eylül Saldırısının Sorumlusu El Kaide mi?

El Kaide lideri Usame bin Ladin, ilk zamanlar saldırının sorumluluğunu üzerine almamış ve bir alâkası olmadığını söylemiştir. Fakat, daha sonra tam tersi bir açıklamada bulunmuştur. Suçunu itiraf ettiği cümleler ise şunlardır: "... Savaşıyoruz çünkü bu zulümle uyuyamayan insanlarız. Ulusumuzun özgürlüğünü yeniden kazanmak istiyoruz. Siz bizim güvenliğimizi baltalarken, biz de sizin güvenliğinizi baltalıyoruz. Güvenliğiniz kendi ellerinizde. Bizim güvenliğimize karışmayan her devlet otomatik olarak kendi güvenliğini de garanti altına alacaktır."

Tüm bu açıklamaya rağmen Amerika Hükümeti, Ladin'i resmi olarak saldırının sorumlusu olarak suçlamamış, ancak peşini de bırakmamıştır. Nairobi ve Darüsselam'daki ABD büyükelçiliklerine saldırıda bulunmakla suçlanan Ladin, bu nedenlerden ötürü FBI'ın en çok arananlar listesinden hiç çıkmamıştır. 1 Mayıs 2011'de başkanlık koltuğunda oturan Barack Obama, Amerikan özel kuvvetlerinin Ladin'i Pakistan'a bağlı Abbottabad şehrinde öldürdüğünü dünya kamuoyuna duyurmuştur. Diğer El Kaide üyeleri ise yakalanmış ve yargılanmıştır. İkincil derecede önemli olan sorumlular yargılanarak hapis cezasına çarptırılmıştır.