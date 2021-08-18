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California yanıyor! En az 50 ev ve 200 bin hektarlık orman kül oldu

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangının bölgenin kuzeyine ilerlemeye başladığı açıklandı. Yangın hakkında son gelişmeleri aktaran yetkililer en az 50 evin yandığını duyurdu. Günlerdir devam eden yangınlar kontrol altına alınmadı. Dünyanın yakından takip ettiği yangınlarda 200 bin hektardan fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 12:06
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California yanıyor! En az 50 ev ve 200 bin hektarlık orman kül oldu

ABD'nin California eyaletinde günlerdir süren yangınlar, eyaletin kuzey kesiminde ilerliyor. Yetkililer, hafta sonu patlak veren "Caldor" yangınının Sierra Nevada bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini ve en az 50 evin yandığını belirtti

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California yanıyor! En az 50 ev ve 200 bin hektarlık orman kül oldu

Eyalette faaliyet gösteren elektrik şirketi "Pacific Gas & Electric", yangının büyümesine karşı alınan önlemler kapsamında, California'nın kuzeyinde bulunan 18 yerleşim yerinde elektrikleri kestiklerini bildirdi.

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California yanıyor! En az 50 ev ve 200 bin hektarlık orman kül oldu

Elektrik kesintisinden yaklaşık 51 bin hane etkilendi.

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California yanıyor! En az 50 ev ve 200 bin hektarlık orman kül oldu

California'nın kuzeybatısında 14 Temmuz'dan bu yana süren "Dixie" yangınında ise şu ana kadar 200 bin hektardan fazla ormanlık alan tahrip oldu.

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California yanıyor! En az 50 ev ve 200 bin hektarlık orman kül oldu

Yangın sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.