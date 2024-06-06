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Tarım Kredi Market 6 Haziran indirim kataloğu yayınlandı! TK’da bu hafta 1KG Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL, 1 KG Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Süt 20,00 TL…

Tarım Kredi Market 6 Haziran indirim kataloğu yayınlandı. 7 haziran tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda TK Dana Kıyma 147,60 TL, Elit Dev Kağıt Havlu 29,90 TL, Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL, Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Dana Sucuk 185,00 TL, Marmarabirlik Siyah Zeytin 99,90 TL, TK Süt 20,00 TL fiyattan müşterilere sunulacak. İşte TK haftanın merak edilen indirim listesi…

Giriş Tarihi: 06.06.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 08:57
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Tarım Kredi Market 6 Haziran indirim kataloğu yayınlandı! TK’da bu hafta 1KG Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL, 1 KG Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Süt 20,00 TL…

Tarım Kredi Market 6 Haziran indirim kataloğunda yer alan tüm indirimli ürünler ve fiyatları belli oldu. 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında TK Dana Kıyma 147,60 TL, Elit Sıvı Sabun Çeşitleri 23,90 TL, TK Fındık Ezmesi 94,90 TL, TK Satır Köfte 184,90 TL, Elit Dev Kağıt Havlu 29,90 TL, TK Kakaolu Fındık Kreması 72,90 TL, TK Dana Sosis 62,90 TL, Elit Peçete 18,90 TL, Marmarabirlik Siyah Zeytin 99,90 TL, TK Dana Sucuk 185,00 TL, TK Süt 20,00 TL, Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Beyaz Peynir 129,00 TL, Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirim afişi…

TARIM KREDİ MARKET 6 HAZİRAN İNDİRİM KATALOĞU

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Tarım Kredi Market 6 Haziran indirim kataloğu yayınlandı! TK’da bu hafta 1KG Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL, 1 KG Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Süt 20,00 TL…

TK SİYAH AYÇİÇEĞİ 63,90 TL

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Tarım Kredi Market 6 Haziran indirim kataloğu yayınlandı! TK’da bu hafta 1KG Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL, 1 KG Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Süt 20,00 TL…

TK DONUK LİMONATA 45,90 TL

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Tarım Kredi Market 6 Haziran indirim kataloğu yayınlandı! TK’da bu hafta 1KG Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL, 1 KG Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Süt 20,00 TL…

TK DANA KIYMA 400 GR 147,60 TL

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Tarım Kredi Market 6 Haziran indirim kataloğu yayınlandı! TK’da bu hafta 1KG Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL, 1 KG Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Süt 20,00 TL…

ELİT SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 23,90 TL