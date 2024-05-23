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Tarım Kredi Market 24 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Kahvaltılık, Temizlik Ürünleri, İçecek Çeşitleri, atıştırmalıklar uyguna satışta

Tarım Kredi Market indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında Makarna Çeşitleri, Tereyağ, Kaşar Peynir, Süzme Peynir, Yoğurt, Tost Peyniri, Ayran, Beyaz Peynir, Süt Kakaolu Fındık Kreması, Siyah Zeytin, Temizlik ürünleri, İçecek Çeşitleri ve atıştırmalıklar uygun fiyata satışa sunulacak. İşte TK tam sayfa indirim afişi…

Giriş Tarihi: 23.05.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 06:32
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Tarım Kredi Market 23 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Kahvaltılık, Temizlik Ürünleri, İçecek Çeşitleri, atıştırmalıklar uyguna satışta

Herkesin merakla beklediği Tarım Kredi Market indirim listesi açıklandı. 24 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Bakpiliç Fileto 179,90 TL, Elit Çamaşır Deterjanı 5KG 154,90 TL, Elit Elit Jel 28,90 TL, Elit Dev Kağıt Havlu 29,90 TL, TK Salamura Zeytin 119,90 TL, TK Kakaolu Fındık Kreması 69,90 TL, TK Süt 23,50 TL, TK Beyaz Peynir 72,90 TL, TKS Ayran 31,90 TL, TK Tost peyniri 2KG 345,00 TL, Sütaş Süzme Peynir 129,90 TL, Tarsüt Taze Kaşar Peynir 164,90 TL, Anadolu Makarna Çeşitleri 9,90 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. İşte haftanın indirimli ürünleri…

TARIM KREDİ MARKET 24 MAYIS İNDİRİM KATALOĞU!

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Tarım Kredi Market 23 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Kahvaltılık, Temizlik Ürünleri, İçecek Çeşitleri, atıştırmalıklar uyguna satışta

KAVRULMUŞ ANTEP FISTIĞI 94,90 TL

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Tarım Kredi Market 23 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Kahvaltılık, Temizlik Ürünleri, İçecek Çeşitleri, atıştırmalıklar uyguna satışta

TK NATUREL İÇ BADEM 59,90 TL

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Tarım Kredi Market 23 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Kahvaltılık, Temizlik Ürünleri, İçecek Çeşitleri, atıştırmalıklar uyguna satışta

TK NATUREL ÇİĞ İÇ BADEM 59,90 TL

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Tarım Kredi Market 23 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Kahvaltılık, Temizlik Ürünleri, İçecek Çeşitleri, atıştırmalıklar uyguna satışta

TK ÇİFTRE KAVRULMUŞ FINDIK 67,90 TL