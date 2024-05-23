Tarım Kredi Market 24 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Kahvaltılık, Temizlik Ürünleri, İçecek Çeşitleri, atıştırmalıklar uyguna satışta

Herkesin merakla beklediği Tarım Kredi Market indirim listesi açıklandı. 24 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Bakpiliç Fileto 179,90 TL, Elit Çamaşır Deterjanı 5KG 154,90 TL, Elit Elit Jel 28,90 TL, Elit Dev Kağıt Havlu 29,90 TL, TK Salamura Zeytin 119,90 TL, TK Kakaolu Fındık Kreması 69,90 TL, TK Süt 23,50 TL, TK Beyaz Peynir 72,90 TL, TKS Ayran 31,90 TL, TK Tost peyniri 2KG 345,00 TL, Sütaş Süzme Peynir 129,90 TL, Tarsüt Taze Kaşar Peynir 164,90 TL, Anadolu Makarna Çeşitleri 9,90 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. İşte haftanın indirimli ürünleri…

TARIM KREDİ MARKET 24 MAYIS İNDİRİM KATALOĞU!