24 Mayıs 2024, Cuma
Tarım Kredi Market 24 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Kahvaltılık, Temizlik Ürünleri, İçecek Çeşitleri, atıştırmalıklar uyguna satışta
Tarım Kredi Market indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında Makarna Çeşitleri, Tereyağ, Kaşar Peynir, Süzme Peynir, Yoğurt, Tost Peyniri, Ayran, Beyaz Peynir, Süt Kakaolu Fındık Kreması, Siyah Zeytin, Temizlik ürünleri, İçecek Çeşitleri ve atıştırmalıklar uygun fiyata satışa sunulacak. İşte TK tam sayfa indirim afişi…
Giriş Tarihi: 23.05.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 06:32
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