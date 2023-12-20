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Haberler Galeri MİGROS 20 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

MİGROS 20 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

MİGROS, 20 Aralık'ta başlayan ve 3 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan geniş kapsamlı indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor. Müşterilere özel olarak sunulan indirim kataloğunda birçok üründe avantajlı fiyatlar bulunuyor. Kampanya kapsamında bütün piliç sadece 58,90 TL, 5 litrelik sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL, 500 gram dilim tost peyniri 93,90 TL, 850 gram çiçek balı 93,90 TL ve 830 gram domates salçası ise 31,50 TL fiyat etiketiyle müşterilere cazip fırsatlar sunuluyor. İşte aralık ayının son indirim kataloğu tam liste…

Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:27
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MİGROS 20 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

Migros, uzun bir bekleyişin ardından 20 Aralık indirim kataloğunu açıkladı ve 3 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan çeşitli fırsatları müşterilere sundu. Yeni indirim kataloğu, birçok ürünü oldukça cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor. Bu kapsamda, bütün piliç sadece 58,90 TL, 5 litrelik sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL, 500 gram dilim tost peyniri 93,90 TL, 850 gram çiçek balı 93,90 TL, 830 gram domates salçası 31,50 TL, 380 gram reçel çeşitleri 26,50 TL, 200 gram karışık kuruyemiş 52,90 TL, 200 gram klasik kahve 59,90 TL, 80 gram antep fıstıklı çikolata 19,75 TL, 80 gram beyaz çikolata 15,50 TL, 50'li bulaşık makinesi tableti 82,90 TL ve 600 gram Torku kaşar peyniri ise 169,90 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. İşte Migros haftanın indirimli ürünleri…

MİGROS 20 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MİGROS 20 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

BÜTÜN PİLİÇ 58,90 TL

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MİGROS 20 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI 164,90 TL

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MİGROS 20 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

2,5 KG YEMEKLİK PİRİNÇ 82,90 TL

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MİGROS 20 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

500 GR DİLİM TOST PEYNİRİ 93,90 TL