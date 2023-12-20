20 Aralık 2023, Çarşamba
MİGROS 20 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…
MİGROS, 20 Aralık'ta başlayan ve 3 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan geniş kapsamlı indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor. Müşterilere özel olarak sunulan indirim kataloğunda birçok üründe avantajlı fiyatlar bulunuyor. Kampanya kapsamında bütün piliç sadece 58,90 TL, 5 litrelik sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL, 500 gram dilim tost peyniri 93,90 TL, 850 gram çiçek balı 93,90 TL ve 830 gram domates salçası ise 31,50 TL fiyat etiketiyle müşterilere cazip fırsatlar sunuluyor. İşte aralık ayının son indirim kataloğu tam liste…
Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:27
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