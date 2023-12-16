MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! 3 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL, 500 gr dilim tost peyniri 93,90 TL, 850 gr çiçek balı 93,90 TL, 830 gr domates salçası 31,50 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Listenin tamamında yüzlerce ürünün fiyatında indirim yapıldı. İşte aralık ayının son indirim kataloğu tam liste…