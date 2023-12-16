16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! 3 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL, 500 gr dilim tost peyniri 93,90 TL, 850 gr çiçek balı 93,90 TL, 830 gr domates salçası 31,50 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Listenin tamamında yüzlerce ürünün fiyatında indirim yapıldı. İşte aralık ayının son indirim kataloğu tam liste…

Giriş Tarihi: 16.12.2023 00:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 00:53
  • 1
  • 118
MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

Migros herkesin merakla beklediği 16 Aralık indirim kataloğunda yer alan ürünleri açıkladı. 3 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL, 500 gr dilim tost peyniri 93,90 TL, 850 gr çiçek balı 93,90 TL, 830 gr domates salçası 31,50 TL, 380 gr reçel çeşitleri 26,50 TL, 200 gr karış kuruyemiş 52,90 TL, 200gr klasik kahve 59,90 TL, 80 gr antep fıstıklı çikolata 19,75 TL, 80 gr beyaz çikolata 15,50 TL, 50'li bulaşık makinesi tableti 82,90 TL, 600 gr Torku kaşar peynir 169,90 TL fiyattan yer alıyor. İşte Migros haftanın indirimli ürünleri…

MİGROS 16 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 118
MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

BÜTÜN PİLİÇ 58,90 TL

  • 3
  • 118
MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI 164,90 TL

  • 4
  • 118
MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

2,5 KG YEMEKLİK PİRİNÇ 82,90 TL

  • 5
  • 118
MİGROS 16 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

500 GR DİLİM TOST PEYNİRİ 93,90 TL