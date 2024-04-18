BİM 18 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e HP laptop, gölgelikli salıncak, buzluk termos uyguna satışa sunulacak

BİM, 18 Nisan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu haftanın en yeni indirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında HP Victus FA0008NT Laptop, Senna 43" Frameless Full HD Google TV, Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak, Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti ve Heifer Şarjlı Süpürge yer alıyor. İşte BİM'in indirimli market ürünleri…