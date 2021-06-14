İspanya-İsveç: 0:0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İSPANYA'DAN REKOR

İsveç karşısında ilk yarıda 419 başarılı pas yapan İspanya, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'ndaki bir maçta ilk yarıdaki en yüksek pas sayısına ulaştı.

Saat 22:00'de başlayan İspanya - İsveç maçı TRT 1'den canlı yayınlandı.

İSPANYA - İSVEÇ İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Morata.