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İspanya-İsveç: 0:0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

haberi... E Grubu 1. hafta maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç 0-0 berabere bitti.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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İspanya-İsveç: 0:0 MAÇ SONUCU ÖZET

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. E grubu ilk haftasında İspanya ile İsveç kozlarını paylaştı.

Çekişmeli geçen maç 0-0 berabere bitti.

İspanya, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede İsveç kalecisi Olsen'i geçemedi ve sahadan 0-0 eşitlikte ayrıldı.

Grubun diğer maçında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

İSPANYA'DAN REKOR

İsveç karşısında ilk yarıda 419 başarılı pas yapan İspanya, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'ndaki bir maçta ilk yarıdaki en yüksek pas sayısına ulaştı.

Saat 22:00'de başlayan İspanya - İsveç maçı TRT 1'den canlı yayınlandı.

İSPANYA - İSVEÇ İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Morata.

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak.


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