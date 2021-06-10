Taraftarlar A Milli Takımı tribünden destekleyecek

TÜRK TARAFTARLARIN MİLLİ TAKIMA GÜVENİ TAM

Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerden gelecek Türk taraftarlardan yaklaşık 1200 kişi Türkiye - İtalya maçını izleyebilecek. Taraftarlar için PCR testi ise zorunlu tutuldu. Roma'daki maçı fırsat bilen ve hem turistik gezi yapan hem de maça girecek olan taraftarlar, karşılaşma öncesinde Roma'yı geziyor.