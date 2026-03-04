Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Turkuvaz Medya'da buluşuyor! İş dünyasından spora dev zirve

Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı Esra Oksay iş dünyasında kadın gücünü, Ralli Pilotu Nazan Zorlu sporda kadınların yükselişini, oyuncu Sermin Hürmeriç ve Milli Sporcu Selin Hürmeriç ise sanat ve spor ekseninde kadın dayanışmasını ele alacak. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz iş dünyasındaki küresel liderlik deneyimlerini aktarırken, oyuncu Deniz Uğur sanat alanındaki üretim gücüne dikkat çekecek. Oyuncu Mahassine Merabet de sanatta kadın gücünü anlatacak. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı siyasette kadın temsilini değerlendirecek. Program, canlı müzik performansı ve iftar yemeği ile sona erecek.