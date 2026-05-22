Enerjinin kalbi Turkuvaz Medya öncülüğünde INRES 2026’da attı! Bakan Bayraktar: Hedefimiz Türkiye’yi enerjide merkez ülke konumuna getirmek

Şehade İbrahim | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ve küresel enerji gerilimlerinin gölgesinde dünya enerji liderleri İstanbul’da buluştu. Turkuvaz Medya öncülüğünde düzenlenen İNRES 2026’da konuşan Bakan Bayraktar, "Türkiye olarak bu yeni dönemde ülkemiz için yeni bir enerji mimarisinin hazırlığı içindeyiz. Burada temel hedefimiz, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığını bitiren, arz güvenliğini güçlendiren, bölgesel entegrasyonu artırmış, bir merkez ülke konumuna getirmek" dedi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz başta olmak üzere, küresel enerji dengelerini sarsan bölgesel gerilimlerin tırmandığı kritik bir süreçte, dünya enerji liderleri İstanbul'da bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubumuz tarafından "Değişen Dünyanın Merkezinde Enerji ve Doğal Kaynaklar" ana temasıyla düzenlenen 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

18:40

ENERJİ GEÇİŞİ INRES 2026 ZİRVESİ’NDE MASAYA YATIRILDI

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde Turkuvaz Medya Grubu tarafından “Değişen Dünyanın Merkezinde Enerji ve Doğal Kaynaklar” ana temasıyla düzenlenen II. Doğal Kaynaklar Zirvesi’nin son oturumunda enerji geçişi konuşuldu.

İkinci Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES) İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde dokuz ülkeden yedi bakan ve üç bakan yardımcısının yanı sıra 45 ülkeden enerji ve maden sektörü temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla hayata geçirildi. Zirvenin son oturumu Daily Sabah Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik moderatörlüğünde “Enerji Geçişini Tasarlamak: Zorluklar ve Fırsatlar” ana temasıyla gerçekleştirildi. Panele Bulgaristan Enerji Bakan Yardımcısı Kiril Temelkov, Romanya Enerji Bakanlığı Müsteşarı Cristian Silviu Buşoi, Dünya Bankası Kıdemli Enerji Ekonomisti Claire Nicolas, EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Yaşar ve EPİAŞ CEO’su Taha Arvas katıldı. 

Panelde öne çıkan ortak mesaj ise enerji dönüşümünün yalnızca yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sınırlı olmadığı güçlü şebeke altyapıları, enterkonneksiyon projeleri, kritik mineral tedariki, enerji depolama sistemleri ve bölgesel iş birliklerinin dönüşümün temel yapı taşları olduğu yönünde oldu. 

 

ENTERKONNEKSİYON VE ÇEŞİTLENDİRME KRİTİK

Panelde ilk sözü alan Bulgaristan Enerji Bakan Yardımcısı Kiril Temelkov, enerji dönüşümünün yalnızca karbonsuzlaşma süreci olarak görülmemesi gerektiğini belirterek enerjiye bakış açısının değiştiğini söyledi. Geçmişte enerjinin çoğunlukla fiyat üzerinden değerlendirildiğini ifade eden Temelkov, bugün ise arz güvenliği, tedarik güvenilirliği, erişilebilirlik, bağımlılıkların azaltılması ve çevresel sürdürülebilirliğin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Enerji altyapılarının artık küresel krizlerin ilk hedeflerinden biri haline geldiğini söyleyen Temelkov, enerji sistemlerinin güvenliğinin toplumlar açısından kritik önemde olduğunu belirtti. Enerji güvenliğinin sağlanmasında enterkonneksiyon ve çeşitlendirmenin temel rol oynadığını ifade eden Temelkov, komşu ülkeler arasında kurulacak güçlü bağlantılar sayesinde alternatif tedarik güzergahlarının oluşturulabileceğini kaydetti.

Farklı enerji kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Temelkov, doğalgaz, nükleer, hidroelektrik ve rüzgar gibi kaynakların birlikte kullanılmasıyla hem güvenilir hem de çevre dostu sistemler kurulabileceğini söyledi. Şebeke altyapılarının enerji dönüşümünün merkezinde yer aldığını vurgulayan Temelkov, Bulgaristan’ın Türkiye, Romanya ve Yunanistan ile enerji iş birliklerini güçlendirdiğini ifade etti.

ROMANYA’NIN DOĞALGAZ ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Panelde ikinci sözü alan Romanya Enerji Bakanlığı Müsteşarı Cristian Silviu Buşoi ise enerji dönüşümünün artık yalnızca çevresel bir hedef değil; dayanıklılık, rekabetçilik ve stratejik güvenlik konusu haline geldiğini söyledi. Avrupa’da Ukrayna Savaşı ve enerji krizinin ardından enerji politikalarında önemli değişiklikler yaşandığını belirten Buşoi, Avrupa Birliği’nin artık enerji güvenliği ve arz çeşitliliğine daha fazla odaklandığını ifade etti. Romanya’nın yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yaptığını belirten Buşoi, Türk şirketlerinin de Romanya’da enerji üretimi, iletim ve dağıtım projelerinde aktif rol üstlendiğini söyledi. Hidroelektrik kapasitesini büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Buşoi, nükleer enerji alanında da yeni yatırımlar planladıklarını kaydetti.

Romanya’nın doğalgaz üretiminde Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda olduğunu belirten Buşoi, Karadeniz’deki Neptune Deep sahasının devreye girmesiyle üretim kapasitesinin daha da artacağını açıkladı. Güney Gaz Koridoru ve dikey koridor projelerinin bölgesel enerji güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Buşoi, Türkiye’nin Avrupa’nın enerji arz güvenliği açısından kritik bir aktör olduğunu söyledi.

Elektrik enterkonneksiyonlarının artırılmasının Avrupa’nın temel önceliklerinden biri olduğunu belirten Buşoi, Azerbaycan-Gürcistan-Romanya-Macaristan yeşil elektrik kablosu projesinin bölgesel enerji entegrasyonu açısından önemli olduğunu ifade etti. Türkiye’nin liderlik ettiği projelerde yer almak istediklerini de sözlerine ekledi.

 

CLAIRE NICOLAS: “ENERJİDE DÖNÜŞÜM ÜÇ AYAKLI TABURE GİBİ”

Dünya Bankası Kıdemli Enerji Ekonomisti Claire Nicolas ise enerji dönüşümünde düzenleyici reformlar, şebeke yatırımları ve finansmanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Nicolas, enerji dönüşümünün “üç ayaklı bir tabureye” benzediğini ifade ederek, eksik kalan her unsurun sistemi zayıflatacağını söyledi.

Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde sermaye maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Nicolas, yatırımcı güveni oluşturmanın en önemli unsurunun güçlü ve güvenilir enerji planlaması olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 2035 hedefleri ve düzenli gerçekleştirilen yenilenebilir enerji ihalelerinin yatırımcılar açısından güçlü bir güven mesajı verdiğini belirten Nicolas, kamu hizmeti şirketlerinin finansal yapılarının güçlendirilmesinin de kritik olduğunu ifade etti. Nicolas, şebeke yatırımları, garanti mekanizmaları ve finansal risk azaltma araçlarının aynı anda devreye alınmasının özel sektör yatırımlarını artıracağını söyledi.

EN BÜYÜK DARBOĞAZ ŞEBEKE ALTYAPISI

Panelde söz alan EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Yaşar da enerji dönüşümündeki en büyük darboğazın şebeke altyapısı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinde önemli ilerleme kaydettiğini belirten Yaşar, bugün temel sorunun proje geliştirmek değil, projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi. YEKA ihalelerinin yatırımcı ilgisini artırdığını belirten Yaşar, şebeke altyapısının proje geliştirme süreçleriyle paralel ilerlememesi halinde izin süreçlerinin uzadığını ve bunun yatırımları geciktirdiğini kaydetti. Türkiye’de yenilenebilir enerji finansmanı açısından ciddi likidite bulunduğunu belirten Yaşar, kaliteli projelerin yatırımcı çekmeye devam ettiğini söyledi. Kritik minerallerin enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri haline geldiğini ifade eden Yaşar, yenilenebilir enerji sistemleri, bataryalar ve depolama teknolojilerinin güvenilir kritik mineral tedariki olmadan mümkün olmayacağını vurguladı.

ŞEBEKE YATIRIMLARI ÖNCELİKLİ

EPİAŞ CEO’su Taha Arvas ise enerji dönüşümünde şebeke altyapısı, finansman ve düzenleyici çevikliğin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Şebeke yatırımlarının zamanında tamamlanamaması halinde enerji dönüşüm hedeflerinin risk altına girebileceğini belirten Arvas, yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunduğu her noktaya kısa sürede şebeke ulaştırmanın teknik açıdan kolay olmadığını ifade etti.
Paris İklim Anlaşması hedeflerinin gerçekleşmesi için önümüzdeki 15-20 yılda insanlık tarihindeki toplam bakır üretiminden daha fazla bakır çıkarılması gerektiğini söyleyen Arvas, kritik minerallerin enerji dönüşümünde belirleyici rol oynayacağını kaydetti. Batarya depolama teknolojilerinin önemine dikkat çeken Arvas, enterkonneksiyon yatırımlarının da enerji güvenliği açısından kritik olduğunu söyledi. Türkiye’nin zaman zaman komşu ülkelerden elektrik ithal ettiğini hatırlatan Arvas, bölgesel şebeke entegrasyonunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Elektrik talebinin yapay zeka ve dijitalleşme ile birlikte hızla artacağına dikkat çeken Arvas, enerji üretiminde çeşitliliğin zorunlu hale geldiğini ifade etti. Nükleer enerjinin bu süreçte kritik rol oynayacağını belirten Arvas, Avrupa’da nükleer enerjiye yönelik yaklaşımın da değişmeye başladığını söyledi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Sektörün üst düzeylerini ağırlayan zirve güçlü sponsor desteği ile gerçekleşti. Platin Sponsorlar; Borsa İstanbul, Cengiz Enerji, Demirören, Emlak Katılım, EPİAŞ, Fiba Yenilenebilir Enerji, Halkbank, Kalyon, Limak, SOCAR, ŞA-RA Enerji, Tekfen Holding, Tera, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türk Altın, Türkiye Sigorta, Türk Telekom, Vakıfbank, Ziraat Bankası olurken,  Altın Sponsorlarİ Çalık Holding, Esan, Girişim Elektrik, GOE, Kromder, Mig Malaklar, Miryıldız Madencilik ve Gümüş Sponsorlar ise BORDRILL, Dentaş, Etimet, Hasyılsan, Subsea 7, Tuğran Enerji, Şişecam ve Tüprag oldu. 
 

15:28

SAKARYA GAZ SAHASI’NDA HEDEF 45 MİLYON METREKÜP

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubumuz tarafından “Değişen Dünyanın Merkezinde Enerji ve Doğal Kaynaklar” ana temasıyla düzenlenen 2’nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İkinci Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES) İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde dokuz ülkeden yedi bakan ve üç bakan yardımcısının yanı sıra 45 ülkeden enerji ve maden sektörü temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla başladı. Zirvede küresel enerji güvenliğinden stratejik yatırım modellerine, hidrokarbonlardan kritik minerallere kadar sektörün geleceği ele alındı. 

 

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, enerji güvenliği, kritik mineraller, yenilenebilir enerji yatırımları ve Türkiye’nin küresel enerji vizyonuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Küresel enerji sisteminin tarihi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Çonkar, artan enerji talebi, jeopolitik gelişmeler, arz güvenliği riskleri, iklim hedefleri ve teknolojik dönüşümün enerji politikalarını her zamankinden daha önemli hale getirdiğini belirtti. Enerji güvenliğinin artık yalnızca kaynak çeşitliliğiyle sınırlı olmadığını belirten Çonkar; altyapı güvenliği, tedarik zinciri dayanıklılığı, kritik minerallere erişim, şebeke modernizasyonu ve teknolojik kapasitenin de bu kavramın ayrılmaz parçaları haline geldiğini kaydetti.

Türkiye’nin enerji güvenliğini çok boyutlu ve stratejik bir perspektifle ele aldığını ifade eden Çonkar, temel hedeflerinin kaynak çeşitliliğini artırmak, dışa bağımlılığı azaltmak, yerli kaynakları ekonomiye kazandırmak ve sürdürülebilir enerji dönüşümünü güçlü bir şekilde sürdürmek olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Çonkar, Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün yaklaşık yüzde 60’ının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu söyledi. Hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle alanlarında önemli kapasite artışları sağlandığını ifade eden Çonkar, önümüzdeki dönemde güneş ve rüzgâr enerjisinde 120 GW seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda yatırımların hızlandırılacağını belirtti. Yenilenebilir enerji dönüşümünün güçlü bir şebeke altyapısını zorunlu kıldığını vurgulayan Çonkar, iletim altyapısının güçlendirilmesi, enerji depolama kapasitesinin artırılması, dijitalleşme, akıllı şebeke uygulamaları ve daha esnek bir elektrik sistemi oluşturulmasının enerji politikalarının temel başlıkları arasında yer aldığını söyledi.

 

Petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çonkar, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası keşfinin Türkiye enerji tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın üç yıl gibi kısa bir sürede üretime alınarak milyonlarca haneye ulaştırıldığını belirten Çonkar, günlük 9,5 milyon metreküp seviyesindeki üretimin 2028 itibarıyla 45 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’nin yalnızca kendi denizlerinde değil, yurt dışında da aktif bir enerji oyuncusu haline geldiğini belirten Çonkar, Somali’de devam eden derin deniz petrol ve gaz arama faaliyetlerinin bu vizyonun önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Pakistan ve Libya deniz alanlarında da Türkiye’nin teknik kapasitesini ve operasyonel tecrübesini kullanmaya yönelik çalışmaların hız kazandığını belirtti.

Enerji dönüşümünün başarısında kritik minerallerin stratejik önemine dikkat çeken Çonkar, temiz enerji teknolojilerinin güvenli ve sürdürülebilir mineral tedarikine bağlı olduğunu belirtti. Güneş panelleri, rüzgâr türbinleri, elektrikli araçlar ve batarya depolama sistemlerinin lityum, nikel, kobalt, bakır ve nadir toprak elementleri gibi kritik minerallere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çonkar, enerji dönüşümü ile madencilik sektörünün artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Türkiye’nin kritik mineraller alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Çonkar, hedeflerinin yalnızca kaynak üretmek değil; madencilikten işleme teknolojilerine, rafinajdan ileri sanayi uygulamalarına kadar uzanan entegre bir değer zinciri oluşturmak olduğunu söyledi. Geleceğin rekabetinin yalnızca kaynağa sahip olmakla sınırlı kalmayıp, o kaynağı teknolojiye, üretime ve yüksek katma değere dönüştürmekte olduğunu kaydetti.

(Foto: Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar) 

BELİRSİZLİK ORTAMINDA YOL HARİTASI
İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nin ilk oturumu “Belirsizlik Ortamında Yol Almak: Hidrokarbonlar ve Mineraller İçin Yatırım Stratejileri” başlığıyla gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü Daily Sabah Gazetesi Kıdemli Ekonomi Editörü Alen Lepan üstlendi. Panelin konuşmacıları Suriye Enerji Bakanlığı Petrol İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ghiath Diab, Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach CEO’su Noureddine Daoudi, Subsea 7 Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier Blaringhem ve TÜPRAG Metal Madencilik A.Ş.  CEO’su Mehmet Yılmaz katıldı. 

Panelde enerji güvenliği ile düşük karbonlu dönüşüm arasında dengeli bir yaklaşım kurulmasının önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, doğal gazın geçiş sürecindeki rolü, yeşil hidrojen yatırımları, kritik mineral tedariki, yerelleşme stratejileri ve tedarik zinciri güvenliği gibi başlıklarda görüşlerini paylaştı. Enerji sektöründe uluslararası iş birliklerinin, yerel kapasite geliştirilmesinin ve sürdürülebilir yatırım modellerinin önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağı vurgulandı.

Panelde ilk sözü alan Suriye Enerji Bakanlığı Petrol İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ghiath Diab, enerji güvenliğini güçlü bir şekilde artırmanın yolunun siyasi ve ekonomik değişimlere uyum sağlama yeteneğine de bağlı hale geldiğini vurgulayarak, Suriye açısından enerji sektörünün yeniden inşasının sadece teknik bir mesele olmadığını, aksine kurumsal ve ekonomik bir mesele haline geldiğine işaret etti. “Yatırımcıların ancak netlik, şeffaflık ve istikrar ortamında gelecektir” diyen Diab, sözlerine şöyle devam etti: “Bu doğrultuda, enerji sektörünü inşa etmedeki önceliğimiz, devletin sektör üzerindeki düzenleme ve denetleme rolünü, yatırımcı ve şirketlerin ise işletme ve geliştirme rolünü belirleyen net bir düzenleyici ortam sağlamaktır. Ayrıca fiyatlandırma, piyasa düzenlemesi ve lisanslama konularında net mevzuat oluşturulması için çalışıyoruz. Böylece yatırımcının, yatırımlarında karşılaşabileceği riskler ve fırsatlar karşısındaki vizyonu netleşecek. Neticede devlet ile özel sektör arasındaki ilişkinin daha istikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesini amaçlıyoruz.”

Sonatrach CEO’su Noureddine Daoudi ise enerji sektöründe uzun vadeli yatırım stratejilerinin temelinde dayanıklılık, stratejik önem ve uyarlanabilirlik olduğunu söyledi. Daoudi, enerji güvenliği ile enerji dönüşümünün birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini belirterek doğalgazın önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa enerji güvenliği açısından kritik önem taşımaya devam edeceğini ifade etti. Sonatrach’ın yalnızca hidrokarbon üretimine değil, aynı zamanda düşük karbonlu enerji yatırımlarına da odaklandığını vurgulayan Daoudi, doğal gaz, rafineri, petrokimya, güneş enerjisi, yeşil hidrojen ve dijital dönüşüm alanlarında yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti. Şirketin aynı zamanda metan emisyonlarının azaltılması ve karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda önemli projeler yürüttüğünü kaydetti.

Subsea 7 Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier Blaringhem ise offshore enerji projelerinde belirsizlik ortamına karşı en önemli unsurun “çeviklik” olduğunu belirtti. Şirketin dünya genelinde yaklaşık 12 bin çalışanı ve 40 gemiyle faaliyet gösterdiğini ifade eden Blaringhem, müşteriler için en önemli kriterin projelerin zamanında teslim edilmesi olduğunu belirtti. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların enerji projelerini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Blaringhem, bu nedenle müşteriler ve tedarikçilerle mümkün olan en erken aşamada iş birliği kurduklarını belirtti. Yerel tedarik zinciri ve yerel insan kaynağı oluşturmanın enerji projelerinde dayanıklılığı artırdığını belirten Blaringhem, Türkiye’de yürütülen Sakarya Gaz Sahası projelerinin bu yaklaşımın başarılı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

TÜPRAG CEO’su Mehmet Yılmaz ise madencilik sektörünün enerji dönüşümünün görünmeyen ancak vazgeçilmez altyapısını oluşturduğunu söyledi. Kritik minerallere yönelik talebin küresel ölçekte hızla arttığını belirten Yılmaz, madencilik olmadan yenilenebilir enerji, savunma sanayi, elektrikli araçlar ve teknoloji dönüşümünün mümkün olmayacağını ifade etti. Madencilik yatırımlarının kısa vadeli değil, uzun soluklu bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, yatırım kararlarında yalnızca finansal kriterlerin değil, sürdürülebilirlik, çevresel hassasiyetler, iş güvenliği ve sosyal etkilerin de belirleyici hale geldiğini söyledi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
14:47

"YENİ ENERJİ MİMARİSİ" GELİYOR!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde (INRES 2026) Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık yol haritasını açıkladı. İran merkezli küresel enerji krizinin dünyayı sarstığı bir dönemde Türkiye'nin en dirençli ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, boru hatlarından dev şebeke yatırımlarına, nükleer enerjiden nadir toprak elementlerine kadar ülkemizi bölgesel bir enerji merkezine dönüştürecek "Yeni Enerji Mimarisi" planının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

BAKAN BAYRAKTAR TÜRKİYE'NİN ENERJİDEKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok önemli bir enerji dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, "Türkiye olarak bu yeni dönemde ülkemiz için yeni bir enerji mimarisinin hazırlığı içindeyiz. Burada temel hedefimiz, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığını bitiren, arz güvenliğini güçlendiren, bölgesel entegrasyonu artırmış, bir merkez ülke konumuna getirmek." dedi.

Bakan Bayraktar, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.

Son dönemde İran merkezli yaşanan savaşın enerji güvenliğinin önemini ve bu anlamda küresel ekonominin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "2002'den bu yana, ortaya koyduğunuz güçlü siyasi irade ile liderliğinizde yürüttüğümüz politikalar sayesinde, Türkiye olarak, bu krizi de en hazırlıklı, en dirençli karşılayan ülkelerden biri olduk." ifadesini kullandı.

Bayraktar, "Bu süre içerisinde, yerli ve yenilenebilir kaynakları önceliklendirerek altyapıya yaptığımız yatırımlarla, kaynak ülke, güzergah ve form çeşitlendirmesi yaparak ve aktif bir enerji diplomasisi izleyerek, arz güvenliğimizi teminat altına alacak stratejik adımlar attık. Bu süreçte Milli Enerji ve Maden Politikamız, 'Enerjide ve Madenlerde Tam Bağımsız Türkiye' idealimizin ana rotasını oluşturdu." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en büyük derin deniz sondaj filolarından birine sahip olarak ülkede ve farklı coğrafyalarda petrol ve gaz aradığını dile getiren Bayraktar, "Kara alanlarımızda daha önce hiç gidilmedik yerlere gittik, sismik yaptık, sondaj yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İşte bu sayede Karadeniz ve Gabar'da tarihi keşiflere imza attık. Şimdi üretimi artırmak ve milletimize yeni keşiflerle yeni müjdeler verebilmenin gayreti içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYA, ÇOK ÖNEMLİ BİR ENERJİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE"

Bayraktar, dünyanın, bir yandan savaşların, büyük ekonomik kırılmaların yaşandığı, diğer yandan yapay zeka çağına girilen, büyük teknolojik gelişmelerin arka arkaya gerçekleştiği bu dönemde, çok önemli bir enerji dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak bu yeni dönemde ülkemiz için yeni bir enerji mimarisinin hazırlığı içindeyiz. Burada temel hedefimiz, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığını bitiren, arz güvenliğini güçlendiren, bölgesel entegrasyonu artırmış, bir merkez ülke konumuna getirmek. Yeni enerji mimarimizde mevcut TANAP, Türk Akım, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı gibi hem ülkemizin hem de bölgemizin enerji arz güvenliğinde stratejik önemi olan doğal gaz ve petrol boru hatlarımızın tam kapasite çalışmasına dönük hamleler yapacağız. Komşularımızla ve bölge ülkeleriyle petrolde, doğal gazda ve elektrikte 'kazan-kazan' anlayışı içinde ilave altyapı projeleri geliştirerek enerji bağlarımızı güçlendireceğiz. Bu kapsamda Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın Basra'ya kadar uzatılması, Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı ile Türkmenistan gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılması bu yeni dönemin önemli başlıkları arasında olacak."

Elektrik tarafında ise "çok boyutlu bir entegrasyon" hedeflendiğini aktaran Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl Bakü'de imzaladığımız Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan Yeşil Elektrik İletimi Anlaşması ile Azerbaycan'da üretilen yenilenebilir enerjiyi Avrupa'ya ulaştırmayı hedefliyoruz. Benzer şekilde, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar uzanacak, bölgedeki komşu ülkelerle entegre bir mega elektrik iletim hattı üzerinde de çalışıyoruz. Bunun hem ülkemiz için hem de Avrupa için alternatif bir enerji yolu olacağına inanıyoruz. Yeni enerji mimarimizde daha çok bağlantısallık var, daha çok altyapı projeleri olacak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar ayrıca, gazlaştırma altyapısını geliştirerek özellikle Güney Doğu Avrupa'ya ve diğer komşu ülkelere daha yüksek miktarlarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ulaştırma imkanına sahip olunacağını söyledi.

NÜKLEER ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN "BİR TERCİH DEĞİL, ZARURET"

Elektriğin artan rolüne dikkati çeken Bayraktar, "Yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrik yer alıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji hedeflerimizi daha da yukarılara taşıyacağız. Bu süre içinde, gelişmiş yenilenebilir enerji portföyümüzün ihtiyaç duyduğu güçlü bir şebeke altyapısı için toplamda 30 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, baz yük üretim kabiliyeti ile nükleer enerjiyi arz güvenliği açısından "bir tercih değil, zaruret" olarak gördüklerini belirterek, "Akkuyu ile başlayan süreç Türkiye'nin enerji tarihinde nükleer dönemin kapısını açacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu enerji dönüşüm sürecinde bir üretim üssüne dönüşme hedefine de değinen Bayraktar, "Bu nedenle nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanındaki yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. AR-GE ve teknolojiye yapılan yatırımları artırmayı ve yerli sanayimizin geliştirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, nadir toprak elementlerinin enerji teknolojilerinden batarya sistemlerine, elektrikli araçlardan savunma sanayisine kadar birçok stratejik sektörün temelinde yer aldığına değinerek, Eskişehir Beylikova'da bulunan nadir toprak elementleri sahasındaki pilot tesiste endüstriyel tesisin temelinin de yakın zamanda atılacağını dile getirdi.

Bakan Bayraktar, enerjiyi yalnızca ekonomik büyümenin değil, bölgesel barışın, istikrarın ve ortak refahın anahtarı olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

13:10

2. İSTANBUL DOĞAL KAYNAKLAR ZİRVESİ DÜZENLENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi-İNRES 2026 düzenlendi.

Zirvede "Değişen Küresel Manzarada Enerji Güvenliği: Bağlantısallık ve İşbirliği" başlıklı Bakanlar Oturumu yapıldı.

Oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek, Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Moatasem İbrahim Ahmed, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ ENERJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRECEK ÇALIŞMA"

Oturumda konuşan Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerjide büyük yatırımları olduğunu, petrol ile doğal gaz boru hatları açısından güçlü konumda bulunduklarını ifade etti.

Şahbazov, iki ülke arasında başarılı enerji projelerine de değinerek, "Bir tanesi Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, ikincisi de Güney Gaz Koridoru. Bu iki proje şu an en güvenilir, en beklendik sonuçları veren projeler. Sadece ülkelerimizi ve komşularımızı birleştirmiyor, aynı zamanda Azerbaycan, Türkiye ve diğer ortaklarını da bölgemizi Avrasya'daki yeni enerji altyapısının önemli oyuncuları haline getiriyor." diye konuştu.

İki ülke arasında masada olan projelere de dikkati çeken Şahbazov, "Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki elektrik enterkonnektörleri projemiz bulunmakta. Başka bir enterkonnektör Hazar'daki enerji kaynaklarını alarak Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden geçen ve Türkiye'ye bağlanacak Zengezur-Nahçıvan koridoru. Türkiye'yi bir enerji üssüne dönüştürecek bir çalışma bu." değerlendirmesinde bulundu.

En ucuz enerjinin nereden alınacağının artık en önemli mesele olmadığını belirten Şahbazov, enerjinin bulunabilirliğini düşünmek gerektiğini, bu bağlamda uluslararası işbirliklerinin önemli olduğunu söyledi.

"GÜRCİSTAN, TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KÜRESEL ENERJİ GÜVENLİĞİNDE KRİTİK ROL OYNUYOR"

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Kvrivishvili de bölgesel ve küresel gerilimlerin ülkelerin enerji stratejilerinin önemini daha görünür hale getirdiğini dile getirdi.

Gürcistan'ın önceliğinin elektrik üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu belirten Kvrivishvili, gelecek 10 yılda kurulu kapasiteyi 11 bin 500 megavata çıkarmayı hedeflediklerini, gelecek 2 yılda ise enerji altyapısının yenilenmesi, modernizasyonu ve genişletilmesi için 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını anlattı.

Kvrivishvili, bölgedeki petrol, doğal gaz ve elektrik altyapısının önemine işaret ederek, "Mevcut gerilimler, Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın küresel enerji güvenliği açısından ne kadar kritik bir rol üstlendiğini daha net ortaya koydu. Günümüzde enerji güvenliği artık yalnızca altyapı ve yatırım meselesi değil, aynı zamanda uluslararası işbirliği, bölgesel dayanışma ve barışla doğrudan bağlantılı bir konu haline geldi." diye konuştu.

LİBYA, AVRUPA'NIN ARZ GÜVENLİĞİNDE DAHA BÜYÜK ROL OYNAMAYA HAZIRLANIYOR

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek, Libya'nın uzun yıllardan sonra ilk kez düzenlediği petrol ve doğal gaz ihalelerine küresel enerji şirketlerinden yoğun ilgi geldiğini, ülkenin enerji üretimini artırmaya ve Avrupa'nın arz güvenliğinde daha büyük rol oynamaya hazırlandığını söyledi.

Geçen yıl duyurulan karasal ve deniz üstü enerji lisans ihalelerinin başarıyla tamamlandığını aktaran Abdulsadek, Türkiye'nin de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla sürece katıldığını, gelecek yıl yeni karasal ve deniz üstü enerji projeleri ihale turu planladıklarını söyledi.

Abdulsadek, doğal gaz tarafında ise bu yaz devreye alınacak yeni projelerle yaklaşık 100 milyon metreküplük ilave gaz üretiminin hedeflendiğini, üretilecek gazın bir bölümünün iç piyasada kullanılacağını, kalan kısmının ise Avrupa'ya ihraç edileceğini dile getirdi.

SUDAN, ENERJİ ALANINDA ULUSLARARASI YATIRIM BEKLİYOR

Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Ahmed de Sudan'ın toparlanma ve yeniden inşa döneminde olduğuna dikkati çekerek, altyapı ve saha geliştirme alanlarında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Sudan'ın 400-500 bin varillik petrol üretim kapasitesine ulaştığının altını çizen Ahmed, enerji portföylerini genişletmek, rafinerilerini rehabilite etmek ve üretim sahalarının kapasitelerini artırmak için uluslararası yatırımı teşvik etmeleri gerektiğini ifade etti.

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Mohamed, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali'de gerçekleştiren Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin çalışmalarının sürdüğünü, yıl sonu itibarıyla olumlu gelişmeler beklediklerini kaydetti.

Somali'nin enerji alanında kaynak geliştirmeye odaklandığını dile getiren Mohamed, "Kaynakları geliştireceğiz ki altyapı kurabilelim. Sınır ötesi altyapıları da düşünmek lazım. Bu yılın sonu itibarıyla artık bizim de birtakım öncelikler belirlememiz ve enerji verimliliğimizi artırmamız gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ, DEPOLAMA VE ESNEK ÜRETİM YÖNTEMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Moldova Enerji Bakanı Junghietu, enerji güvenliğini sağlamak için yenilenebilir enerji, depolama ve esnek üretim yöntemlerine odaklandıklarını belirtti.

Elektrik ithalatını azaltmak amacıyla nisanda büyük ölçekli depolama sistemlerini devreye alacaklarını aktaran Junghietu, Romanya ve Ukrayna ile yeni enterkonnektör projeleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Junghietu, kamu binalarında yürütülen yalıtım ve güneş paneli projeleriyle enerji tüketiminin azaltıldığını, hastanelerde yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edildiğini dile getirdi.

Martta Romanya bağlantı hattına yönelik saldırının ardından bölgesel işbirliği sayesinde olası elektrik krizinin önüne geçtiklerini söyleyen Junghietu, "2,4 milyon insanın elektrik kesintisi olmadan enerjiye erişimini sürdürebildik. Bu krizlerin üstesinden gelmenin tek yolu birlikte hareket etmek." dedi.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ KRİTİK ÖNEMDE

Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Alake ise küresel enerji krizleri ve jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliğinin önemini artırdığını, enerji dönüşümünde kaynak çeşitliliğinin kritik rolü olduğunu vurguladı.

Enerji sektöründe ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Alake, "Enerji çeşitlendirmesi ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi artık zorunluluk haline geldi." diye konuştu.

Alake, Nijerya'nın madencilik sektöründe güvenliği sağlamaya yönelik önemli adımlar attığını, bu sayede sektöre yatırım çekmeyi hedeflediklerini anlattı.2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi düzenlendi

 

13:02

TÜRKİYE OYUN KURUCU ROLÜYLE DÜNYAYA İLAN EDİYOR!

İstanbul, küresel enerji mimarisinin yeni merkez üssü haline geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde kapılarını açan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2026), dünya devlerini aynı masada buluşturdu. Enerji krizlerinin ve stratejik rekabetin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen bu dev organizasyon, Türkiye’nin enerji arz güvenliğindeki kilit rolünü bir kez daha perçinliyor.

KÜRESEL ENERJİ DİPLOMASİSİNİN KALBİ İSTANBUL!DA ATYOR

45 ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Küresel enerji diplomasisinin kalbinin İstanbul’da attığını belirten A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi INRES 2026 kapılarını açtı" ifadelerini kullandı. Zirveye katılımın oldukça geniş bir yelpazede olduğunu vurgulayan Karaca, "45 ülkeden geniş bir katılımın sağlanacağı dev organizasyonda, 9 ülkeden enerji ve petrol bakanları ile bakan yardımcıları kritik başlıklar için aynı masada buluşuyor" sözleriyle katılımın düzeyini aktardı.

KRİTİK MADENLER VE ENERJİ GÜVENLİĞİ MASADA

Zirvenin gündeminde sadece petrol ve doğalgaz değil, geleceğin teknolojilerini şekillendiren madenler de var. Karaca, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Libya, Moldova, Nijerya ve Somali gibi stratejik aktörlerin bir arada olduğunu belirterek, "Enerji güvenliği, petrol, doğalgaz tedarik hatları ve son dönemde küresel bir milli güvenlik meselesine dönüşen kritik madenlerin geleceği ele alınıyor" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN DÜNYAYA MESAJ

Zirvenin en önemli anlarından biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşması olacak. Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yapan Erşan Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Türkiye’nin stratejik coğrafi konumuyla küresel arz güvenliğindeki oyun kurucu ve köprü rolünü şüphesiz ki bir kez daha dünyaya ilan edeceğini" belirtti.

MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMALAR YOLDA

Zirvenin sadece bir toplantı değil, aynı zamanda dev bir ekonomik iş birliği platformu olduğunun altı çiziliyor. İkili görüşmelerin başladığını kaydeden Karaca, "Türkiye ile katılımcı ülkeler arasında enerji ve madencilik alanında yeni dönem stratejik iş birliklerine ve milyar dolarlık anlaşmalara imza atılması bekleniyor" bilgisini paylaştı. İstanbul’un küresel bir merkez olduğunu hatırlatan muhabirimiz, "İstanbul bu dev zirveyle birlikte sadece bir transit rota olmadığını, küresel enerji ve doğal kaynaklar politikasının belirlendiği ana merkez olduğunu bir kez daha kanıtlamış olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

11:32

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK PLANI DEVREDE!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen İkinci Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Küresel krizlerin enerji üzerindeki baskısına dikkat çeken Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji stratejisini, yenilenebilir kaynaklar, nükleer yatırımlar ve 2035 hedefi olan 120 GW’lık üretim kapasitesi üzerinden şekillendirdiklerini açıkladı.

TÜRKİYE ENERJİDE DEVLER LİGİNE ÇIKIYOR!

"KÜRESEL KRİZLER ENERJİ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Son yıllarda ardı ardına yaşanan küresel çalkantıların enerji sektörünü derinden sarstığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Artık hiç olmadığı kadar zorlaştı bu enerji güvenliğini temin etmek. Enerji güvenliği çok önemli bir konu ve bunu sağlayabilmek hiç olmadığı kadar da zorlaştı. 2020 yılından itibaren şu 5-6 yıl içerisinde bir pandemi gerçekleşti. Ardından tedarik zincirindeki kesintilerle karşılaştık. 2022'de konvansiyonel bir savaş başladı, Avrupa'nın ortasında Ukrayna'da devam ediyor. Öte yandan İsrail'in zulmü devam ediyor, neredeyse 3 yılı aşkın bir süredir ve en sonda İran'daki savaş. Yani krizler peş peşe geldi hakikaten ve tüm bu belirsizlik enerji güvenliği için ciddi bir sorun oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"TALEP 3 KAT ARTTI, COP31’DE YENİ HEDEFLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Türkiye’nin önümüzdeki 30 yılda devasa bir enerji talebiyle karşı karşıya kalacağını ve buna yönelik iddialı hazırlıklar yapıldığını kaydeden Bakan Bayraktar, "Türkiye'deki talep çok düzenli bir şekilde artmaya devam ediyor. Son 25 yılda enerji talebimiz neredeyse 3 kat arttı ve bu talep hızlı bir şekilde önümüzdeki 30 yıl içerisinde belki bir 3 kat daha artacak. Üstelik yapay zeka veri merkezleri için gerekli olacak gücü ve e-mobiliteyi henüz hesaba katmadan bunu söylüyorum. 2024 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de, 2035 için hedefimizin 120 gigavatlık bir güneş ve rüzgar enerjisi üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu duyurmuştu. Biz artık 2035 için daha da iddialı bir hedef koyuyoruz ve ev sahipliği yapacağımız COP31'de bu hedefi de sizlerle paylaşacağız" sözleriyle aktardı.

KARADENİZ’DEN SOMALİ’YE ENERJİDE PRAGMATİK HAMLELER

Fosil yakıtların bir süre daha küresel pazarda ağırlığını koruyacağını ve Türkiye’nin hem sahada hem de uluslararası sularda vites artırdığını dile getiren Bayraktar, "Petrol ve gazın belirli bir dönem için enerji geleceğimiz olacağının farkındayız. Sakarya gaz sahasında çok büyük rezervler keşfettik, onun üzerinde çalışıyoruz ama aynı zamanda farklı alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Somali'de teknik olarak çok zor, çok sofistike bir operasyon yürütüyor Türk Petrolleri. Bunu Libya'ya, Pakistan'a ve dünyanın farklı bölgelerine de yaymayı amaçlıyoruz. Çok pragmatik bir yaklaşımımız var petrol ve gaza" şeklinde konuştu.

NÜKLEER ENERJİDE DEV HEDEF: "2050’DE EN AZ 20 GİGAVAT"

Türkiye’nin nükleer enerji yatırımlarında kararlı olduğunu, Akkuyu’nun ardından Sinop ve Trakya projelerinin de devreye gireceğini müjdeleyen Enerji Bakanı Bayraktar, "Nükleer olmadan enerji güvenliğini sağlayamayız ve iklim hedeflerimize ulaşamayız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla en azından 20 gigavatlık bir nükleer üretime ulaşmayı amaçlıyoruz. 2050 itibariyle Trakya'da ve Sinop'ta da Akkuyu'ya ek olarak nükleer santrallerimiz olacak ve bir de tabii ki küçük reaktörler. Bu da nükleer enerjinin rönesansı artık ve Türkiye de bu teknolojide yeni bir oyuncu olacak. En azından 5 gigavatlık bir küçük modüler reaktörümüzün de olacağını düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA’DA NADİR ELEMENT ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Maden teknolojilerinde ve kritik minerallerde Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak tarihi bir keşfe ve yeni tesise odaklandıklarını belirten Alparslan Bayraktar, "Türkiye kritik mineral üretimine odaklanıyor, katma değerli madenciliğe odaklanıyor ki bunun çok hayati olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de büyük rezervlerini Eskişehir Beylikova bölgesinde keşfettiğimiz nadir elementlere de odaklanacak olursak, bunun şu an pilotunu gerçekleştirdik. İkinci faz olarak da endüstriyel bir tesis kurulacak ve ona da odaklanılacak. Ama aynı zamanda bir de zenginleştirme teknolojisi üzerinde çalışmaktayız" diyerek küresel pazarın yaşadığı enerji krizine karşı Türkiye'nin net çözümleri olduğunu sözlerine ekledi.

06:10

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ VERECEK

Zirvenin öğleden sonraki bölümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yapacak. Daha sonra da "Geçişleri Toplama: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı üçüncü oturum, Daily Sabah'ın editör koordinatörü Mehmet Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. Konuşmacılar arasında Bulgaristan Enerji Bakan Yardımcısı Kiril Temelkov, Romanya Enerji Bakanlığı Dışişleri Bakanı Cristian Silviu Buşoi, EPIAŞ CEO'su Taha Arvas, Dünya Bankası Kıdemli Enerji Ekonomisti Claire Nicolas ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Yaşar yer alıyor.

06:07

KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Panelde, hidrokarbon ve minerallerdeki finansman fırsatları, yatırım riskleri ile küresel ekonomik gelişmeler masaya yatırılacak. Daha sonra konuk bakanlar Daily Sabah iş editörü Amina Ali'nin moderatörlüğünde enerji güvenliğini tartışacak. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanısıra Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova, Gürcistan Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Rajab Abdulsad, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijerya Katı Maden Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed söz alacak.
06:05

SEKİZ BAKANLI OTURUM

Zirve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından "Hidrokarbon ve Mineraller İçin Yatırım Stratejileri" paneli yapılacak. Daily Sabah kıdemli işletme editörü Alen Lepan tarafından yönetilecek panelde Suriye Petrol İşlerinden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Ghiath Diyab, Sonatrach CEO'su Noureddine Daoudi, Subsea 7 Konvansiyonel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Olivier Blaringham, TÜPRAG CEO'su Mehmet Yılmaz ve Edison Başkan Yardımcısı Fabrizio Mattana konuşacak.

06:00

İSTANBUL'DA DEV ENERJİ ZİRVESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Zirvede, 45 ülkeden enerji ve madencilik sektörü temsilcilerinin yanı sıra 9 ülkeden yedi bakan ve üç bakan yardımcısı bir araya gelecek.
