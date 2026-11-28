Akkuyu NGS'de geri sayım başladı: İlk elektrik 2027'de: Santral Türk mühendislerine emanet
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de enerji üretimi için kritik takvim belli oldu. Önümüzdeki ay birinci güç ünitesine nükleer yakıt yüklenmeye başlanacak santralin 2027 Ocak-Şubat döneminde sisteme ilk elektriği vermesi planlanırken, gelecek dönemde tesisin A'dan Z'ye tüm yaşam döngüsünü Rusya'da eğitim gören Türk mühendisler yönetecek.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yıllardır beklenen elektrik üretimi aşamasına birkaç ay içinde geçilmesi planlanıyor. Birinci güç ünitesine gelecek ay nükleer yakıt yüklenmeye başlanacak. Ünitenin yüklemenin ardından 2027'nin ocak veya şubat ayında sisteme ilk elektriği vermesi bekleniyor.
Türkiye Akkuyu ile nükleer enerjiyle tanışmaya hazırlanırken Rosatom'un Rusya'da eğitim verdiği Türk gençler de santralde kritik görevler üstlenmeye başladı.
320'DEN FAZLA ÇALIŞAN RUS ÜNİVERSİTELERİNDEN MEZUN OLDU
Rosatom İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva, Rusya'daki eğitim sürecini ve Türk mühendislerin Akkuyu'daki sorumluluklarını değerlendirdi. Terentyeva, Akkuyu NGS ve proje kuruluşlarında görev yapan 320'den fazla çalışanın Rus üniversitelerinden mezun olduğunu açıkladı. Rusya'da eğitimini sürdüren yaklaşık 100 Türk öğrenciye gelecek dönemde 70 civarında öğrencinin daha katılacağını belirtti.