Türkiye ile yürütülen insan kaynağı yetiştirme programının Rosatom'un kapsamlı yaklaşımına örnek olduğunu belirten Terentyeva, "Hedefimiz, santral tamamen işletmeye alındığında Türk ekibinin işletmeye hazır olmasıdır. Yetiştirilen bu uzmanlar halihazırda Türkiye'de nükleer enerji sektörünün oluşumuna katkı sağlıyor ve ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı destekliyor" dedi.

SANTRALİN TÜM YAŞAM DÖNGÜSÜNÜ TÜRK MÜHENDİSLER YÖNETECEK Terentyeva, Akkuyu'daki uzun vadeli hedeflerinin "Türkiye'de nükleer santralin tüm yaşam döngüsünü yönetebilecek, sürdürülebilir bir insan kaynağı kapasitesi oluşturmak" olduğunu söyledi. Terentyeva, "Türk üniversiteleriyle ortak programlar, akademik değişimler, öğretim üyeleri ve öğrenciler için stajlar ve Türk uzmanların sektörel çalışma gruplarına dahil edilmesi çalışmaları önemli bir adım" dedi.