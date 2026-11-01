Altında 1 yılın en düşük seviyesi! Analistler uyardı: Satışların perde arkasında ne var?

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve teknoloji hisselerinde artan satış baskısı, değerli metal piyasalarında kayıpları beraberinde getirdi. Ons altın bir yılın en düşük seviyesine gerilerken, analistler de satışların arkasındaki olası nedenlere dikkat çekti.

Altının ons fiyatı, hafta içinde 3 bin 870,3 dolara kadar gerileyerek bir yılın en düşük seviyesini gördü. Ons altın, haftayı 3 bin 876 dolardan tamamladı. Değerli metallerde haftalık kayıplar dikkat çekti. Altının ons fiyatı yüzde 3 gerilerken gümüşte yüzde 9, platinde yüzde 7,8 ve paladyumda yüzde 6,4 düşüş yaşandı. Gümüşün ons fiyatı ise haftanın son işlem gününde yaklaşık 11 ayın ardından 50 doların altına indi.

Ons altın, hafta içinde 3 bin 870,3 dolara kadar geriledi. (Foto: AA) ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? ANALİSTLERDEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME Haftanın son işlem gününde teknoloji hisselerinde yaşanan gerileme, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdı. Analistler, yatırımcıların diğer piyasalarda yaşadıkları kayıplar nedeniyle artan teminat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın satmış olabileceğini belirtti. Bu gelişme, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün yalnızca faiz beklentilerinden kaynaklanmadığını, diğer piyasalardaki satışların da değerli metallere yansımış olabileceğini ortaya koydu. FED'İN FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ? ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Banka, enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu belirtirken gelecek dönemde açıklanacak ekonomik verilerin para politikasının yönünde belirleyici olacağını bildirdi. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,4 büyümesi ve enflasyon göstergelerinin yüksek seyretmesi, Fed'in aralık ayında yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentileri destekledi. Eylülde kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,6 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek endeks ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 yükseldi. Faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin beklentiler, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Analistler, altın piyasasındaki satış baskısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Foto: AA) FED BAŞKANI WARSH'TAN ENFLASYON MESAJI Fed Başkanı Kevin Warsh, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında enflasyonun yaklaşık 6 yıldır hedefin üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Fiyat istikrarını sağlama sorumluluğunun Fed'e ait olduğunu vurgulayan Warsh, finansal koşulların sıkılaştığını ancak henüz sıkı olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. Warsh, bir sonraki toplantıda alınacak faiz kararına ilişkin yönlendirme yapmadı. TAHVİL FAİZİNDEKİ GERİLEME ALTININ KAYBINI ÖNLEYEMEDİ ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 7 baz puan azalarak yüzde 4,93'e geriledi. Dolar endeksi ise 101,9 seviyesinde yatay seyretti. Tahvil faizindeki düşüşe rağmen ons altın, haftayı yüzde 3 kayıpla tamamladı. Altın piyasasında Fed'in gelecek dönem faiz kararları, ABD enflasyon verileri ve küresel piyasalardaki satış baskısı fiyatların yönü açısından öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.