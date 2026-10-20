İstanbul Havalimanı dünya devlerini geride bıraktı! 94,29 puanla zirvenin sahibi oldu
İGA İstanbul Havalimanı, Conde Nast Traveller dergisinin İngiltere edisyonu tarafından düzenlenen Okuyucu Tercihleri Ödülleri 2026'da “Dünyanın En İyi Havalimanı” seçildi. Okurların değerlendirmeleriyle belirlenen listede 94,29 puan alan İstanbul Havalimanı, Singapur Changi ve Dubai Uluslararası havalimanlarını geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.
İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası alandaki başarısına bir yenisini daha ekledi. Conde Nast Traveller dergisinin İngiltere edisyonunun açıkladığı 2026 sıralamasında zirveye çıkan İstanbul Havalimanı, yaklaşık 350 noktaya uçuş imkanı sunan küresel ulaşım ağıyla öne çıktı.
İSTANBUL HAVALİMANI 94,29 PUANLA İLK SIRADA
Seyahat dergisinin okurlarının değerlendirmeleriyle belirlenen sıralamada İstanbul Havalimanı 94,29 puan alarak dünyanın en iyi havalimanı oldu. Singapur Changi Havalimanı 93,92 puanla ikinci, Dubai Uluslararası Havalimanı ise 93,18 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Listenin devamında Kopenhag Havalimanı 93,13 puanla dördüncü, Zürih Havalimanı 91,79 puanla beşinci, Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı 90,45 puanla altıncı oldu.
Madrid-Barajas Havalimanı 90,23 puanla yedinci, Hong Kong Uluslararası Havalimanı 89,50 puanla sekizinci, Cape Town Uluslararası Havalimanı 88,24 puanla dokuzuncu ve Roma Fiumicino Havalimanı 87,92 puanla onuncu sırada yer aldı.
ABD EDİSYONUNDA DA İKİ YIL ÜST ÜSTE ZİRVEDEYDİ
İstanbul Havalimanı, Conde Nast Traveller dergisinin ABD edisyonu tarafından da 2024 ve 2025 yıllarında okurların oylarıyla dünyanın en iyi havalimanı seçilmişti. İngiltere edisyonunun 2026 ödülünde elde edilen birincilik, havalimanının uluslararası ölçekteki başarısını bir kez daha ortaya koydu.
1909 yılında kurulan Conde Nast bünyesinde Vogue, The New Yorker, GQ, Vanity Fair ve Wired gibi yayınlar bulunuyor. Basılı yayınları, dijital platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla dünya genelinde milyonlarca okura ulaşan şirket, seyahat alanındaki ödülleriyle de öne çıkıyor.