Seyahat dergisinin okurlarının değerlendirmeleriyle belirlenen sıralamada İstanbul Havalimanı 94,29 puan alarak dünyanın en iyi havalimanı oldu. Singapur Changi Havalimanı 93,92 puanla ikinci, Dubai Uluslararası Havalimanı ise 93,18 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı , uluslararası alandaki başarısına bir yenisini daha ekledi. Conde Nast Traveller dergisinin İngiltere edisyonunun açıkladığı 2026 sıralamasında zirveye çıkan İstanbul Havalimanı, yaklaşık 350 noktaya uçuş imkanı sunan küresel ulaşım ağıyla öne çıktı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ABD EDİSYONUNDA DA İKİ YIL ÜST ÜSTE ZİRVEDEYDİ

İstanbul Havalimanı, Conde Nast Traveller dergisinin ABD edisyonu tarafından da 2024 ve 2025 yıllarında okurların oylarıyla dünyanın en iyi havalimanı seçilmişti. İngiltere edisyonunun 2026 ödülünde elde edilen birincilik, havalimanının uluslararası ölçekteki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

1909 yılında kurulan Conde Nast bünyesinde Vogue, The New Yorker, GQ, Vanity Fair ve Wired gibi yayınlar bulunuyor. Basılı yayınları, dijital platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla dünya genelinde milyonlarca okura ulaşan şirket, seyahat alanındaki ödülleriyle de öne çıkıyor.