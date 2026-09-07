Yeni OVP açıklandı! Enflasyon yüzde 9'a inecek, 2,1 milyon kişiye yeni iş

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yılına ilişkin hedefler belli oldu. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP), ekonomide büyümeden enflasyona, istihdamdan konuta kadar birçok başlıkta yeni hedefler ortaya koydu. Programın en dikkat çeken başlıkları arasında enflasyonun tek haneye indirilmesi, milyonlarca kişiye yeni iş imkanı oluşturulması ve sosyal konut yatırımlarının artırılması yer aldı.

(A Haber Grafik Ekibi)

BÜYÜME KADEMELİ OLARAK HIZLANACAK

Yeni programda büyümenin dengeli ve sürdürülebilir bir yapıda ilerlemesi hedefleniyor. 2026 yılında yüzde 3,3 olması beklenen büyümenin 2027'de yüzde 4,2'ye, 2028'de yüzde 4,6'ya ve 2029'da yüzde 5'e yükselmesi öngörülüyor.

Programda yalnızca büyüme hızının artırılması değil, büyümenin kalitesinin de güçlendirilmesi amaçlanıyor. Üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve imalat sanayisinin üretim ile ihracat kapasitesinin korunması öncelikler arasında bulunuyor.

Yeşil ve dijital dönüşüm de bu sürecin önemli parçalarından biri olacak. Yapay zeka destekli ve otonom üretim sistemleriyle enerji, ham madde, iş gücü ve makine kullanımında verimliliğin artırılması planlanıyor. Düşük karbonlu üretim, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının da yaygınlaştırılması hedefleniyor.