Küresel pazarda büyümek, üretimini geliştirmek ve ihracatını artırmak isteyen KOBİ'ler için yeni destek dönemi başladı. KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi sağlanacak. Desteğin yanı sıra 20 puanlık geri ödemesiz finansman ve KGF kefaleti imkanı da sunulacak. Başvurular 30 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.

Kacır, programın işletmelerin yüksek katma değerli üretim yapmasına, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmesine ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, program kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını açıkladı. Desteğin yanında 20 puanlık geri ödemesiz finansman ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de bulunuyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel pazarlarda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nın 2026 yılı 1. başvuru dönemi başladı. KOSGEB tarafından yürütülen program, özellikle üretim, ihracat, Ar-Ge ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik önemli finansman imkanları sunuyor.

KOSGEB'in yeni destek programında işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. (X)

KOBİ'lere kredi desteğinin yanı sıra 20 puanlık geri ödemesiz finansman sağlanacak (A Haber Grafik Ekibi)

75 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ KULLANILABİLECEK

Programın en dikkat çeken unsurlarından biri işletme başına belirlenen kredi limiti oldu. Buna göre işletmeler 30 milyon TL ile 75 milyon TL arasında kredi desteğinden yararlanabilecek.

Destek kapsamında kredi kullanımına ilişkin temel bilgiler şöyle:

Destek unsuru Tutar/Süre Kredi alt limiti 30 milyon TL Kredi üst limiti 75 milyon TL Geri ödemesiz finansman desteği 20 puan Proje süresi 24 ay Azami kredi vadesi 36 ay

Finans kuruluşlarından kullanılacak krediler için sağlanacak 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği, programın işletmeler açısından öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşletmeler ayrıca KGF kefaleti imkanından da yararlanabilecek.