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KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda yeni dönem başladı: Başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda yeni dönem başladı: Başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek

KOBİ'ler için yeni finansman dönemi başladı. KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi, 20 puanlık geri ödemesiz finansman ve KGF kefaleti sağlanacak. 2026'nın ilk başvuru dönemi 30 Eylül'de sona erecek.

Küresel pazarda büyümek, üretimini geliştirmek ve ihracatını artırmak isteyen KOBİ'ler için yeni destek dönemi başladı. KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi sağlanacak. Desteğin yanı sıra 20 puanlık geri ödemesiz finansman ve KGF kefaleti imkanı da sunulacak. Başvurular 30 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.

KOSGEB'in yeni destek programında işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. (X)KOSGEB'in yeni destek programında işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. (X)

KOBİ'LER İÇİN YENİ DESTEK PAKETİ DEVREDE

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel pazarlarda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nın 2026 yılı 1. başvuru dönemi başladı. KOSGEB tarafından yürütülen program, özellikle üretim, ihracat, Ar-Ge ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik önemli finansman imkanları sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, program kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını açıkladı. Desteğin yanında 20 puanlık geri ödemesiz finansman ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de bulunuyor.

Kacır, programın işletmelerin yüksek katma değerli üretim yapmasına, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmesine ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

KOBİ'lere kredi desteğinin yanı sıra 20 puanlık geri ödemesiz finansman sağlanacak (A Haber Grafik Ekibi)KOBİ'lere kredi desteğinin yanı sıra 20 puanlık geri ödemesiz finansman sağlanacak (A Haber Grafik Ekibi)

75 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ KULLANILABİLECEK

Programın en dikkat çeken unsurlarından biri işletme başına belirlenen kredi limiti oldu. Buna göre işletmeler 30 milyon TL ile 75 milyon TL arasında kredi desteğinden yararlanabilecek.

Destek kapsamında kredi kullanımına ilişkin temel bilgiler şöyle:

Destek unsuru
Tutar/Süre
Kredi alt limiti
30 milyon TL
Kredi üst limiti
75 milyon TL
Geri ödemesiz finansman desteği
20 puan
Proje süresi
24 ay
Azami kredi vadesi
36 ay

Finans kuruluşlarından kullanılacak krediler için sağlanacak 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği, programın işletmeler açısından öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşletmeler ayrıca KGF kefaleti imkanından da yararlanabilecek.

estek kapsamında makine, yazılım, personel ve işletme sermayesi giderleri karşılanabilecek.estek kapsamında makine, yazılım, personel ve işletme sermayesi giderleri karşılanabilecek.

HANGİ HARCAMALAR DESTEK KAPSAMINDA?

Program yalnızca makine alımına yönelik bir kredi desteği olarak uygulanmıyor. İşletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik farklı harcama kalemleri de destek kapsamına alınıyor.

Destek verilecek giderler arasında şunlar bulunuyor:

  • Makine, teçhizat ve kalıp giderleri: Küresel rekabetçiliği artırmaya yönelik yatırım harcamaları
  • Yazılım giderleri: Rekabet gücünü destekleyen kurumsal yazılım alımları
  • Personel giderleri: Nitelikli insan kaynağının istihdamına yönelik maliyetler
  • Hizmet alımı giderleri: Eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetler
  • İşletme sermayesi: Proje kapsamında ihtiyaç duyulan diğer finansman giderleri

Böylece işletmelerin yalnızca üretim kapasitesini değil, teknoloji, insan kaynağı, pazarlama ve ihracat kabiliyetini geliştirecek harcamalarının da finansmana erişimi hedefleniyor.

İşletmelerin başvuru için güncel İşletme Beyanı'na sahip olması şartı bulunuyor.İşletmelerin başvuru için güncel İşletme Beyanı'na sahip olması şartı bulunuyor.

KİMLER KOSGEB DESTEĞİNE BAŞVURABİLİR?

Başvuruda bulunacak işletmelerin öncelikle KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı ve aktif durumda olması gerekiyor. Ayrıca işletmenin güncel İşletme Beyanı'na sahip olması ve Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan gerçek veya tüzel kişi statüsünde faaliyet göstermesi gerekiyor.

Programın özel başvuru şartlarında ise belirli kriterler aranıyor. İşletmenin aşağıdaki gruplardan en az birinin içinde yer alması gerekiyor:

  1. Hızlı büyüyen, orta-yüksek veya yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren ve son üç yılın her birinde ihracatını bir önceki yıla göre artıran işletmeler.
  2. Hızlı büyüyen ve son üç yılın her birinde hem ihracatını hem de Ar-Ge harcamalarını artıran işletmeler.
  3. Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren orta ölçekli ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında belirlenen öncelikli ürünler listesinde yer alan ürünlere ilişkin faaliyet yürüten işletmeler.
  4. Turcorn 100 Programı kapsamına alınan işletmeler.

Başvuru şartlarında ayrıca işletmenin limited veya anonim şirket statüsünde olması gerektiği belirtiliyor.

Küresel Rekabetçilik Destek Programı 2025 yılında uygulanmaya başlanmıştı.Küresel Rekabetçilik Destek Programı 2025 yılında uygulanmaya başlanmıştı.

PROGRAM DAHA ÖNCE DE KOBİ'LERE FİNANSMAN SAĞLADI

Küresel Rekabetçilik Destek Programı 2025 yılında uygulamaya alındı. Program kapsamında bugüne kadar 71 KOBİ'ye toplam 3 milyar TL finansmana erişim imkanı sağlandı. Verilen bilgilere göre bunun 43 KOBİ'ye 1,3 milyar TL'lik kısmı finansmana erişim olarak gerçekleşti. Yeni başvuru döneminin amacı ise daha fazla işletmenin üretim ve ihracat kapasitesini artırarak küresel pazarlara açılmasına katkı sunmak.

Bakan Kacır da programın daha fazla işletmeyi küresel başarı hikayelerine dahil etmesini hedeflediklerini ifade etti.

2026 yılının ilk başvuru dönemi 7 Eylül'de başladı ve 30 Eylül'de sona erecek.2026 yılının ilk başvuru dönemi 7 Eylül'de başladı ve 30 Eylül'de sona erecek.

KOBİ DESTEĞİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2026 yılının ilk başvuru dönemi 7 Eylül 2026'da başladı. İşletmelerin başvurularını 30 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular KOSGEB'in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu nedenle destekten yararlanmak isteyen işletmelerin başvuru koşullarını ve gerekli bilgileri başvuru öncesinde kontrol etmesi önem taşıyor.

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