KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda yeni dönem başladı: Başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek
KOBİ'ler için yeni finansman dönemi başladı. KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi, 20 puanlık geri ödemesiz finansman ve KGF kefaleti sağlanacak. 2026'nın ilk başvuru dönemi 30 Eylül'de sona erecek.
Küresel pazarda büyümek, üretimini geliştirmek ve ihracatını artırmak isteyen KOBİ'ler için yeni destek dönemi başladı. KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi sağlanacak. Desteğin yanı sıra 20 puanlık geri ödemesiz finansman ve KGF kefaleti imkanı da sunulacak. Başvurular 30 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.
KOBİ'LER İÇİN YENİ DESTEK PAKETİ DEVREDE
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel pazarlarda daha güçlü hale gelmesini amaçlayan Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nın 2026 yılı 1. başvuru dönemi başladı. KOSGEB tarafından yürütülen program, özellikle üretim, ihracat, Ar-Ge ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik önemli finansman imkanları sunuyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, program kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını açıkladı. Desteğin yanında 20 puanlık geri ödemesiz finansman ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de bulunuyor.
Kacır, programın işletmelerin yüksek katma değerli üretim yapmasına, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmesine ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.
75 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ KULLANILABİLECEK
Programın en dikkat çeken unsurlarından biri işletme başına belirlenen kredi limiti oldu. Buna göre işletmeler 30 milyon TL ile 75 milyon TL arasında kredi desteğinden yararlanabilecek.
Destek kapsamında kredi kullanımına ilişkin temel bilgiler şöyle:
Finans kuruluşlarından kullanılacak krediler için sağlanacak 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği, programın işletmeler açısından öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşletmeler ayrıca KGF kefaleti imkanından da yararlanabilecek.