Yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası: Fiyatlar 29 dolardan başlıyor

Münih'ten Amsterdam'a, Paris'ten Londra'ya, Taşkent'ten Cezayir'e uzanan geniş destinasyon ağında geçerli olan kampanya biletleri 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu.

İndirimli biletler 1 Eylül ile 24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, seçili hatlarda 1, 9, 19 ve 29 euroya bilet alınabiliyor.

100 BİN KOLTUK SATIŞA SUNULDU

AJet 32 ülkeyi kapsayan kampanyası ile 100 bin indirimli koltuğu satışa sundu. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya biletleri AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. Kampanya ile seçili tüm hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışta olacak.