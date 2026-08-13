Konut satışları düştü, ipotekli satışlar yükseldi! Temmuz ayı verileri dikkat çekti

Türkiye'de konut ve iş yeri satışlarında temmuz ayının bilançosu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla geriledi. Buna karşılık ipotekli satışlarda yükseliş görüldü.

Temmuz ayında ilk el konut satışları 42 bin 529 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 daha düşük. İkinci el konut satışlarında ise düşüş daha belirgin oldu. Temmuz ayında 81 bin 74 ikinci el konut satıldı. Yıllık bazda yüzde 20,8'lik gerileme yaşandı.

İpotekli konut satışları temmuz ayında yüzde 23,7 artışla 23 bin 888'e ulaştı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Konut piyasasındaki en dikkat çekici değişimlerden biri ipotekli satışlarda yaşandı. TÜİK verilerine göre temmuz ayında 23 bin 888 ipotekli konut satıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 19 bin 315'ti. Böylece ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 23,7 arttı.

Diğer konut satışlarında ise ters yönde bir tablo oluştu. Bu kategoride 99 bin 715 satış gerçekleşti. Yıllık düşüş yüzde 23,1 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3 olarak hesaplandı. Diğer satışların payı ise yüzde 80,7 oldu.