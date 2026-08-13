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Konut satışları düştü, ipotekli satışlar yükseldi! Temmuz ayı verileri dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Konut satışları düştü, ipotekli satışlar yükseldi! Temmuz ayı verileri dikkat çekti

Konut satışlarında temmuz ayında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Toplam satışlar yıllık bazda yüzde 17 gerilerken ipotekli satışlar yüzde 23,7 arttı. İlk el konut satışları düşerken yabancılara satış yüzde 1,9 yükseldi; iş yerinde ipotekli satışlar da yüzde 57,6 arttı.

Türkiye'de konut ve iş yeri satışlarında temmuz ayının bilançosu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla geriledi. Buna karşılık ipotekli satışlarda yükseliş görüldü.

Türkiye genelinde Temmuz ayında toplam 123 bin 603 konut satışı gerçekleşti. (TÜİK)Türkiye genelinde Temmuz ayında toplam 123 bin 603 konut satışı gerçekleşti. (TÜİK)

İLK EL KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 8,6 DÜŞÜŞ

Temmuz ayında ilk el konut satışları 42 bin 529 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 daha düşük. İkinci el konut satışlarında ise düşüş daha belirgin oldu. Temmuz ayında 81 bin 74 ikinci el konut satıldı. Yıllık bazda yüzde 20,8'lik gerileme yaşandı.

Toplam satışlar içindeki paylara bakıldığında, ilk el konutların oranı yüzde 34,4 oldu. İkinci el konutların payı ise yüzde 65,6'ya ulaştı.

İpotekli konut satışları temmuz ayında yüzde 23,7 artışla 23 bin 888'e ulaştı.İpotekli konut satışları temmuz ayında yüzde 23,7 artışla 23 bin 888'e ulaştı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Konut piyasasındaki en dikkat çekici değişimlerden biri ipotekli satışlarda yaşandı. TÜİK verilerine göre temmuz ayında 23 bin 888 ipotekli konut satıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 19 bin 315'ti. Böylece ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 23,7 arttı.

Diğer konut satışlarında ise ters yönde bir tablo oluştu. Bu kategoride 99 bin 715 satış gerçekleşti. Yıllık düşüş yüzde 23,1 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3 olarak hesaplandı. Diğer satışların payı ise yüzde 80,7 oldu.

Konut satışları Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 17 oranında geriledi. (A Haber Grafik Ekibi)Konut satışları Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 17 oranında geriledi. (A Haber Grafik Ekibi)

KONUT SATIŞLARINDA YILIN İLK 7 AYINDA DA DÜŞÜŞ VAR

Ocak-temmuz dönemindeki toplam satışlara bakıldığında da geçen yıla göre gerileme görülüyor. İlk 7 ayda 823 bin 119 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 870 bin 767'ydi. Böylece toplam satışlarda yüzde 5,5 düşüş yaşandı.

Aynı dönemde ilk el konut satışları yüzde 0,8 azalarak 264 bin 16'ya geriledi. İkinci el satışlar ise yüzde 7,5 düşüşle 559 bin 103 oldu. İpotekli satışlarda ise yıllık bazda artış dikkat çekti. Ocak-Temmuz döneminde ipotekli konut satışları yüzde 30,9 artarak 166 bin 682'ye yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında yüzde 1,9 artarak 2 bin 120 oldu.Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında yüzde 1,9 artarak 2 bin 120 oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA SINIRLI ARTIŞ

Yabancılara yapılan konut satışlarında temmuz ayında artış kaydedildi. Temmuz ayında yabancılara 2 bin 120 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9'luk artış anlamına geliyor. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 oldu.

Ancak yılın ilk 7 aylık döneminde tablo tersine döndü. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 7,3 azalarak 11 bin 203'e geriledi.

TEMMUZDA EN FAZLA KONUT RUS VATANDAŞLARINA SATILDI

Uyruklara göre yapılan satışlarda ilk sırada Rusya Federasyonu vatandaşları yer aldı. Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk üç ülke şöyle sıralandı:

  • Rusya Federasyonu: 394 konut
  • İran: 189 konut
  • Ukrayna: 145 konut

İş yeri satışlarında toplam rakam yıllık bazda yüzde 4,1 oranında geriledi.İş yeri satışlarında toplam rakam yıllık bazda yüzde 4,1 oranında geriledi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DA GERİLEME GÖRÜLDÜ

Konutların yanı sıra iş yeri satışları da temmuz ayında geriledi. Türkiye genelinde toplam 16 bin 733 iş yeri satıldı. Geçen yılın aynı ayında 17 bin 441 iş yeri satılmıştı. Böylece toplam iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 4,1 azaldı.

İlk el iş yeri satışları ise konut satışlarından farklı bir görünüm sergiledi. Temmuz ayında 5 bin 777 ilk el iş yeri satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artış gösterdi. İkinci el iş yeri satışlarında ise yüzde 12,2 düşüş yaşandı. Bu kategorideki satış sayısı 10 bin 956 oldu.

İpotekli iş yeri satışları temmuz ayında yüzde 57,6 oranında artış gösterdi. (A Haber Grafik Ekibi)İpotekli iş yeri satışları temmuz ayında yüzde 57,6 oranında artış gösterdi. (A Haber Grafik Ekibi)

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARINDA YÜZDE 57,6'LIK SIÇRAMA

İş yeri satışlarında en yüksek artış ipotekli satışlarda görüldü. Temmuz ayında 695 ipotekli iş yeri satıldı. Geçen yılın aynı ayında 441 olan satış sayısı, bir yılda yüzde 57,6 arttı.

Diğer iş yeri satışlarında ise düşüş yaşandı. Bu kategoride 16 bin 38 satış gerçekleşti. Yıllık bazda düşüş yüzde 5,7 oldu. Toplam iş yeri satışları içinde ipotekli satışların payı yaklaşık yüzde 4,2 seviyesinde kaldı.

İlk el iş yeri satışları temmuz ayında yüzde 16,4 artarak 5 bin 777 oldu.İlk el iş yeri satışları temmuz ayında yüzde 16,4 artarak 5 bin 777 oldu.

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARINDA TAKVİM ETKİSİ ARINDIRILDIĞINDA DA ARTIŞ VAR

TÜİK'in takvim etkilerinden arındırılmış verileri, ilk el iş yeri satışlarındaki yükselişin sürdüğünü gösterdi. Bu seride ilk el iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 arttı. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre de ilk el iş yeri satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 8,2 yükseldi. İkinci el iş yeri satışlarında ise yüzde 3,1'lik düşüş görüldü.

KONUT SATIŞLARINDA TAKVİM ETKİSİ ARINDIRILDIĞINDA DA DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Konut satışlarının takvim etkilerinden arındırılmış verileri de temmuz ayında gerilemeye işaret etti. İlk el konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azaldı. İkinci el konut satışlarında ise yüzde 20,9 düşüş görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre gerileme yaşandı. İlk el konut satışları yüzde 5,1, ikinci el konut satışları yüzde 5,4 azaldı.

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