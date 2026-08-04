Pegasus'tan ağustos kampanyası: Yurt dışı biletleri 9 euro’dan başlıyor

Pegasus, ağustos ayına özel yeni yurt dışı kampanyasını duyurdu. 4-6 Ağustos tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden alınacak biletlerde fiyatlar 9 euro artı vergilerden başlıyor. Kampanya 250 bin koltukla sınırlı olurken, hangi tarihlerde uçulabileceği ve kimlerin yararlanabileceği de netleşti.

Yurt dışında uygun fiyatlı tatil ya da seyahat planı yapanlar için yeni bir fırsat sunuldu. Pegasus, 4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyası kapsamında seçili yurt dışı uçuşlarını 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Kampanya yalnızca mobil uygulama üzerinden alınacak biletlerde geçerli olacak ve toplam 250 bin koltukla sınırlı tutulacak.

Kampanya kapsamında bilet fiyatları 9 eurodan başlıyor. (A Haber Grafik Ekibi) KAMPANYA HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİ? Kampanya kapsamında biletler 4 Ağustos 2026 saat 09.15 ile 6 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında satın alınabilecek. Satın alınan biletlerle 25 Ekim 2026-27 Mart 2027 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı uçuşlarında seyahat edilebilecek. KİMLER KAMPANYADAN YARARLANABİLECEK? Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilecek. Henüz üye olmayan yolcular ise ücretsiz üyelik oluşturduktan sonra kampanya şartlarını sağlayarak indirimli bilet satın alabilecek.