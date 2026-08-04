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Pegasus'tan ağustos kampanyası: Yurt dışı biletleri 9 euro’dan başlıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pegasus'tan ağustos kampanyası: Yurt dışı biletleri 9 euro’dan başlıyor

Pegasus, ağustos ayına özel yeni yurt dışı kampanyasını duyurdu. 4-6 Ağustos tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden alınacak biletlerde fiyatlar 9 euro artı vergilerden başlıyor. Kampanya 250 bin koltukla sınırlı olurken, hangi tarihlerde uçulabileceği ve kimlerin yararlanabileceği de netleşti.

Yurt dışında uygun fiyatlı tatil ya da seyahat planı yapanlar için yeni bir fırsat sunuldu. Pegasus, 4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyası kapsamında seçili yurt dışı uçuşlarını 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Kampanya yalnızca mobil uygulama üzerinden alınacak biletlerde geçerli olacak ve toplam 250 bin koltukla sınırlı tutulacak.

Kampanya kapsamında bilet fiyatları 9 eurodan başlıyor. (A Haber Grafik Ekibi)Kampanya kapsamında bilet fiyatları 9 eurodan başlıyor. (A Haber Grafik Ekibi)

KAMPANYA HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİ?

Kampanya kapsamında biletler 4 Ağustos 2026 saat 09.15 ile 6 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında satın alınabilecek. Satın alınan biletlerle 25 Ekim 2026-27 Mart 2027 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı uçuşlarında seyahat edilebilecek.

KİMLER KAMPANYADAN YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabilecek. Henüz üye olmayan yolcular ise ücretsiz üyelik oluşturduktan sonra kampanya şartlarını sağlayarak indirimli bilet satın alabilecek.

İndirimli biletler seçili yurt dışı hatlarını kapsayacak. (A Haber)İndirimli biletler seçili yurt dışı hatlarını kapsayacak. (A Haber)

KAMPANYA KAPSAMINDA HANGİ HATLARDA İNDİRİM UYGULANACAK?

Pegasus'un "Uçuran Ağustos" kampanyasında indirimli fiyatlar birçok yurt dışı rotasını kapsıyor. En düşük fiyat 9 euro + vergiler olarak belirlenirken, bazı destinasyonlarda başlangıç fiyatı 19, 29, 39, 49, 59, 69 ve 79 euro + vergiler seviyesinde uygulanacak. Kampanya kapsamındaki öne çıkan hatlar şöyle:

Başlangıç Fiyatı Kampanya Kapsamındaki Öne Çıkan Hatlar
9€ + vergiler Atina, Basel, Berlin, Birmingham, Bratislava, Bremen, Bristol, Bükreş, Cenevre, Dortmund, Düsseldorf, Edinburg, Eindhoven, Erivan, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Kopenhag, Köln, Ljubljana, Londra, Manchester, Münih, Nürnberg, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Sofya, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Üsküp, Viyana, Zagrep, Zürih ile Ankara, Antalya, İzmir, Çukurova, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı çok sayıda Avrupa ve Orta Doğu hattı.
19€ + vergiler Alicante, Barcelona, Batum, Bilbao, Bologna, Cezayir, Helsinki, Madrid, Milano, Podgorica, Sevilla, Stockholm, Bağdat, Erbil, Bakü, Budapeşte, Dublin, Kahire, Kuveyt, Maskat, Riyad, Lizbon ve benzeri seçili hatlar.
29€ + vergiler Abu Dabi, Amman, Bahreyn, Brüksel, Dublin, Kişinev, Kutaisi, Kuveyt, Şarja, Amsterdam, Beyrut, Lyon, Marsilya, Nice, Paris, Maskat ve bazı Körfez ile Avrupa destinasyonları.
39€ + vergiler Süleymaniye, Abu Dabi, Bahreyn, Çimkent, Dammam, Riyad, Şarja, Erbil ve Moskova gibi seçili uçuşlar.
49€ + vergiler Bağdat, Erbil, Nursultan, Almatı, Doha, Bişkek, Dubai, Petersburg ve Moskova hatları.
59€ + vergiler Bişkek, Oş, Almatı, Doha, Moskova, Petersburg, Nursultan ve Çimkent uçuşları.
69€ + vergiler Basra, Kazablanka, Moskova ve Petersburg çıkışlı veya varışlı belirli uçuşlar.
79€ + vergiler Kazablanka ve Amman uçuşları.

İndirimli biletler yalnızca mobil uygulama üzerinden satılacak.İndirimli biletler yalnızca mobil uygulama üzerinden satılacak.

KAMPANYA SADECE MOBİL UYGULAMADA GEÇERLİ

İndirimli biletlerden yararlanmak isteyen yolcuların işlemlerini Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden tamamlaması gerekiyor. İnternet sitesi veya diğer satış kanallarından yapılan alımlar kampanya kapsamına girmiyor.

Light Paket biletlerde ek bagaj hakkı indirimli sunulacak.Light Paket biletlerde ek bagaj hakkı indirimli sunulacak.

BAGAJ HAKKI DA AVANTAJLI FİYATLA SUNULACAK

Kampanya kapsamında satılan Light Paket biletlerde standart olarak yalnızca koltuk altına sığacak çanta hakkı bulunuyor. Ancak yolcular, biletleme sırasında;

Hizmet Kampanya Fiyatı
Kabin bagajı 9 Euro
12 kg uçak altı bagajı 9 Euro
Süper Eko Pakete geçiş 19 Euro ek ücret

ödeyerek ek haklardan yararlanabilecek.

Toplam 250 bin koltuk kampanya kapsamında satışa sunuldu.Toplam 250 bin koltuk kampanya kapsamında satışa sunuldu.

KAMPANYADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fırsattan yararlanmayı planlayan yolcuların şu detaylara dikkat etmesi gerekiyor:

  • Kampanya toplam 250 bin koltuk ile sınırlı.
  • Yalnızca Pegasus'un gerçekleştirdiği direkt uçuşlarda geçerli.
  • Kuzey Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamında yer almıyor.
  • Ortak seferler indirimden yararlanamıyor.
  • Koltuklar kampanya süresi dolmadan tükenirse satış sona erebiliyor.

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