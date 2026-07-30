2026 MTV 2. taksit ödemesinde son gün 31 Temmuz: GİB, e-Devlet ve bankalar üzerinden borç sorgulama ve ödeme adımları
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit dönemi 31 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Araç sahipleri borçlarını GİB Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, e-Devlet, anlaşmalı bankalar, PTT veya vergi dairelerinden ödeyebiliyor. Sürenin geçirilmesi halinde ödenmeyen tutara gecikme zammı ekleniyor.
2026 MTV ikinci taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz Cuma. Araç sahiplerinin tahakkuk eden borcu bu tarih içinde ödemesi gerekiyor. Vadesinde tamamlanmayan tutarlar için gecikme zammı hesaplanıyor. GİB Dijital Vergi Dairesi'nde şifre girmeden plaka, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ile tescil ya da sahiplik belge tarihi kullanılarak borç görüntülenebiliyor ve ödeme yapılabiliyor. İşlem e-Devlet üzerinden de tamamlanabiliyor.
MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ 31 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR
Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. 2026 yılının ikinci taksit dönemi 1 Temmuz'da başladı ve 31 Temmuz 2026 Cuma günü sona eriyor.
Araç sahiplerinin fiziki ödeme noktalarında kurumların çalışma saatlerini dikkate alması gerekiyor. Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil üzerinden banka kartı, kredi kartı veya banka hesabından ödeme işlemleri 00.10 ile 23.50 saatleri arasında yapılabiliyor.
GİB ÜZERİNDEN ŞİFRESİZ MTV SORGULAMA
MTV borcu, Dijital Vergi Dairesi'nin "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" bölümünden kullanıcı girişi yapılmadan sorgulanabiliyor.
Sorgulama ekranında şu bilgilerin girilmesi gerekiyor:
- T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası
- Araç plakası
- Tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi
Bilgiler doğrulandıktan sonra araç için tahakkuk eden MTV borcu ekranda görüntüleniyor. Ödeme işlemi de aynı bölüm üzerinden tamamlanabiliyor.