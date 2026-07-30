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2026 MTV 2. taksit ödemesinde son gün 31 Temmuz: GİB, e-Devlet ve bankalar üzerinden borç sorgulama ve ödeme adımları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 MTV 2. taksit ödemesinde son gün 31 Temmuz: GİB, e-Devlet ve bankalar üzerinden borç sorgulama ve ödeme adımları

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit dönemi 31 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Araç sahipleri borçlarını GİB Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, e-Devlet, anlaşmalı bankalar, PTT veya vergi dairelerinden ödeyebiliyor. Sürenin geçirilmesi halinde ödenmeyen tutara gecikme zammı ekleniyor.

2026 MTV ikinci taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz Cuma. Araç sahiplerinin tahakkuk eden borcu bu tarih içinde ödemesi gerekiyor. Vadesinde tamamlanmayan tutarlar için gecikme zammı hesaplanıyor. GİB Dijital Vergi Dairesi'nde şifre girmeden plaka, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ile tescil ya da sahiplik belge tarihi kullanılarak borç görüntülenebiliyor ve ödeme yapılabiliyor. İşlem e-Devlet üzerinden de tamamlanabiliyor.

2026 MTV ikinci taksit ödemelerinin 31 Temmuz Cuma günü tamamlanması gerekiyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve GİB)2026 MTV ikinci taksit ödemelerinin 31 Temmuz Cuma günü tamamlanması gerekiyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve GİB)

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ 31 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. 2026 yılının ikinci taksit dönemi 1 Temmuz'da başladı ve 31 Temmuz 2026 Cuma günü sona eriyor.

Araç sahiplerinin fiziki ödeme noktalarında kurumların çalışma saatlerini dikkate alması gerekiyor. Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil üzerinden banka kartı, kredi kartı veya banka hesabından ödeme işlemleri 00.10 ile 23.50 saatleri arasında yapılabiliyor.

Araç sahipleri, GİB Dijital Vergi Dairesi üzerinden plaka ve kimlik bilgileriyle MTV borcunu şifresiz sorgulayabiliyor.Araç sahipleri, GİB Dijital Vergi Dairesi üzerinden plaka ve kimlik bilgileriyle MTV borcunu şifresiz sorgulayabiliyor.

GİB ÜZERİNDEN ŞİFRESİZ MTV SORGULAMA

MTV borcu, Dijital Vergi Dairesi'nin "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" bölümünden kullanıcı girişi yapılmadan sorgulanabiliyor.

Sorgulama ekranında şu bilgilerin girilmesi gerekiyor:

  • T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası
  • Araç plakası
  • Tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi

Bilgiler doğrulandıktan sonra araç için tahakkuk eden MTV borcu ekranda görüntüleniyor. Ödeme işlemi de aynı bölüm üzerinden tamamlanabiliyor.

2026 MTV borcu, e-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili hizmeti üzerinden görüntülenip ödenebiliyor.2026 MTV borcu, e-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili hizmeti üzerinden görüntülenip ödenebiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN MTV ÖDEME ADIMLARI

Araç sahipleri, e-Devlet Kapısı'ndaki Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetleri üzerinden de MTV borcunu sorgulayabiliyor.

Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle giriş yapılması gerekiyor. Ardından "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" hizmeti seçilerek borç bilgisine ulaşılabiliyor.

MTV ikinci taksit ödemesi GİB, e-Devlet, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT üzerinden tamamlanabiliyor.MTV ikinci taksit ödemesi GİB, e-Devlet, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT üzerinden tamamlanabiliyor.

MTV ÖDEMESİNDE KULLANILAN KANALLAR

2026 MTV ikinci taksit ödemesi şu kanallardan yapılabiliyor:

  • GİB Dijital Vergi Dairesi
  • GİB Mobil uygulaması
  • e-Devlet Kapısı
  • Vergi tahsiline yetkili bankalar
  • Bankaların internet ve mobil şubeleri
  • Vergi dairesi vezneleri
  • PTT şubeleri

Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil üzerinden anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartları kullanılabiliyor. Banka hesabından havale ve yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme seçenekleri de bulunuyor.

2026 MTV tutarı aracın tipi, yaşı, motor silindir hacmi, taşıt değeri ve ilk tescil yılına göre belirleniyor.2026 MTV tutarı aracın tipi, yaşı, motor silindir hacmi, taşıt değeri ve ilk tescil yılına göre belirleniyor.

2026 MTV TUTARI ARACA GÖRE HESAPLANIYOR

2026 MTV tutarı; aracın türü, yaşı, motor silindir hacmi, ilk tescil yılı ve taşıt değerine göre değişiyor. Bu nedenle her araç sahibi için farklı bir vergi tutarı ortaya çıkabiliyor.

Araç sahipleri, GİB'in Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama ekranında vergi dönemini, araç tipini, araç yaşını, motor silindir hacmini ve ilk tescil yılını seçerek yıllık MTV tutarını öğrenebiliyor.

2026 MTV HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Hesaplama ekranında ulaşılan tutar aracın özelliklerine göre belirleniyor. Ödenmesi gereken ikinci taksit ile varsa geçmiş dönem borçlarının ise GİB borç sorgulama ekranından ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

MTV ödemelerinde kart ve kimlik bilgilerinin korunması için yalnızca GİB, e-Devlet ve bankaların resmî kanallarının kullanılması gerekiyor.MTV ödemelerinde kart ve kimlik bilgilerinin korunması için yalnızca GİB, e-Devlet ve bankaların resmî kanallarının kullanılması gerekiyor.

SÜRESİ GEÇEN BORCA GECİKME ZAMMI EKLENİYOR

MTV ikinci taksitinin 31 Temmuz'a kadar ödenmemesi halinde borç ortadan kalkmıyor. Vadesi geçen tutar için 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammı hesaplanıyor.

Bu durum araç sahibinin ödeyeceği toplam tutarı artırıyor. Gecikme yükü, ödeme yapılıncaya kadar geçen süreye göre borca yansıtılıyor.

SAHTE ÖDEME SAYFALARINA KARŞI RESMİ ADRES UYARISI

GİB, internetten ödeme yapacak araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için doğrudan kurumun resmi internet adresine veya bankaların resmi kanallarına giriş yapmasını istiyor.

Arama motorlarında reklam olarak gösterilen, mesajla gönderilen veya sosyal medya üzerinden paylaşılan şüpheli bağlantılara kart ve kimlik bilgilerinin girilmemesi gerekiyor. Ödeme tamamlandıktan sonra tahsilat belgesinin kontrol edilmesi de işlem güvenliği açısından önem taşıyor.

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