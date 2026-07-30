Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle giriş yapılması gerekiyor. Ardından "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" hizmeti seçilerek borç bilgisine ulaşılabiliyor.

Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil üzerinden anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartları kullanılabiliyor. Banka hesabından havale ve yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme seçenekleri de bulunuyor.

2026 MTV tutarı aracın tipi, yaşı, motor silindir hacmi, taşıt değeri ve ilk tescil yılına göre belirleniyor.

2026 MTV TUTARI ARACA GÖRE HESAPLANIYOR

2026 MTV tutarı; aracın türü, yaşı, motor silindir hacmi, ilk tescil yılı ve taşıt değerine göre değişiyor. Bu nedenle her araç sahibi için farklı bir vergi tutarı ortaya çıkabiliyor.

Araç sahipleri, GİB'in Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama ekranında vergi dönemini, araç tipini, araç yaşını, motor silindir hacmini ve ilk tescil yılını seçerek yıllık MTV tutarını öğrenebiliyor.

Hesaplama ekranında ulaşılan tutar aracın özelliklerine göre belirleniyor. Ödenmesi gereken ikinci taksit ile varsa geçmiş dönem borçlarının ise GİB borç sorgulama ekranından ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.