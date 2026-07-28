Temmuz 2026 güven endeksleri açıklandı: Hizmet ve inşaat yükseldi, perakende ticaret geriledi
TÜİK’in Temmuz 2026 verilerine göre hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artarak 112,0’a, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 yükselerek 83,5’e çıktı. Perakende ticaret güven endeksi ise yüzde 1,6 düşüşle 111,0’a geriledi. Veriler, hizmet ve inşaatta sınırlı toparlanmaya karşılık perakendede beklentilerin zayıfladığını gösterdi.
Temmuz 2026 güven endeksleri sektörler arasında farklı bir tablo ortaya koydu. Hizmet sektöründe güven yüzde 1,4, inşaatta yüzde 0,6 artarken perakende ticarette yüzde 1,6 azaldı.
En belirgin değişim, perakende ticarette gelecek üç aylık satış beklentisinin yüzde 3,8 gerilemesi oldu. Hizmet sektöründe ise gelecek üç aylık talep beklentisi yüzde 3,7 yükselerek güven artışını destekledi.
TÜİK SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİNİ AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, üç ana sektörün mevcut iş durumu ve gelecek üç aya ilişkin beklentilerinin farklı yönlerde değiştiğini ortaya koydu.
HİZMET SEKTÖRÜNDE TALEP BEKLENTİSİ GÜVENİ ARTIRDI
Hizmet sektörü güven endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 110,5'ten 112,0'a yükseldi. Sektördeki güven artışında gelecek üç aylık döneme ilişkin hizmet talebi beklentisi etkili oldu.
Gelecek üç aylık talep beklentisi yüzde 3,7 artarak 116,4'e çıktı. Son üç aylık iş durumu göstergesi yüzde 0,5 yükselişle 110,3'e ulaşırken geçmiş üç aylık dönemde hizmetlere yönelik talep yüzde 0,2 azalarak 109,4 oldu.