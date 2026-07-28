Perakende ticaret güven endeksi temmuzda yüzde 1,6 düşerek 111,0 olurken gelecek üç aylık iş hacmi ve satış beklentisi yüzde 3,8 azaldı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

PERAKENDE TİCARETTE SATIŞ BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 1,6 azalarak 112,8'den 111,0'a geriledi. Sektördeki düşüşün en güçlü olduğu gösterge, gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satış beklentisi oldu.

Perakendecilerin gelecek üç aylık satış beklentisi yüzde 3,8 düşerek 119,1'e indi. Son üç aylık iş hacmi ve satışlar yüzde 0,5 azalarak 121,0 olarak hesaplandı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 92,7 oldu.