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Temmuz 2026 güven endeksleri açıklandı: Hizmet ve inşaat yükseldi, perakende ticaret geriledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Temmuz 2026 güven endeksleri açıklandı: Hizmet ve inşaat yükseldi, perakende ticaret geriledi

TÜİK’in Temmuz 2026 verilerine göre hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artarak 112,0’a, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 yükselerek 83,5’e çıktı. Perakende ticaret güven endeksi ise yüzde 1,6 düşüşle 111,0’a geriledi. Veriler, hizmet ve inşaatta sınırlı toparlanmaya karşılık perakendede beklentilerin zayıfladığını gösterdi.

Temmuz 2026 güven endeksleri sektörler arasında farklı bir tablo ortaya koydu. Hizmet sektöründe güven yüzde 1,4, inşaatta yüzde 0,6 artarken perakende ticarette yüzde 1,6 azaldı.

En belirgin değişim, perakende ticarette gelecek üç aylık satış beklentisinin yüzde 3,8 gerilemesi oldu. Hizmet sektöründe ise gelecek üç aylık talep beklentisi yüzde 3,7 yükselerek güven artışını destekledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Temmuz 2026 (Görsel: TÜİK)Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Temmuz 2026 (Görsel: TÜİK)

TÜİK SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, üç ana sektörün mevcut iş durumu ve gelecek üç aya ilişkin beklentilerinin farklı yönlerde değiştiğini ortaya koydu.

Hizmet sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 1,4 artarak 112,0 olurken gelecek üç aylık hizmet talebi beklentisi yüzde 3,7 yükseldi. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Hizmet sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 1,4 artarak 112,0 olurken gelecek üç aylık hizmet talebi beklentisi yüzde 3,7 yükseldi. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

HİZMET SEKTÖRÜNDE TALEP BEKLENTİSİ GÜVENİ ARTIRDI

Hizmet sektörü güven endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 110,5'ten 112,0'a yükseldi. Sektördeki güven artışında gelecek üç aylık döneme ilişkin hizmet talebi beklentisi etkili oldu.

Gelecek üç aylık talep beklentisi yüzde 3,7 artarak 116,4'e çıktı. Son üç aylık iş durumu göstergesi yüzde 0,5 yükselişle 110,3'e ulaşırken geçmiş üç aylık dönemde hizmetlere yönelik talep yüzde 0,2 azalarak 109,4 oldu.

Perakende ticaret güven endeksi temmuzda yüzde 1,6 düşerek 111,0 olurken gelecek üç aylık iş hacmi ve satış beklentisi yüzde 3,8 azaldı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Perakende ticaret güven endeksi temmuzda yüzde 1,6 düşerek 111,0 olurken gelecek üç aylık iş hacmi ve satış beklentisi yüzde 3,8 azaldı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

PERAKENDE TİCARETTE SATIŞ BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 1,6 azalarak 112,8'den 111,0'a geriledi. Sektördeki düşüşün en güçlü olduğu gösterge, gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satış beklentisi oldu.

Perakendecilerin gelecek üç aylık satış beklentisi yüzde 3,8 düşerek 119,1'e indi. Son üç aylık iş hacmi ve satışlar yüzde 0,5 azalarak 121,0 olarak hesaplandı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 92,7 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 83,5’e çıkarken alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3,9 yükseldi. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 83,5’e çıkarken alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3,9 yükseldi. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

İNŞAATTA SİPARİŞLER ARTTI İSTİHDAM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

İnşaat sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 0,6 artarak 83,0'dan 83,5'e yükseldi. Endeksteki artışı, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyindeki yükseliş destekledi.

Kayıtlı siparişlere ilişkin gösterge yüzde 3,9 artarak 82,1'e çıktı. Buna karşılık gelecek üç aylık döneme ilişkin toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,3 azalarak 84,9'a geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2026 (Görsel: TÜİK)Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2026 (Görsel: TÜİK)

SEKTÖRLERİN KISA VADELİ BEKLENTİLERİ AYRIŞTI

Temmuz verileri, hizmet sektörünün gelecek talebe ilişkin daha güçlü bir beklenti taşıdığını, perakende ticarette ise satış görünümünün zayıfladığını gösterdi. İnşaat sektöründe mevcut siparişler artmasına rağmen çalışan sayısı beklentisinin düşmesi, sektördeki toparlanmanın bütün göstergelere yansımadığını ortaya koydu.

ÖZETLE ÜÇ SEKTÖRDE GÜVEN ENDEKSİ

TÜİK • Temmuz 2026Hizmet Sektörü
Güven endeksi112,0
Aylık değişim %1,4 artış
Gelecek üç aylık hizmet talebi beklentisi
116,4%3,7 yükseldi
TÜİK • Temmuz 2026Perakende Ticaret Sektörü
Güven endeksi111,0
Aylık değişim %1,6 azalış
Gelecek üç aylık iş hacmi ve satış beklentisi
119,1%3,8 düştü
TÜİK • Temmuz 2026İnşaat Sektörü
Güven endeksi83,5
Aylık değişim %0,6 artış
Kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi %3,9 arttı
Çalışan sayısı beklentisi %2,3 azaldı

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