GİB beyanname sistemi 1-3 Ağustos'ta kısmen kapanıyor: Kesinti yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimini kapsıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Ağustos saat 00.00 ile 3 Ağustos saat 23.59 arasında uygulanacak planlı çalışmanın tüm beyanname sistemlerini kapsamadığını açıkladı. Bu sürede yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilemeyecek. Diğer beyannameler normal şekilde ve kesintisiz alınmaya devam edecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın beyanname sistemlerinde yapacağı planlı bakım, 1-3 Ağustos tarihleri arasında yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimini etkileyecek. Diğer tüm beyanname türleri sistem üzerinden kesintisiz verilebilecek.
KESİNTİ SADECE TEK BEYANNAME TÜRÜNÜ KAPSIYOR
Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname sistemlerinde yürütülecek planlı çalışmanın kapsamına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Buna göre hizmet kesintisi, bütün beyanname türlerinde değil, yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderiminde uygulanacak.
Kesinti 1 Ağustos saat 00.00'da başlayacak ve 3 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek. Bu zaman aralığında mükellefler ile meslek mensupları muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderemeyecek.
DİĞER BEYANNAMELER GÖNDERİLMEYE DEVAM EDECEK
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dışındaki tüm beyannameler için sistemler açık kalacak. Mükellefler, planlı bakım süresince diğer beyanname türlerine ilişkin işlemlerini normal şekilde sürdürebilecek.
GİB'in açıklaması, beyanname sisteminin üç gün boyunca tamamen hizmet dışı kalacağı yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımlarının ardından geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"GİB beyanname sistemlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos saat 00.00 ila 3 Ağustos saat 23.59 döneminde sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilmesine ilişkin hizmet kesintisi yapılacak olup, diğer tüm beyannameler için beyanname sistemleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir."