Gelir İdaresi Başkanlığı'nın beyanname sistemlerinde yapacağı planlı bakım, 1-3 Ağustos tarihleri arasında yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimini etkileyecek. Diğer tüm beyanname türleri sistem üzerinden kesintisiz verilebilecek.

Kesinti 1 Ağustos saat 00.00'da başlayacak ve 3 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek. Bu zaman aralığında mükellefler ile meslek mensupları muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderemeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname sistemlerinde yürütülecek planlı çalışmanın kapsamına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Buna göre hizmet kesintisi, bütün beyanname türlerinde değil, yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderiminde uygulanacak.

GİB’in 1-3 Ağustos tarihli planlı çalışmasında yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimi geçici olarak durdurulacak. (Görsel: Gelir İdaresi Başkanlığı)

Planlı bakım süresince muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dışındaki tüm beyanname sistemleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

DİĞER BEYANNAMELER GÖNDERİLMEYE DEVAM EDECEK

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dışındaki tüm beyannameler için sistemler açık kalacak. Mükellefler, planlı bakım süresince diğer beyanname türlerine ilişkin işlemlerini normal şekilde sürdürebilecek.

GİB'in açıklaması, beyanname sisteminin üç gün boyunca tamamen hizmet dışı kalacağı yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımlarının ardından geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: