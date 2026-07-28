CANLI YAYIN

GİB beyanname sistemi 1-3 Ağustos'ta kısmen kapanıyor: Kesinti yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimini kapsıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
GİB beyanname sistemi 1-3 Ağustos'ta kısmen kapanıyor: Kesinti yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimini kapsıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Ağustos saat 00.00 ile 3 Ağustos saat 23.59 arasında uygulanacak planlı çalışmanın tüm beyanname sistemlerini kapsamadığını açıkladı. Bu sürede yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilemeyecek. Diğer beyannameler normal şekilde ve kesintisiz alınmaya devam edecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın beyanname sistemlerinde yapacağı planlı bakım, 1-3 Ağustos tarihleri arasında yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimini etkileyecek. Diğer tüm beyanname türleri sistem üzerinden kesintisiz verilebilecek.

GİB’in 1-3 Ağustos tarihli planlı çalışmasında yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimi geçici olarak durdurulacak. (Görsel: Gelir İdaresi Başkanlığı)GİB’in 1-3 Ağustos tarihli planlı çalışmasında yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimi geçici olarak durdurulacak. (Görsel: Gelir İdaresi Başkanlığı)

KESİNTİ SADECE TEK BEYANNAME TÜRÜNÜ KAPSIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname sistemlerinde yürütülecek planlı çalışmanın kapsamına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Buna göre hizmet kesintisi, bütün beyanname türlerinde değil, yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderiminde uygulanacak.

Kesinti 1 Ağustos saat 00.00'da başlayacak ve 3 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek. Bu zaman aralığında mükellefler ile meslek mensupları muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderemeyecek.

Planlı bakım süresince muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dışındaki tüm beyanname sistemleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Planlı bakım süresince muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dışındaki tüm beyanname sistemleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

DİĞER BEYANNAMELER GÖNDERİLMEYE DEVAM EDECEK

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dışındaki tüm beyannameler için sistemler açık kalacak. Mükellefler, planlı bakım süresince diğer beyanname türlerine ilişkin işlemlerini normal şekilde sürdürebilecek.

GİB'in açıklaması, beyanname sisteminin üç gün boyunca tamamen hizmet dışı kalacağı yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımlarının ardından geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"GİB beyanname sistemlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos saat 00.00 ila 3 Ağustos saat 23.59 döneminde sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilmesine ilişkin hizmet kesintisi yapılacak olup, diğer tüm beyannameler için beyanname sistemleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir."

GİB, mükellefler ile meslek mensuplarının etkilenmesini azaltmak amacıyla sistem çalışmasını temmuz dönemi beyan sürecinin ilk üç gününe planladı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)GİB, mükellefler ile meslek mensuplarının etkilenmesini azaltmak amacıyla sistem çalışmasını temmuz dönemi beyan sürecinin ilk üç gününe planladı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

ÇALIŞMA BİTİNCE SİSTEM YENİDEN AÇILACAK

GİB, mükellefler ile meslek mensuplarının kesintiden en az düzeyde etkilenmesi için bakım çalışmalarını, son beyan tarihi 26 Ağustos olan temmuz dönemi muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin hafta sonuna denk gelen ilk üç gününe planladı.

Açıklamada, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için beyanname sistemleri ivedilikle yeniden aktif hale getirilecektir." ifadeleri kaydedildi.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi sistemi, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden kullanıma açılacak. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi sistemi, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden kullanıma açılacak. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

GİB BEYANNAME SİSTEMİ KESİNTİ TAKVİMİ

Konu
Bilgi
Ana konu
GİB beyanname sistemlerinde planlı bakım
Kimleri ilgilendiriyor
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderen mükellefler ve meslek mensupları
Kesinti başlangıcı
1 Ağustos saat 00.00
Kesinti bitişi
3 Ağustos saat 23.59
Kesintiden etkilenen hizmet
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimi
Açık kalacak hizmetler
Diğer tüm beyanname sistemleri
Temmuz dönemi son beyan tarihi
26 Ağustos
Resmi kaynak
Gelir İdaresi Başkanlığı

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın