Anadolu güneşi tarihi rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesine erişildi
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeşil enerjide tarihi bir başarıya imza attı. Haziran ayında güneş enerjisinden sağlanan elektrik üretimi 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Anadolu’nun bereketli güneşini, milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Yaz aylarında güneşlenme süresi artarken, bu durum elektrik üretimi verilerine de yansıdı. Türkiye'de haziran ayında güneş enerjisinden elektrik üretimi, 4,99 milyar kilovatsaat ile aylık bazda en yüksek seviyesine ulaştı.
EN YÜKSEK HAZİRAN ÜRETİMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; haziran ayında aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovatsaat ile haziran ayları içerisindeki en yüksek değere ulaştı.
GÜNEŞTEN ÜRETİMDE ZİRVE
Yine haziran ayında, güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak tarihe geçti. Böylece, toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü de güneşten karşılanmış oldu.
ASLAN PAYI HİDROLİĞİN
Aynı dönemde hidrolik ise üretimde aslan payını almayı sürdürdü. Geçen ay gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 34,7'sine denk gelen 10,54 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı.