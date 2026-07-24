500 bin dolar ihracata yeşil pasaport hakkı! Yeni dönem başladı
Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik hususi damgalı (yeşil) pasaport işlemlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla başvuruları Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden almaya başladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte daha önce kullanılan "Hususi Pasaport Takip Modülü" devre dışı bırakılarak tüm işlemler DYS bünyesinde birleştirildi.
Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik hususi damgalı (yeşil) pasaport uygulamasına ilişkin işlemlerin daha hızlı ve tek bir yerden yürütülebilmesini sağlamak amacıyla Destek Yönetim Sistemi'ni (DYS) devreye aldı.
Bu kapsamda mevcutta kullanılan "Hususi Pasaport Takip Modülü" devre dışı kalırken, bundan böyle DYS sistemi kullanılacak.
Ticaret Bakanlığı'nın son 10 yılda yürüttüğü en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan Destek Yönetim Sistemi artık ihracatçıların pasaport işlemleri için de tek merkez olacak.
İhracatçıların sisteme kayıt olmaları için işlemlerini gerçekleştirdiği ve üyesi olduğu ihracatçı birliğine başvurmaları yeterli olurken, birlik üyesi olmayan yararlanıcılar ise istedikleri ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine başvuru yapabiliyor.