A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren İslam Memiş, gümüşü yeniden yatırım sepetine aldığını açıkladı. Gümüşü 2027 ve 2028 için hazırlık yapan yatırımcılar açısından önemsediğini belirten Memiş; TCMB’nin faizi sabit bırakmasını beklediğini, altında ise 4.000-4.200 dolar bandının izleneceğini söyledi.

Yatırım piyasalarında belirsizliğin arttığı dönemde gözler faiz kararları ile altın, gümüş ve borsadaki fiyatlamalara çevrildi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yüksek petrol fiyatları ve bölgesel risklerin merkez bankalarının hareket alanını daralttığını belirtti.

Memiş, altının Türkiye'de fiziki güvenli liman özelliğini koruduğunu, gümüşün orta vadeli yatırım planlarında yeniden öne çıkabileceğini ve borsada riskin farklı hisselere dağıtılması gerektiğini kaydetti.

İslam Memiş, yüksek petrol fiyatları ve bölgesel riskler nedeniyle TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemediğini söyledi. (Foto: A Haber)

MEMİŞ: "TCMB'DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYORUM"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. A Haber canlı yayına katılan Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki genel beklentinin faiz oranlarının sabit bırakılması yönünde olduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve bölgede devam eden savaşın para politikası kararları üzerindeki etkisine işaret eden Memiş, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının mevcut koşullarda faiz değişikliğine yönelmesini beklemediğini bildirdi.

Finans analisti, karar metninde petrol fiyatları ile bölgesel risklere ilişkin değerlendirmelerin öne çıkabileceğini söyledi. Yılın son çeyreğine kadar başta TCMB olmak üzere merkez bankalarının faiz oranlarında değişiklik yapmayacağı yönündeki tahminini paylaştı.

Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ile Christine Lagarde’ın savaş ve petrol fiyatlarına ilişkin mesajları piyasaların yönü açısından öne çıkıyor. (Foto: A Haber)

AVRUPA MERKEZ BANKASININ MESAJLARI PİYASALARI ETKİLEYEBİLİR

Avrupa Merkez Bankasının faiz kararının da piyasa açısından izlenmesi gereken başlıklardan biri olduğunu belirten Memiş, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına dikkat çekti.

Lagarde'ın savaş, Kafkaslar'daki gelişmeler ve yükselen petrol fiyatlarına ilişkin vereceği mesajların piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Ons altında 4 bin ile 4 bin 200 dolar aralığındaki hareket sürerken gram altın da küresel fiyatlamalardan destek alıyor. (Foto: A Haber)

ALTINDA 4 BİN 200 DOLAR BANDI İZLENİYOR

Altın, gümüş ve petrol fiyatlarında bir önceki gün yükseliş yaşandığını belirten Memiş, bu hareketlerin tepki yükselişi niteliğinde olduğunu söyledi.

Ons altının 4 bin 160 dolar seviyesine kadar çıkmasının ardından 4 bin 106 dolar civarında işlem gördüğünü bildiren Memiş, "4 bin ile 4 bin 200 dolar arasındaki seyri takip etmeye devam edeceğiz" sözleriyle fiyat aralığına işaret etti.

Gram altının da ons fiyatından destek alarak 6 bin 300 liraya kadar yükseldiğini belirten uzman, gram altının 6 bin 236 lira seviyesinde bulunduğunu söyledi. Gram altındaki hareketin büyük ölçüde ons altına bağlı ilerlediğini kaydetti.

İslam Memiş, Darphane’nin yılın ilk yarısındaki üretim rakamlarının fiziki altına ilginin sürdüğüne işaret ettiğini söyledi. (Foto: A Haber)

FİZİKİ ALTIN TALEBİ GÜCÜNÜ KORUYOR

Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalara ve devam eden belirsizliklere rağmen Türkiye'deki yatırım tercihlerinde fiziki altının ağırlığını koruduğunu belirten Memiş, Darphane üretim verilerine dikkat çekti.

Memiş, Darphane Genel Müdürlüğünün yılın ilk yarısında 9 milyon 200 bin adedin üzerinde ziynet altını ürettiğini söyledi. Açıklamasında şu detaylara yer verdi:

"Bunun birincisi çeyrek altın. 6 milyon küsurdan fazla çeyrek altın basılmış. Tabii bu listenin içinde gram altın yani 24 ayar paketli gram altın olmadığı için ben özellikle şunu belirtmek isterim:

Birincilik aslında gram altındaydı, ikincilik çeyrek altındaydı, üçüncülük Cumhuriyet altınıydı. Ziynet sıralaması böyle. Ama bileziklere baktığımız zaman da yine Ajda bilezik dediğimiz bu bilezikler tahtını diğer bileziklere bırakmadı."

Ajda bilezikler, ince ve hafif yapıları nedeniyle altın takı tercihlerinde öne çıkmaya devam ediyor. (Foto: A Haber)

AJDA BİLEZİKLER HAFİF YAPISIYLA TERCİH EDİLİYOR

Bilezik tercihlerinde Ajda modelinin öne çıktığını belirten Memiş, bu ürünlerin hafif, ince ve daha az kaba görünmesi nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

Ajda bileziklerin diğer modeller karşısındaki yerini koruduğunu aktaran Memiş, özellikle ince bilek yapısına sahip kişilerin bu modellere yöneldiğini dile getirdi.

BİLEK VE YÜZÜK ÖLÇÜLERİ KÜÇÜLÜYOR

Yeni nesil gelinlerde bilek ve parmak ölçülerinin önceki kuşaklara göre küçüldüğünü belirten Memiş, bilezik ölçülerinin 6,4 boydan 5,8 boya kadar gerilediğini söyledi.

Benzer bir değişimin alyans ölçülerinde de görüldüğünü kaydeden Memiş, geçmişte 15, 17 ve 18 numara olan yüzük ölçülerinin yeni nesilde 9 ve 10 numaraya kadar düştüğünü anlattı.

Memiş, kendi gözlemlerine dayanarak bu değişimde düğün öncesi uygulanan diyetlerin etkili olabileceğini ifade etti. Bilezik ve yüzük ölçüleri küçülse de kullanılan altının gramının ve toplam maliyetinin aynı seviyede kalabildiğini vurguladı.

İslam Memiş, fiyatlardaki geri çekilmenin ardından gümüşün orta vadeli yatırım planlarında yeniden değerlendirilebileceğini belirtti. (Foto: A Haber)

2027 VE 2028 İÇİN GÜMÜŞÜ İŞARET ETTİ

Gümüşü ocak ayında yatırım sepetinden çıkardığını belirten Memiş, fiyatların 122 dolar seviyelerinden 50-60 dolar bandına gerilemesinin ardından gümüşü yeniden değerlendirmeye başladığını söyledi. Değerlendirmesinde "Gümüşü yine 2027 ve 2028 yılında hazırlık yapanlar için ben önemsiyorum. Gümüşü yine sepete ekleyebilirler." ifadelerine yer verdi.

Borsada tek hisseye yönelmek yerine birikimi farklı şirketlere dağıtmak, uzun vadeli yatırım stratejisinin temelini oluşturuyor. (Foto: A Haber)

BORSADA ÇEŞİTLENDİRME VE UZUN VADE ÖNE ÇIKIYOR

Altın ve gümüşün yanında borsanın da ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Memiş, birikimin tamamının tek bir hisse senedine yönlendirilmesi yerine farklı hisselere dağıtılmasını önerdi.

Memiş, 100 bin liralık birikimin tek bir hisseye yatırılması yerine 20'şer bin liralık beş farklı hisseyle çeşitlendirilebileceğini örnek gösterdi. Borsada uzun vadeli bir strateji belirlenmesinin önem taşıdığını vurgulayan Memiş, hem bu yıl hem de gelecek yıl borsa piyasasını önemsediğini sözlerine ekledi.