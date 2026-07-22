CANLI YAYIN

Yurt içi seyahatte dikkat çeken artış: İlk üç ayda 102,3 milyar TL harcandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yurt içi seyahatte dikkat çeken artış: İlk üç ayda 102,3 milyar TL harcandı

Türkiye'de yılın ilk üç ayında yurt içinde 11 milyon 520 bin kişi seyahate çıktı. Toplam seyahat sayısı yüzde 12 artarken harcamalar 102,3 milyar TL'yi geçti. En çok ziyaret amacı yakınları görmek olurken, gecelerin büyük bölümü arkadaş veya akraba evlerinde geçirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ocak-mart dönemine ilişkin Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Veriler, yılın ilk çeyreğinde hem seyahat hareketliliğinin hem de harcamaların geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Yakınlarını ziyaret etmek yine en yaygın seyahat nedeni olurken, seyahat harcamalarındaki yükseliş dikkat çekti.

İlk çeyrekte yurt içi seyahat harcamaları 102,3 milyar TL'ye ulaştı. (Görsel: ahaber.com.tr grafik ekibi)İlk çeyrekte yurt içi seyahat harcamaları 102,3 milyar TL'ye ulaştı. (Görsel: ahaber.com.tr grafik ekibi)

SEYAHAT EDEN KİŞİ SAYISI 11,5 MİLYONU GEÇTİ

TÜİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi en az bir kez seyahate çıktı. ir ve daha fazla geceleme kaydı bulunan toplam yurt içi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bine yükseldi.

Bu seyahatlerde toplam 73 milyon 622 bin geceleme gerçekleşirken, kişi başına ortalama geceleme süresi 5,2 gece olarak hesaplandı.

İlk çeyrek seyahat verileri

Gösterge 2026 İlk Çeyrek
Seyahate çıkan kişi 11 milyon 520 bin
Toplam seyahat 14 milyon 168 bin
Toplam geceleme 73 milyon 622 bin
Ortalama geceleme 5,2 gece

Toplam yurt içi seyahat sayısı ilk çeyrekte yüzde 12 arttı.Toplam yurt içi seyahat sayısı ilk çeyrekte yüzde 12 arttı.

SEYAHAT HARCAMALAR YÜZDE 33,9 ARTTI

İlk çeyrekte yurt içi seyahatler için yapılan toplam harcama 102 milyar 312 milyon 286 bin TL oldu. Böylece toplam harcamalarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9'luk artış kaydedildi.

Harcamaların büyük bölümünü 94 milyar 552 milyon 386 bin TL ile kişisel harcamalar oluşturdu. Paket tur harcamaları ise 7 milyar 759 milyon 900 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat başına yapılan ortalama harcama da 7 bin 221 TL olarak hesaplandı.

Seyahat harcamalarında en büyük pay yeme içme giderlerine ayrıldı.Seyahat harcamalarında en büyük pay yeme içme giderlerine ayrıldı.

EN BÜYÜK PAY YEME-İÇME VE ULAŞTIRADA

Seyahat bütçesinin önemli bölümü yeme içme ve ulaşım için harcandı. Harcama kalemlerinin toplam içindeki payı şöyle sıralandı:

  • Yeme ve içme: %30,9
  • Ulaştırma: %27,6
  • Giyecek ve hediyelik eşya: %12,4
  • Konaklama: %11,3
  • Paket tur: %7,6
  • Sağlık: %6,4
  • Diğer harcamalar: %3,1
  • Seyahat öncesi harcamalar: %0,7

TÜİK verileri, geçen yılın aynı dönemine göre özellikle giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında yüzde 62,2, paket tur harcamalarında ise yüzde 56,1 artış yaşandığını gösterdi.

Yurt içi seyahatlerde en yüksek pay yakın ziyaretlerinden geldi.Yurt içi seyahatlerde en yüksek pay yakın ziyaretlerinden geldi.

SEYAHATLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YAKIN ZİYARETLERİ İÇİN YAPILDI

Yurt içi seyahatlerde en önemli gerekçe bu yıl da yakınları ziyaret etmek oldu. İlk çeyrekte yapılan seyahatlerin;

  • Yüzde 68,1'i yakınları ziyaret,
  • Yüzde 22,3'ü gezi, eğlence ve tatil,
  • Yüzde 4,1'i sağlık,
  • Yüzde 1,5'i toplantı, konferans, kurs ve seminer,
  • Yüzde 1,2'si ticari ilişkiler ve fuar,
  • Yüzde 0,3'ü kültürel amaçlarla gerçekleştirildi.

Diğer nedenlerle yapılan seyahatlerin oranı ise yüzde 2,6 olarak kayıtlara geçti.

Gecelemelerin büyük bölümü arkadaş veya akraba evlerinde yapıldı.Gecelemelerin büyük bölümü arkadaş veya akraba evlerinde yapıldı.

EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KONAKLANDI

Konaklama tercihlerinde de yakın çevre öne çıktı. İlk çeyrekte gerçekleşen 73 milyon 622 bin gecelemenin 59 milyon 228 bini arkadaş veya akraba evlerinde yapıldı. Bu rakam, toplam gecelemelerin yüzde 80,4'üne karşılık geldi.

Konaklama türlerine göre sıralama ise şöyle oluştu:

  • Arkadaş veya akraba evi: %80,4
  • Otel: %7,7
  • Kendi evi: %7,4
  • Diğer: %3,9
  • Pansiyon: %0,5

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın