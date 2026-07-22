Yurt içi seyahatte dikkat çeken artış: İlk üç ayda 102,3 milyar TL harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ocak-mart dönemine ilişkin Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Veriler, yılın ilk çeyreğinde hem seyahat hareketliliğinin hem de harcamaların geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Yakınlarını ziyaret etmek yine en yaygın seyahat nedeni olurken, seyahat harcamalarındaki yükseliş dikkat çekti.

İlk çeyrekte yurt içi seyahat harcamaları 102,3 milyar TL'ye ulaştı. (Görsel: ahaber.com.tr grafik ekibi)

SEYAHAT EDEN KİŞİ SAYISI 11,5 MİLYONU GEÇTİ

TÜİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi en az bir kez seyahate çıktı. ir ve daha fazla geceleme kaydı bulunan toplam yurt içi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bine yükseldi.

Bu seyahatlerde toplam 73 milyon 622 bin geceleme gerçekleşirken, kişi başına ortalama geceleme süresi 5,2 gece olarak hesaplandı.

İlk çeyrek seyahat verileri