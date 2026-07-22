Yurt içi seyahatte dikkat çeken artış: İlk üç ayda 102,3 milyar TL harcandı
Türkiye'de yılın ilk üç ayında yurt içinde 11 milyon 520 bin kişi seyahate çıktı. Toplam seyahat sayısı yüzde 12 artarken harcamalar 102,3 milyar TL'yi geçti. En çok ziyaret amacı yakınları görmek olurken, gecelerin büyük bölümü arkadaş veya akraba evlerinde geçirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ocak-mart dönemine ilişkin Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Veriler, yılın ilk çeyreğinde hem seyahat hareketliliğinin hem de harcamaların geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Yakınlarını ziyaret etmek yine en yaygın seyahat nedeni olurken, seyahat harcamalarındaki yükseliş dikkat çekti.
SEYAHAT EDEN KİŞİ SAYISI 11,5 MİLYONU GEÇTİ
TÜİK verilerine göre yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 11 milyon 520 bin kişi en az bir kez seyahate çıktı. ir ve daha fazla geceleme kaydı bulunan toplam yurt içi seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bine yükseldi.
Bu seyahatlerde toplam 73 milyon 622 bin geceleme gerçekleşirken, kişi başına ortalama geceleme süresi 5,2 gece olarak hesaplandı.
İlk çeyrek seyahat verileri
|Gösterge
|2026 İlk Çeyrek
|Seyahate çıkan kişi
|11 milyon 520 bin
|Toplam seyahat
|14 milyon 168 bin
|Toplam geceleme
|73 milyon 622 bin
|Ortalama geceleme
|5,2 gece
SEYAHAT HARCAMALAR YÜZDE 33,9 ARTTI
İlk çeyrekte yurt içi seyahatler için yapılan toplam harcama 102 milyar 312 milyon 286 bin TL oldu. Böylece toplam harcamalarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9'luk artış kaydedildi.
Harcamaların büyük bölümünü 94 milyar 552 milyon 386 bin TL ile kişisel harcamalar oluşturdu. Paket tur harcamaları ise 7 milyar 759 milyon 900 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat başına yapılan ortalama harcama da 7 bin 221 TL olarak hesaplandı.