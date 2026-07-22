Türkiye'de haziran ayında 194 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; kayıtlar bir önceki aya göre yüzde 22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Artış, araç satın alanları ve ikinci el piyasasını doğrudan ilgilendirirken motosikletler yeni kayıtların yüzde 49,4'üyle ilk sıraya yerleşti. Haziran sonunda trafikteki toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye çıktı, ocak-haziran dönemindeki net artış 933 bin 527 oldu.

Haziran 2026’da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, motosiklet ve minibüs kayıtlarındaki yükselişin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 22 artarak 194 bin 740’a ulaştı. (Görsel ahaber.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

HAZİRANDA TAŞIT KAYITLARI AYLIK YÜZDE 22 ARTTI

Haziranda trafiğe kaydedilen taşıt sayısındaki aylık artışta motosikletler belirleyici oldu. Motosiklet kayıtları mayıs ayına göre yüzde 62,1 yükselirken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 191, minibüslerde yüzde 53,2 ve traktörlerde yüzde 20,9 artış kaydedildi.

Aynı dönemde otomobil kayıtları yüzde 2,9, kamyonet kayıtları yüzde 5,8 ve otobüs kayıtları yüzde 14,5 azaldı. Veriler, toplam artışın bütün taşıt türlerine eşit biçimde dağılmadığını gösterdi.

YENİ KAYITLARIN YARISINI MOTOSİKLETLER OLUŞTURDU

Haziranda kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü motosikletler oluşturdu. Otomobiller yüzde 37,8, kamyonetler yüzde 8,5 ve traktörler yüzde 1,7 pay aldı.

Kamyonların payı yüzde 1,5 olurken minibüsler yüzde 0,7, otobüsler yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 seviyesinde kaldı. Böylece motosikletler, haziran ayındaki her iki yeni taşıt kaydından yaklaşık birini oluşturdu.