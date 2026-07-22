Haziranda 194 bin 740 taşıt trafiğe kaydedildi: Motosiklet ilk sırada, hibrit ve elektrikli otomobiller yüzde 49,4 pay aldı
TÜİK verilerine göre haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık yüzde 22, yıllık yüzde 2,9 artarak 194 bin 740’a ulaştı. Yeni kayıtların yaklaşık yarısını motosikletler oluştururken, yılın ilk yarısında kaydedilen otomobillerde hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı yüzde 49,4 oldu. Toplam taşıt sayısı 34,5 milyonu aştı.
Türkiye'de haziran ayında 194 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; kayıtlar bir önceki aya göre yüzde 22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Artış, araç satın alanları ve ikinci el piyasasını doğrudan ilgilendirirken motosikletler yeni kayıtların yüzde 49,4'üyle ilk sıraya yerleşti. Haziran sonunda trafikteki toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye çıktı, ocak-haziran dönemindeki net artış 933 bin 527 oldu.
HAZİRANDA TAŞIT KAYITLARI AYLIK YÜZDE 22 ARTTI
Haziranda trafiğe kaydedilen taşıt sayısındaki aylık artışta motosikletler belirleyici oldu. Motosiklet kayıtları mayıs ayına göre yüzde 62,1 yükselirken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 191, minibüslerde yüzde 53,2 ve traktörlerde yüzde 20,9 artış kaydedildi.
Aynı dönemde otomobil kayıtları yüzde 2,9, kamyonet kayıtları yüzde 5,8 ve otobüs kayıtları yüzde 14,5 azaldı. Veriler, toplam artışın bütün taşıt türlerine eşit biçimde dağılmadığını gösterdi.
YENİ KAYITLARIN YARISINI MOTOSİKLETLER OLUŞTURDU
Haziranda kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü motosikletler oluşturdu. Otomobiller yüzde 37,8, kamyonetler yüzde 8,5 ve traktörler yüzde 1,7 pay aldı.
Kamyonların payı yüzde 1,5 olurken minibüsler yüzde 0,7, otobüsler yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 seviyesinde kaldı. Böylece motosikletler, haziran ayındaki her iki yeni taşıt kaydından yaklaşık birini oluşturdu.
YILLIK ARTIŞTA ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR ÖNE ÇIKTI
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Haziran 2025'e göre yüzde 2,9 arttı. En yüksek yıllık artış yüzde 140,5 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü.
Otobüs kayıtları yıllık yüzde 26,2, minibüs kayıtları yüzde 26, kamyon kayıtları yüzde 21,8 ve kamyonet kayıtları yüzde 11,8 yükseldi. Motosikletlerde yüzde 4,2, otomobillerde yüzde 1,8 artış kaydedilirken traktör kayıtları yüzde 43,4 azaldı.