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Haziranda 194 bin 740 taşıt trafiğe kaydedildi: Motosiklet ilk sırada, hibrit ve elektrikli otomobiller yüzde 49,4 pay aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Haziranda 194 bin 740 taşıt trafiğe kaydedildi: Motosiklet ilk sırada, hibrit ve elektrikli otomobiller yüzde 49,4 pay aldı

TÜİK verilerine göre haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık yüzde 22, yıllık yüzde 2,9 artarak 194 bin 740’a ulaştı. Yeni kayıtların yaklaşık yarısını motosikletler oluştururken, yılın ilk yarısında kaydedilen otomobillerde hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı yüzde 49,4 oldu. Toplam taşıt sayısı 34,5 milyonu aştı.

Türkiye'de haziran ayında 194 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; kayıtlar bir önceki aya göre yüzde 22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Artış, araç satın alanları ve ikinci el piyasasını doğrudan ilgilendirirken motosikletler yeni kayıtların yüzde 49,4'üyle ilk sıraya yerleşti. Haziran sonunda trafikteki toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye çıktı, ocak-haziran dönemindeki net artış 933 bin 527 oldu.

Haziran 2026’da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, motosiklet ve minibüs kayıtlarındaki yükselişin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 22 artarak 194 bin 740’a ulaştı. (Görsel ahaber.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)Haziran 2026’da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, motosiklet ve minibüs kayıtlarındaki yükselişin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 22 artarak 194 bin 740’a ulaştı. (Görsel ahaber.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

HAZİRANDA TAŞIT KAYITLARI AYLIK YÜZDE 22 ARTTI

Haziranda trafiğe kaydedilen taşıt sayısındaki aylık artışta motosikletler belirleyici oldu. Motosiklet kayıtları mayıs ayına göre yüzde 62,1 yükselirken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 191, minibüslerde yüzde 53,2 ve traktörlerde yüzde 20,9 artış kaydedildi.

Aynı dönemde otomobil kayıtları yüzde 2,9, kamyonet kayıtları yüzde 5,8 ve otobüs kayıtları yüzde 14,5 azaldı. Veriler, toplam artışın bütün taşıt türlerine eşit biçimde dağılmadığını gösterdi.

YENİ KAYITLARIN YARISINI MOTOSİKLETLER OLUŞTURDU

Haziranda kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü motosikletler oluşturdu. Otomobiller yüzde 37,8, kamyonetler yüzde 8,5 ve traktörler yüzde 1,7 pay aldı.

Kamyonların payı yüzde 1,5 olurken minibüsler yüzde 0,7, otobüsler yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 seviyesinde kaldı. Böylece motosikletler, haziran ayındaki her iki yeni taşıt kaydından yaklaşık birini oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarken en yüksek yıllık yükseliş yüzde 140,5 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü. (Görsel: TÜİK)Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarken en yüksek yıllık yükseliş yüzde 140,5 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü. (Görsel: TÜİK)

YILLIK ARTIŞTA ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR ÖNE ÇIKTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Haziran 2025'e göre yüzde 2,9 arttı. En yüksek yıllık artış yüzde 140,5 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü.

Otobüs kayıtları yıllık yüzde 26,2, minibüs kayıtları yüzde 26, kamyon kayıtları yüzde 21,8 ve kamyonet kayıtları yüzde 11,8 yükseldi. Motosikletlerde yüzde 4,2, otomobillerde yüzde 1,8 artış kaydedilirken traktör kayıtları yüzde 43,4 azaldı.

Haziran 2026 sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132’ye çıkarken bu araçların yüzde 51,7’sini otomobiller oluşturdu. (Görsel: TÜİK)Haziran 2026 sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132’ye çıkarken bu araçların yüzde 51,7’sini otomobiller oluşturdu. (Görsel: TÜİK)

TRAFİKTE TOPLAM TAŞIT SAYISI 34,5 MİLYONU GEÇTİ

Haziran sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı. Toplam taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,5'ini motosikletler ve yüzde 14,4'ünü kamyonetler oluşturdu.

Traktörlerin toplam taşıtlar içindeki payı yüzde 6,8, kamyonların payı yüzde 3,1 ve minibüslerin payı yüzde 1,6 olarak hesaplandı. Otobüsler yüzde 0,6, özel amaçlı taşıtlar ise yüzde 0,3 pay aldı.

İKİNCİ EL PİYASASINDA 941 BİN 964 TAŞIT EL DEĞİŞTİRDİ

Haziranda 941 bin 964 taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinin yüzde 64,6'sını otomobiller oluştururken kamyonetlerin payı yüzde 14,4, motosikletlerin payı yüzde 13,7 oldu.

Traktörler toplam devirlerin yüzde 3,2'sini, kamyonlar yüzde 2'sini ve minibüsler yüzde 1,5'ini oluşturdu.

2026’nın ilk yarısında trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 31,6’sı hibrit, yüzde 17,8’i elektrikli olurken bu iki grubun toplam payı yüzde 49,4’e ulaştı. (Görsel: TÜİK)2026’nın ilk yarısında trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 31,6’sı hibrit, yüzde 17,8’i elektrikli olurken bu iki grubun toplam payı yüzde 49,4’e ulaştı. (Görsel: TÜİK)

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER YÜZDE 49,4 PAY ALDI

Yılın ilk altı ayında trafiğe kaydedilen 456 bin 50 otomobilin yüzde 41,8'i benzinli oldu. Hibrit otomobiller yüzde 31,6, elektrikli otomobiller yüzde 17,8 pay aldı. Dizel otomobillerin payı yüzde 7,8, LPG'li otomobillerin payı yüzde 1 olarak hesaplandı.

Hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam payı yüzde 49,4'e ulaştı. Bu oran, 2026'nın ilk yarısında kaydedilen yaklaşık her iki yeni otomobilden birinin elektrikli veya hibrit olduğunu gösterdi.

Mevcut otomobil parkında ise dönüşüm daha sınırlı kaldı. Haziran sonunda trafiğe kayıtlı 17 milyon 867 bin 368 otomobilin yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31'i benzinli ve yüzde 29,4'ü LPG'liydi. Hibritlerin payı yüzde 4,7, elektrikli otomobillerin payı yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.

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