Memiş'e göre savaşın ilk aylarında görülen sert fiyat hareketleri önemli ölçüde azaldı. Ancak petrol ve altının birlikte yükselmeye başlaması, merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi ve ithalat yasağının devam etmesi, altın piyasasında hem fiyat hem de fiziki ürün maliyetleri açısından yeni dalgalanmalara neden olabilir.

A Haber canlı yayında altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren İslam Memiş, ons altında kısa vadede 4.100-4.200 dolar bandının izleneceğini açıkladı. Gram altında ise 6.200 lira üzerindeki kalıcılığın 6.200-6.400 lira aralığını gündeme getirebileceğini belirten Memiş, mevcut hareketin henüz ana yükseliş trendine dönüşmediğini ifade etti.

Gram altında 6.200 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni fiyat aralığının izleneceğini ifade eden Memiş, "Burada da 4.200 dolar seviyesinin, 6.200 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olursa gram altın, bu sefer 6.200-6.400 lira aralığını takip ediyor olacağız" şeklinde konuştu.

"Teknik olarak bu 4.200 dolar seviyesi üzerinde tutunamadıkça sadece tepki yükselişi olarak kalır ve yine 4.100-4.200 dolar arasındaki bant aralığını kısa vadede, bu haftanın özelinde takip ediyor olacağız."

İslam Memiş, ons altının 4.140 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ve 4.200 doların teknik açıdan belirleyici eşik olduğunu söyledi. Memiş, kısa vadeli görünümü şu sözlerle değerlendirdi:

Ons altında 4 bin 200 dolar aşılmadıkça mevcut yükselişin kısa vadeli tepki alımı olarak kalması bekleniyor. (Foto: A Haber)

Altın fiyatlarında haftalık kapanışların 4 bin 100-4 bin 200 dolar bandındaki yönü netleştirmesi öngörülüyor. (Foto: A Haber)

HAFTALIK KAPANIŞLAR YENİ TRENDİ BELİRLEYECEK

Altın piyasasında haftalık kapanışların önem taşıdığını söyleyen finans analisti, yaşanan yükselişin henüz ana hareket olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

"Bu haftalık kapanışlar önemli yani bunlar sadece tepki yükselişi, asıl yükselişler daha başlamadı" diyen Memiş, mevcut fiyatlamanın kısa vadeli tepki alımlarından kaynaklandığını ifade etti.

Merkez bankalarının altın alımlarını hızlı biçimde sürdürdüğünü aktaran uzman; Çin, Hindistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok merkez bankasının piyasadan altın almaya devam ettiğini söyledi. Bu nedenle haftalık yükselişlerin tepki alımı olarak görülebileceğini belirtti.