Sarı metalde yüzde 1’lik sıçrama! Fiziki altında işçilik farkı kapandı: Uzmandan yatırımcıya uyarı
Gram altın güne yüzde 1’in üzerinde yükselişle başlarken fiziki piyasada yatırımcının ödediği ek maliyet de ortadan kalktı. Finans analisti İslam Memiş, ons altında 4.200 doların kalıcı yükseliş için belirleyici olduğunu, bu seviye aşılmadıkça hareketin tepki alımı olarak kalacağını söyledi. Fiziki altındaki 12.500 dolara ulaşan ek işçilik maliyetinin tamamen kapanması ise altın borcu bulunan, düğün yapacak veya alım ihtiyacı olan kişiler için maliyeti düşürdü.
A Haber canlı yayında altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren İslam Memiş, ons altında kısa vadede 4.100-4.200 dolar bandının izleneceğini açıkladı. Gram altında ise 6.200 lira üzerindeki kalıcılığın 6.200-6.400 lira aralığını gündeme getirebileceğini belirten Memiş, mevcut hareketin henüz ana yükseliş trendine dönüşmediğini ifade etti.
Memiş'e göre savaşın ilk aylarında görülen sert fiyat hareketleri önemli ölçüde azaldı. Ancak petrol ve altının birlikte yükselmeye başlaması, merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi ve ithalat yasağının devam etmesi, altın piyasasında hem fiyat hem de fiziki ürün maliyetleri açısından yeni dalgalanmalara neden olabilir.
ALTINDAKİ HAREKET TEPKİ YÜKSELİŞİ
İslam Memiş, ons altının 4.140 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ve 4.200 doların teknik açıdan belirleyici eşik olduğunu söyledi. Memiş, kısa vadeli görünümü şu sözlerle değerlendirdi:
"Teknik olarak bu 4.200 dolar seviyesi üzerinde tutunamadıkça sadece tepki yükselişi olarak kalır ve yine 4.100-4.200 dolar arasındaki bant aralığını kısa vadede, bu haftanın özelinde takip ediyor olacağız."
Gram altının ons altındaki hareketi izlemeye devam ettiğini belirten Memiş, Kapalıçarşı piyasasında fiziki gram altının 6.240 lira seviyesinde bulunduğunu aktardı.
Gram altında 6.200 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni fiyat aralığının izleneceğini ifade eden Memiş, "Burada da 4.200 dolar seviyesinin, 6.200 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olursa gram altın, bu sefer 6.200-6.400 lira aralığını takip ediyor olacağız" şeklinde konuştu.
HAFTALIK KAPANIŞLAR YENİ TRENDİ BELİRLEYECEK
Altın piyasasında haftalık kapanışların önem taşıdığını söyleyen finans analisti, yaşanan yükselişin henüz ana hareket olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
"Bu haftalık kapanışlar önemli yani bunlar sadece tepki yükselişi, asıl yükselişler daha başlamadı" diyen Memiş, mevcut fiyatlamanın kısa vadeli tepki alımlarından kaynaklandığını ifade etti.
Merkez bankalarının altın alımlarını hızlı biçimde sürdürdüğünü aktaran uzman; Çin, Hindistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok merkez bankasının piyasadan altın almaya devam ettiğini söyledi. Bu nedenle haftalık yükselişlerin tepki alımı olarak görülebileceğini belirtti.