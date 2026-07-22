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Sarı metalde yüzde 1’lik sıçrama! Fiziki altında işçilik farkı kapandı: Uzmandan yatırımcıya uyarı

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Sarı metalde yüzde 1’lik sıçrama! Fiziki altında işçilik farkı kapandı: Uzmandan yatırımcıya uyarı

Gram altın güne yüzde 1’in üzerinde yükselişle başlarken fiziki piyasada yatırımcının ödediği ek maliyet de ortadan kalktı. Finans analisti İslam Memiş, ons altında 4.200 doların kalıcı yükseliş için belirleyici olduğunu, bu seviye aşılmadıkça hareketin tepki alımı olarak kalacağını söyledi. Fiziki altındaki 12.500 dolara ulaşan ek işçilik maliyetinin tamamen kapanması ise altın borcu bulunan, düğün yapacak veya alım ihtiyacı olan kişiler için maliyeti düşürdü.

A Haber canlı yayında altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren İslam Memiş, ons altında kısa vadede 4.100-4.200 dolar bandının izleneceğini açıkladı. Gram altında ise 6.200 lira üzerindeki kalıcılığın 6.200-6.400 lira aralığını gündeme getirebileceğini belirten Memiş, mevcut hareketin henüz ana yükseliş trendine dönüşmediğini ifade etti.

Memiş'e göre savaşın ilk aylarında görülen sert fiyat hareketleri önemli ölçüde azaldı. Ancak petrol ve altının birlikte yükselmeye başlaması, merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi ve ithalat yasağının devam etmesi, altın piyasasında hem fiyat hem de fiziki ürün maliyetleri açısından yeni dalgalanmalara neden olabilir.

Ons altında 4 bin 200 dolar aşılmadıkça mevcut yükselişin kısa vadeli tepki alımı olarak kalması bekleniyor. (Foto: A Haber)Ons altında 4 bin 200 dolar aşılmadıkça mevcut yükselişin kısa vadeli tepki alımı olarak kalması bekleniyor. (Foto: A Haber)

ALTINDAKİ HAREKET TEPKİ YÜKSELİŞİ

İslam Memiş, ons altının 4.140 dolar seviyesine kadar yükseldiğini ve 4.200 doların teknik açıdan belirleyici eşik olduğunu söyledi. Memiş, kısa vadeli görünümü şu sözlerle değerlendirdi:

"Teknik olarak bu 4.200 dolar seviyesi üzerinde tutunamadıkça sadece tepki yükselişi olarak kalır ve yine 4.100-4.200 dolar arasındaki bant aralığını kısa vadede, bu haftanın özelinde takip ediyor olacağız."

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ SİNYALİ! İSLAM MEMİŞ DEĞERLENDİRDİ

Gram altının ons altındaki hareketi izlemeye devam ettiğini belirten Memiş, Kapalıçarşı piyasasında fiziki gram altının 6.240 lira seviyesinde bulunduğunu aktardı.

Gram altında 6.200 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni fiyat aralığının izleneceğini ifade eden Memiş, "Burada da 4.200 dolar seviyesinin, 6.200 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olursa gram altın, bu sefer 6.200-6.400 lira aralığını takip ediyor olacağız" şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarında haftalık kapanışların 4 bin 100-4 bin 200 dolar bandındaki yönü netleştirmesi öngörülüyor. (Foto: A Haber)Altın fiyatlarında haftalık kapanışların 4 bin 100-4 bin 200 dolar bandındaki yönü netleştirmesi öngörülüyor. (Foto: A Haber)

HAFTALIK KAPANIŞLAR YENİ TRENDİ BELİRLEYECEK

Altın piyasasında haftalık kapanışların önem taşıdığını söyleyen finans analisti, yaşanan yükselişin henüz ana hareket olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

"Bu haftalık kapanışlar önemli yani bunlar sadece tepki yükselişi, asıl yükselişler daha başlamadı" diyen Memiş, mevcut fiyatlamanın kısa vadeli tepki alımlarından kaynaklandığını ifade etti.

Merkez bankalarının altın alımlarını hızlı biçimde sürdürdüğünü aktaran uzman; Çin, Hindistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok merkez bankasının piyasadan altın almaya devam ettiğini söyledi. Bu nedenle haftalık yükselişlerin tepki alımı olarak görülebileceğini belirtti.

Petrolün 90 doların üzerine çıkmasıyla altın ve enerji piyasalarında birlikte yükselen yeni bir fiyatlama süreci izleniyor. (Foto: A Haber)Petrolün 90 doların üzerine çıkmasıyla altın ve enerji piyasalarında birlikte yükselen yeni bir fiyatlama süreci izleniyor. (Foto: A Haber)

PETROL VE ALTIN AYNI YÖNDE HAREKET EDİYOR

Petrol fiyatlarının yeniden 90 doların üzerine çıktığını ve yaklaşık yüzde 1 yükseldiğini vurgulayan Memiş, petrol ile altın arasındaki geleneksel ters yönlü ilişkinin zayıfladığını ifade etti.

"Yavaş yavaş bu petrol ve altın arasındaki ters korelasyon bozuluyor. Tekrar beraber yükselen beraber düşen bir trend var karşımızda" diyerek, savaş sürdükçe altındaki hareketliliğin baskı altında kalma olasılığının güçlü olduğunu söyledi.

Savaşın ilk aylarında 150-200 dolara ulaşan günlük oynaklık, son dönemde 20-40 dolar aralığına kadar geriledi. (Foto: A Haber)Savaşın ilk aylarında 150-200 dolara ulaşan günlük oynaklık, son dönemde 20-40 dolar aralığına kadar geriledi. (Foto: A Haber)

ALTIN PİYASASI SAVAŞA DAHA SINIRLI TEPKİ VERİYOR

İslam Memiş, piyasanın savaş koşullarına önemli ölçüde alıştığını belirtti. Savaşın başladığı mart ve nisan dönemlerinde ons altında gün içinde 150-200 dolarlık sert değişimler yaşandığını hatırlatan Memiş, güncel dalgalanmaların 20, 30 ve 40 dolarla sınırlı kaldığını söyledi.

Memiş, piyasanın önceki döneme göre daha sakin tepki verdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Biraz daha sakin, biraz daha çok tepki vermeyen; evet bir açıklamaya tepki veriyor ama genelde doldur boşalt yapıyor büyük oyuncular, finansal piyasalarda biz böyle diyoruz yani yüksekten satıyorlar düşükten alıyorlar, bir doldur boşalt piyasası var."

Altın ve gümüşte açıklama kaynaklı dalgalanmaların yılın son çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. (Foto: A Haber)Altın ve gümüşte açıklama kaynaklı dalgalanmaların yılın son çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. (Foto: A Haber)

YILIN SON ÇEYREĞİNE KADAR DALGALANMA SÜREBİLİR

Altı aylık süreçte yatırımcılara uzun vadeli strateji belirlemeleri yönünde telkinde bulunduklarını söyleyen Memiş, altın ve gümüşün yıllık getirisini ocak ayında verdiğini belirtti. Uzman, sert fiyat hareketlerinin yılın son çeyreğine kadar sürebileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Hani uzun vadeli bir strateji belirleyin, bu yıl altın ve gümüş üzerinden hayal kurmayın o yıllık getirisini ocak ayında zaten verdi ve bu sert dalgalanmalar Trump'ın açıklamasıyla piyasayı manipüle etmeye devam edecekler. Yılın son çeyreğine kadar bence yine devam ettirecekler."

Bu süreçte kısa vadeli fiyat değişimleri yerine uzun vadeli stratejinin öne çıkarılması gerektiğini ifade eden Memiş, piyasadaki açıklama kaynaklı hareketlerin devam edebileceğini belirtti.

Altının savaş ve enflasyon risklerini tam olarak fiyatlamaması, değerli metalde ileri dönemde yeni hareket alanı oluşturuyor. (Foto: A Haber)Altının savaş ve enflasyon risklerini tam olarak fiyatlamaması, değerli metalde ileri dönemde yeni hareket alanı oluşturuyor. (Foto: A Haber)

ALTIN GERÇEK SAVAŞI VE ENFLASYONU FİYATLAMADI

Altının bugüne kadar gerçek bir savaş ve gerçek bir enflasyon ortamını fiyatlamadığını söyleyen Memiş, değerli metalin bu süreçte kenarda durmaya devam ettiğini ifade etti.

Doların dünyada rezerv para olarak yeniden öne çıkarıldığını vurgulayarak, dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde bulunduğunu ve özellikle Körfez ülkelerinin dolar ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

Finans analisti, dolar ve altın arasındaki işleyişi şu sözlerle anlattı:

"Dünyanın özellikle körfez ülkelerinin dolar ihtiyacı var, dolar da yüksek güçleniyor. Güçlü yüksek değerlenmiş bir doları o ülkelere satıyorsunuz, mecburen altın satmak zorunda kaldıkları için de düşükten o altınları kendileri topluyorlar."

Dünyadaki altının dolarla toplandığına işaret eden Memiş, savaşın maliyetinin bu sistem üzerinden karşılandığını sözleriyle açıkladı.

Fiziki altında kilogram başına 12 bin 500 dolara kadar çıkan ek işçilik maliyeti ortadan kalktı. (Foto: A Haber)Fiziki altında kilogram başına 12 bin 500 dolara kadar çıkan ek işçilik maliyeti ortadan kalktı. (Foto: A Haber)

FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK FARKI KAPANDI

İslam Memiş, fiziki altın fiyatlarında daha önce oluşan ek işçilik farklarının tamamen ortadan kalktığını belirtti. İthalat yasağı nedeniyle Türkiye'ye dışarıdan fiziki altın girişinin sınırlı kaldığını söyleyen Memiş, bu durumun özellikle bir kilogramlık külçe altınlarda ek maliyet oluşturduğunu ifade etti.

Mart ayında fiziki altının dünya fiyatına ek 12.500 dolar ödenerek alınabildiğini aktaran finans analisti, mevcut durumda bu farkın kapandığını söyledi.

"Bu ne demek oluyor? Siz daha ucuza dünya standartlarına-dünya fiyatlarına kıyasla aynı fiyattan altın alabiliyorsunuz anlamını taşıyor" diyerek, hem altın fiyatlarının gerilediğini hem de 12.500 dolarlık ek işçilik maliyetinin ortadan kalktığını belirtti.

İşçilik farkının sıfırlanması, altın borcu bulunanlar ile düğün ve fiziki alım planı yapanların maliyetini düşürdü. (Foto: A Haber)İşçilik farkının sıfırlanması, altın borcu bulunanlar ile düğün ve fiziki alım planı yapanların maliyetini düşürdü. (Foto: A Haber)

İŞÇİLİK FARKININ KAPANMASI KİMLERİ ETKİLİYOR?

Fiziki altındaki maliyet düşüşünün elinde nakit bulunan, altın borcu olan, düğün yapacak veya altın alma ihtiyacı bulunan kişileri ilgilendirdiğini söyleyen Memiş, düşük maliyetle altın alabilmenin önem taşıdığına dikkat çekti."Kişinin elinde parası vardır, beraberinde altın borcu vardır, düğün yapacaktır, altın alım ihtiyacı vardır işte onları ilgilendiriyor. Yani bu ucuz maliyetten altın almak önemli" dedi.

Altın ithalatındaki kısıtlama devam ederse fiziki ürünlerde dünya fiyatının üzerinde ek işçilik farkı yeniden oluşabilir. (Foto: A Haber)Altın ithalatındaki kısıtlama devam ederse fiziki ürünlerde dünya fiyatının üzerinde ek işçilik farkı yeniden oluşabilir. (Foto: A Haber)

İTHALAT YASAĞI SÜRERSE EK MALİYET GERİ DÖNEBİLİR

Altın fiyatlarının hızlı biçimde toparlanması durumunda ek işçilik farklarının yeniden oluşabileceğini belirten Memiş, bu ihtimalin ithalat yasağıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

"İthalat yasağı kalkmadıkça bu işçilik farkları tekrar gündeme gelebilir" diyen Memiş, fiziki altının yeniden dünya standartlarının üzerinde bir maliyetle alınabileceğini ifade etti.

Memiş, altın ihtiyacı bulunan kişilerin işçilik farklarının tamamen ortadan kalktığı mevcut durumu göz ardı etmeden süreci değerlendirmesi gerektiğini sözleriyle açıkladı.

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