AJet yurt dışı uçuşlarda yüzde 30 indirim: Geçerli olduğu hatlar ve tarihler

AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı belirli yurt dışı hatlarında vergiler hariç yüzde 30 indirim sunan kampanyasını duyurdu. 23 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar alınan biletler, kapsam dışı dönemler hariç 15 Eylül 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki uçuşlarda kullanılabiliyor. İndirim, uçak altı bagaj satın alımlarına da uygulanıyor.

AJet'in yurt dışı bilet kampanyası, Türkiye'den çıkan veya Türkiye'ye gelen belirli uluslararası seferlerde yüzde 30 indirim sağlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 23 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar AJet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden alması gerekiyor. KESFET30 koduyla uygulanan indirim vergileri kapsamıyor. Seçilen uçuşun 15 Eylül 2026-4 Mart 2027 döneminde ve kampanya takvimine uygun olması şart.

AJet’in yüzde 30 indirimli yurt dışı bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcuların satın alma işlemini 23 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor. (Görsel ahaber.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.) AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI 23 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR AJet'in indirimli yurt dışı bilet kampanyası, 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan satın alma işlemlerini kapsıyor. Yolcuların kampanyadan yararlanabilmesi için işlemlerini 23 Temmuz saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. İndirim yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılan rezervasyonlarda uygulanıyor. Diğer satış kanallarından alınan biletler kampanya kapsamına girmiyor.