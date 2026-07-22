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AJet yurt dışı uçuşlarda yüzde 30 indirim: Geçerli olduğu hatlar ve tarihler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AJet yurt dışı uçuşlarda yüzde 30 indirim: Geçerli olduğu hatlar ve tarihler

AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı belirli yurt dışı hatlarında vergiler hariç yüzde 30 indirim sunan kampanyasını duyurdu. 23 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar alınan biletler, kapsam dışı dönemler hariç 15 Eylül 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki uçuşlarda kullanılabiliyor. İndirim, uçak altı bagaj satın alımlarına da uygulanıyor.

AJet'in yurt dışı bilet kampanyası, Türkiye'den çıkan veya Türkiye'ye gelen belirli uluslararası seferlerde yüzde 30 indirim sağlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 23 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar AJet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden alması gerekiyor. KESFET30 koduyla uygulanan indirim vergileri kapsamıyor. Seçilen uçuşun 15 Eylül 2026-4 Mart 2027 döneminde ve kampanya takvimine uygun olması şart.

AJet’in yüzde 30 indirimli yurt dışı bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcuların satın alma işlemini 23 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor. (Görsel ahaber.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)AJet’in yüzde 30 indirimli yurt dışı bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcuların satın alma işlemini 23 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor. (Görsel ahaber.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI 23 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR

AJet'in indirimli yurt dışı bilet kampanyası, 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan satın alma işlemlerini kapsıyor. Yolcuların kampanyadan yararlanabilmesi için işlemlerini 23 Temmuz saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

İndirim yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılan rezervasyonlarda uygulanıyor. Diğer satış kanallarından alınan biletler kampanya kapsamına girmiyor.

Yolcular, AJet yurt dışı bilet indiriminden yararlanmak için KESFET30 kodunu rezervasyon sonrasında ödeme ekranına girebiliyor. (Görsel: AJet)Yolcular, AJet yurt dışı bilet indiriminden yararlanmak için KESFET30 kodunu rezervasyon sonrasında ödeme ekranına girebiliyor. (Görsel: AJet)

KODUN ÖDEME EKRANINDA KULLANILMASI GEREKİYOR

Yolcuların rezervasyon işleminin ardından ödeme ekranındaki ilgili alana KESFET30 kodunu girmesi gerekiyor. İndirimli tutar, ücret detayları bölümünde gösteriliyor.

Kampanya kapsamında bilet ücretine vergiler hariç yüzde 30 indirim uygulanıyor. Bu nedenle ödeme ekranında görülen toplam tutar, biletin indirimsiz fiyatının yüzde 70'iyle aynı olmayabilir.

İndirim tek yön biletlerde kullanılabildiği gibi gidiş-dönüş olarak düzenlenen biletlerde de geçerli oluyor.

Kampanyalı AJet biletleri, kapsam dışı tarihler hariç 15 Eylül 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki uygun yurt dışı uçuşlarında kullanılabiliyor. (Foto: A Haber)Kampanyalı AJet biletleri, kapsam dışı tarihler hariç 15 Eylül 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki uygun yurt dışı uçuşlarında kullanılabiliyor. (Foto: A Haber)

İNDİRİMLİ BİLETLERİN SEYAHAT DÖNEMİ

Kampanyalı biletler, 15 Eylül 2026 ile 4 Mart 2027 arasındaki uygun yurt dışı uçuşlarında kullanılabiliyor. Ancak yoğun seyahat dönemlerine denk gelen iki tarih aralığı kampanya dışında tutuluyor.

İndirimin uygulanmadığı tarihler ise şöyle:

  • 23 Ekim 2026-2 Kasım 2026
  • 17 Aralık 2026-6 Ocak 2027

Bu tarihler arasındaki uçuşlarda KESFET30 kodu kullanılsa bile kampanya indirimi tanımlanmıyor.

Kampanya süresinde uçak altı bagajı satın alan yolcular, bagaj ücretinde de yüzde 30 indirimden yararlanabiliyor. (Foto: A Haber)Kampanya süresinde uçak altı bagajı satın alan yolcular, bagaj ücretinde de yüzde 30 indirimden yararlanabiliyor. (Foto: A Haber)

KAMPANYA 31 ÜLKEYE DÜZENLENEN SEFERLERİ KAPSIYOR

AJet yurt dışı bilet kampanyası, Türkiye çıkışlı veya Türkiye varışlı belirli tarifeli seferlerde geçerli oluyor. Kampanya kapsamındaki ülkeler bölgelere göre şöyle sıralanıyor:

Türkiye çıkışlı ve varışlı Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Suriye.

UÇAK ALTI BAGAJINDA YÜZDE 30 İNDİRİM

Kampanya döneminde biletle birlikte uçak altı bagajı satın alan yolcular, bagaj ücretinde de yüzde 30 indirimden yararlanabiliyor. Bagaj indirimi, kampanya süresi içinde yapılan satın alma işlemlerine uygulanıyor.

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