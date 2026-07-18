Altın, borsa ve dolar haftayı nasıl kapattı? İslam Memiş 5 bin liranın altını işaret etti
Altın fiyatları, ABD-İran gerilimi, yükselen petrol fiyatları ve doların etkisiyle haftayı baskı altında tamamladı. Finans Analisti İslam Memiş, ons ve gram altında izlenecek seviyeleri açıklarken yatırımcılara kısa vadeli işlemlerden uzak durma ve birikimleri çeşitlendirme çağrısında bulundu.
Küresel piyasalarda savaş kaynaklı belirsizlik sürerken altın, gümüş, borsa ve kripto para piyasalarında satış baskısı öne çıktı. A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, ons altının haftayı 4 bin 17 dolardan, gram altının ise Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 116 liradan tamamladığını belirtti. 29 Temmuz'daki Fed faiz kararının piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını söyledi.
ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?
İslam Memiş, küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirterek, "Küresel piyasalarda yine konu malum. Amerika-İran gerilimi, savaşın şiddetlenmesi, boğazların kapatılması veya buradaki riskin biraz daha artması özellikle doların güçlenmesine, petrol fiyatlarının yükselmesine, altın fiyatlarının da baskı altında kalmasına neden oldu. Yine haftayı düşüşle tamamladık" ifadelerini kullandı.
ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından savaş kaynaklı risklerin yeniden öne çıktığını kaydeden Memiş, "Amerika'da enflasyon verisi açıklandı, biraz yükseldi ancak savaşın tekrar şiddetlenmesiyle birlikte altın baskı altında kalmaya devam ediyor. Savaş devam ettikçe altın ve gümüş tarafındaki bu baskılanmanın sürmesini bekleyeceğiz" sözleriyle aktardı.
ONS ALTINDA 3 BİN 980 DOLAR GÜÇLÜ DESTEK
Altın piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının haftayı 4 bin 17 dolar seviyesinden tamamladığını bildirdi. Açıklamasında "Hafta içinde 4 bin dolar seviyesinin altına sarktı. 3 bin 980 dolar seviyesi güçlü destek konumunda çalıştı ve tekrar 4 bin dolar seviyesinin üzerine tepki alımı geldi. Ancak görünüm yine riskli" ifadelerine yer verdi.
Savaşın seyri ve petrol fiyatlarındaki belirsizliklerin altındaki baskıyı sürdürebileceğini belirten uzman, "Savaşın şiddeti ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle alakalı belirsizlikler baskının devam etmesine neden olabilir. O yüzden kısa vadede ons altın tarafında 3 bin 980 ile 4 bin 180 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz" sözleriyle aktardı.