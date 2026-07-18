Altın, borsa ve dolar haftayı nasıl kapattı? İslam Memiş 5 bin liranın altını işaret etti

Küresel piyasalarda savaş kaynaklı belirsizlik sürerken altın, gümüş, borsa ve kripto para piyasalarında satış baskısı öne çıktı. A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, ons altının haftayı 4 bin 17 dolardan, gram altının ise Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 116 liradan tamamladığını belirtti. 29 Temmuz'daki Fed faiz kararının piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını söyledi.

ABD-İran geriliminin yükselen petrol ve güçlenen dolar üzerinden altın fiyatlarındaki baskıyı artırdığı belirtiliyor. (Foto: A Haber)

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İslam Memiş, küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirterek, "Küresel piyasalarda yine konu malum. Amerika-İran gerilimi, savaşın şiddetlenmesi, boğazların kapatılması veya buradaki riskin biraz daha artması özellikle doların güçlenmesine, petrol fiyatlarının yükselmesine, altın fiyatlarının da baskı altında kalmasına neden oldu. Yine haftayı düşüşle tamamladık" ifadelerini kullandı.

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından savaş kaynaklı risklerin yeniden öne çıktığını kaydeden Memiş, "Amerika'da enflasyon verisi açıklandı, biraz yükseldi ancak savaşın tekrar şiddetlenmesiyle birlikte altın baskı altında kalmaya devam ediyor. Savaş devam ettikçe altın ve gümüş tarafındaki bu baskılanmanın sürmesini bekleyeceğiz" sözleriyle aktardı.