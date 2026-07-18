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Altın, borsa ve dolar haftayı nasıl kapattı? İslam Memiş 5 bin liranın altını işaret etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altın, borsa ve dolar haftayı nasıl kapattı? İslam Memiş 5 bin liranın altını işaret etti

Altın fiyatları, ABD-İran gerilimi, yükselen petrol fiyatları ve doların etkisiyle haftayı baskı altında tamamladı. Finans Analisti İslam Memiş, ons ve gram altında izlenecek seviyeleri açıklarken yatırımcılara kısa vadeli işlemlerden uzak durma ve birikimleri çeşitlendirme çağrısında bulundu.

Küresel piyasalarda savaş kaynaklı belirsizlik sürerken altın, gümüş, borsa ve kripto para piyasalarında satış baskısı öne çıktı. A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, ons altının haftayı 4 bin 17 dolardan, gram altının ise Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 116 liradan tamamladığını belirtti. 29 Temmuz'daki Fed faiz kararının piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını söyledi.

ABD-İran geriliminin yükselen petrol ve güçlenen dolar üzerinden altın fiyatlarındaki baskıyı artırdığı belirtiliyor. (Foto: A Haber)ABD-İran geriliminin yükselen petrol ve güçlenen dolar üzerinden altın fiyatlarındaki baskıyı artırdığı belirtiliyor. (Foto: A Haber)

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İslam Memiş, küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirterek, "Küresel piyasalarda yine konu malum. Amerika-İran gerilimi, savaşın şiddetlenmesi, boğazların kapatılması veya buradaki riskin biraz daha artması özellikle doların güçlenmesine, petrol fiyatlarının yükselmesine, altın fiyatlarının da baskı altında kalmasına neden oldu. Yine haftayı düşüşle tamamladık" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA "5 BİN LİRA" RİSKİ Mİ VAR?

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından savaş kaynaklı risklerin yeniden öne çıktığını kaydeden Memiş, "Amerika'da enflasyon verisi açıklandı, biraz yükseldi ancak savaşın tekrar şiddetlenmesiyle birlikte altın baskı altında kalmaya devam ediyor. Savaş devam ettikçe altın ve gümüş tarafındaki bu baskılanmanın sürmesini bekleyeceğiz" sözleriyle aktardı.

Ons altında 3 bin 980 dolar destek, 4 bin 180 dolar ise kısa vadeli üst sınır olarak izleniyor. (Foto: A Haber)Ons altında 3 bin 980 dolar destek, 4 bin 180 dolar ise kısa vadeli üst sınır olarak izleniyor. (Foto: A Haber)

ONS ALTINDA 3 BİN 980 DOLAR GÜÇLÜ DESTEK

Altın piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının haftayı 4 bin 17 dolar seviyesinden tamamladığını bildirdi. Açıklamasında "Hafta içinde 4 bin dolar seviyesinin altına sarktı. 3 bin 980 dolar seviyesi güçlü destek konumunda çalıştı ve tekrar 4 bin dolar seviyesinin üzerine tepki alımı geldi. Ancak görünüm yine riskli" ifadelerine yer verdi.

Savaşın seyri ve petrol fiyatlarındaki belirsizliklerin altındaki baskıyı sürdürebileceğini belirten uzman, "Savaşın şiddeti ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle alakalı belirsizlikler baskının devam etmesine neden olabilir. O yüzden kısa vadede ons altın tarafında 3 bin 980 ile 4 bin 180 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz" sözleriyle aktardı.

Gram altın fiyatlarında kısa vadede 6 bin ile 6 bin 200 lira aralığının takip edileceği ifade edildi. (Foto: A Haber)Gram altın fiyatlarında kısa vadede 6 bin ile 6 bin 200 lira aralığının takip edileceği ifade edildi. (Foto: A Haber)

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Memiş, gram altının Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 116 lira seviyesinde bulunduğunu açıkladı. "Gram altın tarafında da kısa vadede 6 bin ile 6 bin 200 lira aralığını takip ediyor olacağız. Dolar içeride stabil olduğu için ons altını takip eden bir gram altın var karşımızda" ifadelerini kullandı.

Ons altındaki olası geri çekilmenin gram altını da aşağı yönlü etkileyebileceğine işaret eden finans analisti, "Ons altın tekrar 4 bin dolar seviyesinin altına sarkarsa gram altın da 5 bin lira seviyesinin altına sarkabilir. Böyle bir risk halen var" sözleriyle değerlendirmelerini aktardı.

İslam Memiş, savaş belirsizliği sürerken altın yatırımcılarının kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerektiğini söyledi. (Foto: A Haber)İslam Memiş, savaş belirsizliği sürerken altın yatırımcılarının kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerektiğini söyledi. (Foto: A Haber)

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Uzman, savaş riski nedeniyle elinde altın bulunduran yatırımcıların beklemesi gereken bir süreçten geçildiğini söyledi. "Yatırımcıların dışsal etkenlerden ve savaş riskinden kaynaklı olarak beklemeye devam etmesi gerekiyor. Savaş belirsizliği bütün küresel piyasaları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor" dedi.

Petrol fiyatlarının haftayı yükselişle tamamladığını belirten finans analisti, savaş gerilimiyle birlikte değerli metaller üzerindeki baskının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Borsa İstanbul’da 13 bin 800 ile 14 bin 200 puan aralığı kısa vadeli yön açısından öne çıkıyor. (Foto: A Haber)Borsa İstanbul’da 13 bin 800 ile 14 bin 200 puan aralığı kısa vadeli yön açısından öne çıkıyor. (Foto: A Haber)

BORSADA KISA VADELİ KRİTİK SEVİYELER

İslam Memiş, savaş geriliminin birçok yatırım aracında satış baskısı oluşturduğunu belirterek, "Küresel borsalarda, kripto para piyasasında, gümüşte ve diğer endüstriyel metallerde satıcılı bir seyir vardı. Borsa İstanbul 100 Endeksi, 13 bin 981 puan seviyesinden yüzde 2 düşüşle haftayı tamamladı" ifadelerini kullandı.

BIST 100 Endeksi'nde izlenecek seviyeleri de açıklayan Memiş, "Teknik olarak kısa vadede 13 bin 800 ile 14 bin 200 puan aralığını takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dolar 47,16 liradan, Euro/TL ise 53,98 liradan haftayı tamamladı. (Foto: A Haber)Dolar 47,16 liradan, Euro/TL ise 53,98 liradan haftayı tamamladı. (Foto: A Haber)

DOLAR VE EURO HAFTAYI HANGİ SEVİYEDEN KAPATTI?

Uzman, döviz piyasasında sakin bir seyrin izlendiğini ifade etti. "Döviz tarafı stabil ve sakin. Dolar kuru 47 lira 16 kuruş, Euro/TL kuru ise 53 lira 98 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Ancak serbest piyasalarda Euro, TL bazında daha ucuz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Petrol fiyatlarında kısa vadede 83 ile 88 dolar aralığının takip edilmesi bekleniyor. (Foto: A Haber)Petrol fiyatlarında kısa vadede 83 ile 88 dolar aralığının takip edilmesi bekleniyor. (Foto: A Haber)

PETROLDE 83-88 DOLAR ARALIĞI İZLENECEK

Finans analisti, petrol fiyatlarının 87 dolar seviyesine ulaştığını belirtti. "Petrol fiyatları yüzde 3,5 yükselişle haftayı tamamladı. Burada da kısa vadede 83 ile 88 dolar aralığını takip ediyor olacağız" dedi.

Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren Memiş, "Bitcoin, 64 bin dolar seviyesinden kapanış yaptı. Burada da 62 bin ile 65 bin dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altın, döviz ve küresel piyasaların yönü için gözler 29 Temmuz’da açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. (Foto: A Haber)Altın, döviz ve küresel piyasaların yönü için gözler 29 Temmuz’da açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. (Foto: A Haber)

PİYASALARIN GÖZÜ 29 TEMMUZ FED KARARINDA

Finans analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının 29 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararına dikkati çekti. "29 Temmuz tarihinde Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Piyasalar yönünü biraz daha bu tarafa çevirmiş durumda" sözleriyle aktardı.

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasına rağmen risklerin ortadan kalkmadığını belirten Memiş, "Son gelen Amerika enflasyon verisi sürpriz şekilde beklentinin altında açıklandı. Ancak petrol fiyatları tekrar yükseldiği için riskler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARA UZUN VADELİ STRATEJİ ÇAĞRISI

Yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine karşı temkinli olması gerektiğini vurgulayan uzman, "Yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden uzak durması, birikimlerini çeşitlendirmesi ve uzun vadeli bir strateji belirlemesi gerekiyor" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

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