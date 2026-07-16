Emekli maaşında yüzde 13,52'lik yeni zam hesabı! Ödeme takvimi ve yardım tutarları belli oldu
Temmuz zammıyla emekli maaşları, memur aile yardımları ve sosyal destek ödemeleri yeniden hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 17-28 Temmuz arasında zamlı aylıklarını alırken, ek ödeme tutarları da arttı. Taban maaş farkı ve emekli memur zam farkı için süreç de netleşti. Yeni rakamlar belli oldu.
Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 13,52 oranında yükseldi. Zamlarla birlikte maaşların yanı sıra aile yardımları, ek ödemeler ve sosyal destek tutarları da yeniden belirlendi.
ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZDAN İTİBAREN GEÇERLİ
Yapılan artışlar temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu nedenle memurlar ve emekliler bu ayki maaşlarını zamlı olarak alacak. Aynı şekilde sosyal yardım ödemeleri de yeni tutarlar üzerinden hesaplanarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
MAAŞ ÖDEMELERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
Memurlar, yüzde 13,52 oranındaki artışın yansıtıldığı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödeme takvimi ise şöyle:
SSK emeklileri ödeme takvimi
- Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz
Bağ-Kur emeklileri ödeme takvimi
- Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz
- Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz