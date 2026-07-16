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Emekli maaşında yüzde 13,52'lik yeni zam hesabı! Ödeme takvimi ve yardım tutarları belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emekli maaşında yüzde 13,52'lik yeni zam hesabı! Ödeme takvimi ve yardım tutarları belli oldu

Temmuz zammıyla emekli maaşları, memur aile yardımları ve sosyal destek ödemeleri yeniden hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 17-28 Temmuz arasında zamlı aylıklarını alırken, ek ödeme tutarları da arttı. Taban maaş farkı ve emekli memur zam farkı için süreç de netleşti. Yeni rakamlar belli oldu.

Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 13,52 oranında yükseldi. Zamlarla birlikte maaşların yanı sıra aile yardımları, ek ödemeler ve sosyal destek tutarları da yeniden belirlendi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yapılan artışlar temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu nedenle memurlar ve emekliler bu ayki maaşlarını zamlı olarak alacak. Aynı şekilde sosyal yardım ödemeleri de yeni tutarlar üzerinden hesaplanarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

MAAŞ ÖDEMELERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Memurlar, yüzde 13,52 oranındaki artışın yansıtıldığı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödeme takvimi ise şöyle:

SSK emeklileri ödeme takvimi

  • Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

Bağ-Kur emeklileri ödeme takvimi

  • Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz
  • Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

TABAN MAAŞ UYGULAMASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 17,76 oranında artırıldı. Yeni kök maaşa yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödeme de eklenecek. Aylık ödeme gününde;

  • Yeni kök maaşı ve ek ödemesi toplamı 20 bin liranın altında kalanlara 20 bin lira,
  • Bu tutarın üzerinde kalanlara ise hesaplanan zamlı aylık yatırılacak.

23 bin 552 liralık taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, bu tutarın altında aylık alan emeklilere fark ödemesi yapılacak ve maaşları yeni taban seviyesine tamamlanacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTTI

SSK ve Bağ-Kur kapsamında ölüm aylığı alan vatandaşlara da yüzde 17,76 oranında artırılan kök aylık ve buna bağlı ek ödeme yatırılacak.

Emekli Sandığı kapsamında ölüm aylığı alanlar ise yüzde 13,52 oranındaki artıştan yararlanacak. Taban aylık düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte hak sahiplerine hisse oranlarına göre destek ödemesi de yapılacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

MEMURUN AİLE YARDIMI YENİDEN HESAPLANDI

Temmuz zammıyla birlikte memurların aile yardımları da yükseldi. Eşi çalışmayan ve iki çocuğu bulunan bir memurun aile yardımı aylık 5 bin 157 liraya çıktı. Bu durumda en düşük toplam maaş 70 bin 224 liraya ulaşırken, ayrıca 1.113 lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Yeni aile yardımı tutarları

Ödeme türü Eski Yeni
Çalışmayan eş 3.154 TL 3.581 TL
0-6 yaş çocuk 694 TL 788 TL
6 yaş üstü çocuk 347 TL 394 TL
0-6 yaş engelli çocuk 1.111 TL 1.261 TL
6 yaş üstü engelli çocuk 556 TL 631 TL

Engelli çocuk yardımı ise yüzde 60 artırımlı ödenmeye devam edecek. Temmuz artışıyla birlikte 0-6 yaş engelli çocuk için ödeme 1.260,41 liraya, 6 yaş üstü engelli çocuk için ise 630,21 liraya yükseldi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

EMEKLİLERİN EK ÖDEMELERİ DE YÜKSELDİ

Her ay maaşla birlikte ödenen yüzde 4 ve yüzde 5 oranındaki ek ödemeler de kök aylıklardaki artış nedeniyle yeniden hesaplandı. Böylece emeklilerin banka hesaplarına yatan toplam tutar yükseldi.

Yüzde 5 ek ödeme sınırı da değişti. Yılın ilk yarısında kök aylığı 13 bin 14 lira 96 kuruşun altında olanlar yüzde 5 ek ödeme alırken, ikinci yarıda bu sınır 14 bin 774 lira 58 kuruşa çıktı. Bu tutarın altında kök aylığı bulunanlara yüzde 5, üzerinde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme uygulanacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ZAMLI MAAŞ VE EK ÖDEME ÖRNEĞİ

30 bin lira haziran maaşı alan bir emeklinin ödeme tablosu şöyle değişiyor:

  • Haziran maaşı: 30.000 TL
  • Haziran ek ödemesi: 1.200 TL
  • Haziran ayında bankaya yatan toplam tutar: 31.200 TL
  • Temmuz maaşı (yüzde 17,76 zamlı): 35.328 TL
  • Temmuz ek ödemesi: 1.414 TL
  • Temmuz ayında bankaya yatacak toplam tutar: 36.742 TL

EMEKLİ MEMURLARIN ZAM FARKI AYRICA YATIRILACAK

Emekli memurlar temmuz ayı maaşlarını ayın başında aldı. Ancak bu ödemelere yüzde 13,52'lik artış henüz yansımadı. Zam farklarının temmuz ayı sonuna kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin ödeme tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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