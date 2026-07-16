Emekli maaşında yüzde 13,52'lik yeni zam hesabı! Ödeme takvimi ve yardım tutarları belli oldu

23 bin 552 liralık taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, bu tutarın altında aylık alan emeklilere fark ödemesi yapılacak ve maaşları yeni taban seviyesine tamamlanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 17,76 oranında artırıldı. Yeni kök maaşa yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödeme de eklenecek. Aylık ödeme gününde;

Emekli Sandığı kapsamında ölüm aylığı alanlar ise yüzde 13,52 oranındaki artıştan yararlanacak. Taban aylık düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte hak sahiplerine hisse oranlarına göre destek ödemesi de yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında ölüm aylığı alan vatandaşlara da yüzde 17,76 oranında artırılan kök aylık ve buna bağlı ek ödeme yatırılacak.

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MEMURUN AİLE YARDIMI YENİDEN HESAPLANDI

Temmuz zammıyla birlikte memurların aile yardımları da yükseldi. Eşi çalışmayan ve iki çocuğu bulunan bir memurun aile yardımı aylık 5 bin 157 liraya çıktı. Bu durumda en düşük toplam maaş 70 bin 224 liraya ulaşırken, ayrıca 1.113 lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Yeni aile yardımı tutarları

Ödeme türü Eski Yeni Çalışmayan eş 3.154 TL 3.581 TL 0-6 yaş çocuk 694 TL 788 TL 6 yaş üstü çocuk 347 TL 394 TL 0-6 yaş engelli çocuk 1.111 TL 1.261 TL 6 yaş üstü engelli çocuk 556 TL 631 TL

Engelli çocuk yardımı ise yüzde 60 artırımlı ödenmeye devam edecek. Temmuz artışıyla birlikte 0-6 yaş engelli çocuk için ödeme 1.260,41 liraya, 6 yaş üstü engelli çocuk için ise 630,21 liraya yükseldi.