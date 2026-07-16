Hizmet üretimi mayısta frene bastı: Sektörler arasındaki ayrışma büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı mayıs ayı Hizmet Üretim Endeksi verileri, sektörde sınırlı da olsa yavaşlamaya işaret etti. Endeks hem yıllık hem de aylık bazda gerilerken alt sektörlerde farklı yönlerde hareketler görüldü.

TÜİK verilerine göre hizmet üretim endeksi mayısta hem yıllık hem aylık geriledi. (Fotoğraf: TÜİK)

YILLIK BAZDA YÜZDE 0,2 GERİLEDİ

2021=100 temel yıllı Hizmet Üretim Endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Böylece hizmet sektöründe yıllık bazda sınırlı bir daralma kaydedildi. Alt sektörler incelendiğinde ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 4,3'lük düşüş yaşandı.

Buna karşılık konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8 artış gösterdi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 yükseldi.