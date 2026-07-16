Hizmet üretimi mayısta frene bastı: Sektörler arasındaki ayrışma büyüdü
Türkiye'de hizmet üretimi mayısta hem yıllık hem aylık bazda geriledi. Yıllık endeks yüzde 0,2, aylık endeks ise yüzde 0,4 düştü. Ulaştırma, bilgi ve iletişim ile gayrimenkulde zayıflama dikkat çekerken konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki artış tabloya farklı bir görünüm kazandırdı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı mayıs ayı Hizmet Üretim Endeksi verileri, sektörde sınırlı da olsa yavaşlamaya işaret etti. Endeks hem yıllık hem de aylık bazda gerilerken alt sektörlerde farklı yönlerde hareketler görüldü.
YILLIK BAZDA YÜZDE 0,2 GERİLEDİ
2021=100 temel yıllı Hizmet Üretim Endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Böylece hizmet sektöründe yıllık bazda sınırlı bir daralma kaydedildi. Alt sektörler incelendiğinde ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 4,3'lük düşüş yaşandı.
Buna karşılık konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8 artış gösterdi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 yükseldi.
AYLIK ENDEKS DE EKSİYE DÖNDÜ
Mayıs ayında hizmet üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 geriledi. Aylık değişimde bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 ile en sert düşüşü kaydetti. Ulaştırma ve depolama hizmetleri önceki aya göre değişim göstermedi.
Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,1 arttı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise aylık artış yüzde 1,6 olarak hesaplandı.
ALT SEKTÖRLERDE SON DURUM
|Sektör
|Yıllık değişim
|Aylık değişim
|Ulaştırma ve depolama
|-%3,7
|%0,0
|Konaklama ve yiyecek
|+%5,8
|+%1,6
|Bilgi ve iletişim
|-%3,3
|-%7,5
|Gayrimenkul
|-%4,3
|+%0,2
|Mesleki, bilimsel ve teknik
|+%4,4
|+%1,0
|İdari ve destek
|+%2,4
|+%1,1
EN BELİRGİN DÜŞÜŞ BİLGİ VE İLETİŞİMDE
Veriler, mayıs ayında özellikle bilgi ve iletişim faaliyetlerinde belirgin bir yavaşlama yaşandığını ortaya koydu. Buna karşın konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki artış, hizmet sektörünün bazı alanlarında talebin canlı kaldığını gösterdi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerdeki yükseliş de sektörün genel görünümünü destekleyen başlıklardan biri oldu.