Tarım üretici fiyatları haziranda yüzde 9,02 geriledi: Yıllık artış yüzde 9,55

TÜİK Haziran 2026 Tarım-ÜFE verilerine göre endeks, mayıs ayına kıyasla yüzde 9,02 düşerek 1.099,96 seviyesine geriledi. Tarım üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,55, Aralık 2025'e göre yüzde 7,73 arttı.

Tarım-ÜFE, Haziran 2026’da aylık yüzde 9,02 azalırken yıllık bazda yüzde 9,55 arttı. (Görsel: A Haber)

TARIM ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 9,02 azaldı. Endeksteki yıllık artış yüzde 9,55 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 37,44 olarak hesaplandı.

Yılın ilk altı ayındaki değişimi gösteren Aralık 2025'e göre artış ise yüzde 7,73 oldu. Veriler, aylık fiyat düşüşüne rağmen tarım ürünlerinin üretici fiyatlarının geçen yılın üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.