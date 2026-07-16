Tarım üretici fiyatları haziranda yüzde 9,02 geriledi: Yıllık artış yüzde 9,55
Tarım ürünleri üretici fiyatları Haziran 2026’da aylık bazda yüzde 9,02 gerilerken, yıllık bazda yüzde 9,55 arttı. Bitkisel ürünlerdeki sert düşüş endeksi aşağı çekerken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyatlar yükseldi. Yıllık artışta sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular grubu ilk sırada yer aldı.
TÜİK Haziran 2026 Tarım-ÜFE verilerine göre endeks, mayıs ayına kıyasla yüzde 9,02 düşerek 1.099,96 seviyesine geriledi. Tarım üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,55, Aralık 2025'e göre yüzde 7,73 arttı.
Aylık düşüş özellikle bitkisel ürünlerden kaynaklanırken, hayvansal ürünlerdeki yüzde 1,49'luk artış gerilemenin tüm ürün gruplarına yayılmadığını gösterdi.
TARIM ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK BAZDA GERİLEDİ
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 9,02 azaldı. Endeksteki yıllık artış yüzde 9,55 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 37,44 olarak hesaplandı.
Yılın ilk altı ayındaki değişimi gösteren Aralık 2025'e göre artış ise yüzde 7,73 oldu. Veriler, aylık fiyat düşüşüne rağmen tarım ürünlerinin üretici fiyatlarının geçen yılın üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.
BİTKİSEL ÜRÜNLER ENDEKSİ AŞAĞI ÇEKTİ
Ana ürün grupları incelendiğinde en belirgin aylık gerileme, tek yıllık bitkisel ürünlerde görüldü. Bu gruptaki üretici fiyatları haziranda yüzde 15,55 düştü. Meyve ağaçları gibi uzun ömürlü ürünleri kapsayan çok yıllık bitkisel ürünlerde de aylık yüzde 10,30 azalış kaydedildi.
Tek yıllık bitkisel ürünlerin fiyatları yıllık bazda yüzde 43,66 artarken, çok yıllık bitkisel ürünlerde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,08 düşüş gerçekleşti. Bu ayrışma, tarımsal ürün gruplarının aynı fiyat eğilimini izlemediğini gösterdi.