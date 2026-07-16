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Tarım üretici fiyatları haziranda yüzde 9,02 geriledi: Yıllık artış yüzde 9,55

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarım üretici fiyatları haziranda yüzde 9,02 geriledi: Yıllık artış yüzde 9,55

Tarım ürünleri üretici fiyatları Haziran 2026’da aylık bazda yüzde 9,02 gerilerken, yıllık bazda yüzde 9,55 arttı. Bitkisel ürünlerdeki sert düşüş endeksi aşağı çekerken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyatlar yükseldi. Yıllık artışta sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular grubu ilk sırada yer aldı.

TÜİK Haziran 2026 Tarım-ÜFE verilerine göre endeks, mayıs ayına kıyasla yüzde 9,02 düşerek 1.099,96 seviyesine geriledi. Tarım üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,55, Aralık 2025'e göre yüzde 7,73 arttı.

Aylık düşüş özellikle bitkisel ürünlerden kaynaklanırken, hayvansal ürünlerdeki yüzde 1,49'luk artış gerilemenin tüm ürün gruplarına yayılmadığını gösterdi.

Tarım-ÜFE, Haziran 2026’da aylık yüzde 9,02 azalırken yıllık bazda yüzde 9,55 arttı. (Görsel: A Haber)Tarım-ÜFE, Haziran 2026’da aylık yüzde 9,02 azalırken yıllık bazda yüzde 9,55 arttı. (Görsel: A Haber)

TARIM ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 9,02 azaldı. Endeksteki yıllık artış yüzde 9,55 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 37,44 olarak hesaplandı.

Yılın ilk altı ayındaki değişimi gösteren Aralık 2025'e göre artış ise yüzde 7,73 oldu. Veriler, aylık fiyat düşüşüne rağmen tarım ürünlerinin üretici fiyatlarının geçen yılın üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları(%), Haziran 2026 (Görsel: TÜİK)Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları(%), Haziran 2026 (Görsel: TÜİK)

BİTKİSEL ÜRÜNLER ENDEKSİ AŞAĞI ÇEKTİ

Ana ürün grupları incelendiğinde en belirgin aylık gerileme, tek yıllık bitkisel ürünlerde görüldü. Bu gruptaki üretici fiyatları haziranda yüzde 15,55 düştü. Meyve ağaçları gibi uzun ömürlü ürünleri kapsayan çok yıllık bitkisel ürünlerde de aylık yüzde 10,30 azalış kaydedildi.

Tek yıllık bitkisel ürünlerin fiyatları yıllık bazda yüzde 43,66 artarken, çok yıllık bitkisel ürünlerde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,08 düşüş gerçekleşti. Bu ayrışma, tarımsal ürün gruplarının aynı fiyat eğilimini izlemediğini gösterdi.

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Haziran 2026 (Görsel: TÜİK)Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Haziran 2026 (Görsel: TÜİK)

HAYVANSAL ÜRÜNLERDE FİYAT ARTIŞI SÜRDÜ

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, aylık fiyat artışı kaydedilen ana grup oldu. Bu gruptaki üretici fiyatları haziranda yüzde 1,49, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,62 arttı.

Aralık 2025'e göre artışın yüzde 20,17'ye ulaşması, hayvancılık ürünlerinde üretici fiyatlarının bitkisel ürünlerden farklı bir seyir izlediğini ortaya koydu.

Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde üretici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,57 azaldı. (Foto: A Haber)Tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde üretici fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,57 azaldı. (Foto: A Haber)

TARIM VE AVCILIK ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 9,57 DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerin üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 9,57 azaldı. Bu sektörde yıllık artış yüzde 8,07, on iki aylık ortalamalara göre yükseliş yüzde 36,96 oldu.

Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde aylık yüzde 2,14 düşüş görülürken, yıllık artış yüzde 35,27 olarak kaydedildi. Balıkçılık ve su ürünlerinde ise fiyatlar aylık yüzde 0,18 azalmasına rağmen yıllık bazda yüzde 31,43 yükseldi.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2026 (Görsel: TÜİK)Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2026 (Görsel: TÜİK)

YILLIK ARTIŞTA SEBZE GRUBU İLK SIRADA

Haziran ayında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu alt grup, yüzde 60,71 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Bu grup, genel yıllık Tarım-ÜFE oranının belirgin biçimde üzerinde bir artış gösterdi.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2026 (Görsel: TÜİK)Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2026 (Görsel: TÜİK)

Aylık bazda en sert gerileme ise tropikal ve subtropikal meyvelerde gerçekleşti. Bu ürün grubundaki üretici fiyatları mayıs ayına göre yüzde 27,64 azaldı.

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