Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayı SED ile evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında toplam 9 milyar 117 milyon lirayı hak sahiplerine aktardı. Yeni katsayıyla SED ödemesi 11 bin 38 liraya çıktı. Evde bakım yardımı ise 15 bin 775 liraya yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçları için 2 milyar 117 milyon liralık SED ödemesinin, evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve aileleri için de 7 milyar liralık Evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Düzenleme, SED alan ailelerin temmuz gelirini artırırken 516 bin kişinin yararlandığı evde bakım desteğindeki yeni tutar ağustosta uygulanacak.

SED ve Evde Bakım Yardımı kapsamında temmuz ayında toplam 9 milyar 117 milyon lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. (Görsel: A Haber) TEMMUZDA 9 MİLYAR 117 MİLYON LİRALIK DESTEK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayında iki ayrı sosyal destek programı kapsamında toplam 9 milyar 117 milyon lira ödeme yaptı. Bu tutarın 2 milyar 117 milyon lirası Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında çocukların eğitim ve temel ihtiyaçları için ayrıldı. Evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ile ailelerine ise 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödendi.