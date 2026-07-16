Temmuz SED ve evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda: Yeni destek tutarları ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayı SED ile evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında toplam 9 milyar 117 milyon lirayı hak sahiplerine aktardı. Yeni katsayıyla SED ödemesi 11 bin 38 liraya çıktı. Evde bakım yardımı ise 15 bin 775 liraya yükseldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçları için 2 milyar 117 milyon liralık SED ödemesinin, evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve aileleri için de 7 milyar liralık Evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Düzenleme, SED alan ailelerin temmuz gelirini artırırken 516 bin kişinin yararlandığı evde bakım desteğindeki yeni tutar ağustosta uygulanacak.
TEMMUZDA 9 MİLYAR 117 MİLYON LİRALIK DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayında iki ayrı sosyal destek programı kapsamında toplam 9 milyar 117 milyon lira ödeme yaptı.
Bu tutarın 2 milyar 117 milyon lirası Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında çocukların eğitim ve temel ihtiyaçları için ayrıldı. Evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ile ailelerine ise 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödendi.
SED ÖDEMESİ 11 BİN 38 LİRAYA YÜKSELDİ
Sosyal ve Ekonomik Destek, çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden ayrılmadan eğitimlerini ve sosyal gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla veriliyor. Temmuz ayındaki memur maaş katsayısı düzenlemesinin ardından ortalama SED ödemesi 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya çıktı.
AA'ya göre Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle, çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, şu ifadelere yer veri:
"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında SED ödemelerini temmuzda hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız."