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Temmuz SED ve evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda: Yeni destek tutarları ne kadar?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Temmuz SED ve evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda: Yeni destek tutarları ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayı SED ile evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında toplam 9 milyar 117 milyon lirayı hak sahiplerine aktardı. Yeni katsayıyla SED ödemesi 11 bin 38 liraya çıktı. Evde bakım yardımı ise 15 bin 775 liraya yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçları için 2 milyar 117 milyon liralık SED ödemesinin, evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve aileleri için de 7 milyar liralık Evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Düzenleme, SED alan ailelerin temmuz gelirini artırırken 516 bin kişinin yararlandığı evde bakım desteğindeki yeni tutar ağustosta uygulanacak.

SED ve Evde Bakım Yardımı kapsamında temmuz ayında toplam 9 milyar 117 milyon lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. (Görsel: A Haber)SED ve Evde Bakım Yardımı kapsamında temmuz ayında toplam 9 milyar 117 milyon lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. (Görsel: A Haber)

TEMMUZDA 9 MİLYAR 117 MİLYON LİRALIK DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayında iki ayrı sosyal destek programı kapsamında toplam 9 milyar 117 milyon lira ödeme yaptı.

Bu tutarın 2 milyar 117 milyon lirası Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında çocukların eğitim ve temel ihtiyaçları için ayrıldı. Evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ile ailelerine ise 7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödendi.

Memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle ortalama SED tutarı 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya çıkarıldı. (Foto: A Haber)Memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle ortalama SED tutarı 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya çıkarıldı. (Foto: A Haber)

SED ÖDEMESİ 11 BİN 38 LİRAYA YÜKSELDİ

Sosyal ve Ekonomik Destek, çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden ayrılmadan eğitimlerini ve sosyal gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla veriliyor. Temmuz ayındaki memur maaş katsayısı düzenlemesinin ardından ortalama SED ödemesi 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya çıktı.

AA'ya göre Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle, çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, şu ifadelere yer veri:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında SED ödemelerini temmuzda hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız."

Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödeme ise 17 bin 632 liraya yükseldi. (Foto: A Haber)Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödeme ise 17 bin 632 liraya yükseldi. (Foto: A Haber)

KORUYUCU AİLE ÖDEMESİ 17 BİN 632 LİRA OLDU

Memur maaş katsayısındaki değişiklik koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelere de yansıdı. Koruyucu ailelere aylık ortalama 15 bin 532 lira olarak verilen destek, 17 bin 632 liraya yükseldi.

Temmuz ayı Evde Bakım Yardımı kapsamında 516 bin hak sahibi için toplam 7 milyar liralık ödeme yapıldı. (Foto: A Haber)Temmuz ayı Evde Bakım Yardımı kapsamında 516 bin hak sahibi için toplam 7 milyar liralık ödeme yapıldı. (Foto: A Haber)

EVDE BAKIM YARDIMI İÇİN 7 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Evde bakım yardımı, günlük yaşamını başkasının desteği olmadan sürdüremeyen tam bağımlı bireylerin aile ortamında bakım hizmeti almasını destekliyor.

Temmuz ayında bu yardım kapsamında toplam 7 milyar lira hesaplara yatırıldı. Türkiye genelinde 516 bin kişi evde bakım yardımından yararlanıyor.

Hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira olarak uygulanan destekle birlikte, 2026 yılının ocak-temmuz döneminde yapılan toplam ödeme 48,6 milyar liraya ulaştı.

15 bin 775 liraya yükseltilen Evde Bakım Yardımı, ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı olarak yatırılacak. (Foto: A Haber)15 bin 775 liraya yükseltilen Evde Bakım Yardımı, ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı olarak yatırılacak. (Foto: A Haber)

ZAMLI EVDE BAKIM ÖDEMESİ AĞUSTOSTA YATACAK

Temmuz ayındaki katsayı düzenlemesiyle Evde bakım yardımı 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya yükseltildi. Ancak yeni tutar temmuz ödemesine yansımadı.

Hak sahiplerinin 15 bin 775 liralık artırılmış evde bakım yardımını ağustos ayında alacağını belirten Bakan Göktaş, "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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